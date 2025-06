Zamjenik ministra vanjskih poslova Turkiye Burhanettin Duran, koji je danas boravio u Mostaru povodom obilježavanja 20. godišnjice obnove Starog mosta, poručio je kako je Stari most simbol suživota različitih kultura, te da kao takav zalužuje puno više od dijaloga.

Mostar je danas i jučer bio domaćin prve Međunarodne konferencije "MOSTAR 2024: Dijalog za budućnost“, koju je organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u povodu 20 godina od obnove Starog mosta u Mostaru.

Duran, koji je bio jedan od govornika na panelu “Povezujući prošlost, sadašnjosti i EU budućnost”, u izjavi je kazao da Stari most ima veliko značenje te da na godišnjicu izgradnje mosta treba birati ambicioznije naslove.

Navodeći kako Stari most ne spaja samo kulture, Duran je rekao: "Stari most predstavlja suživot različitih kultura, vjera, nacija i etniciteta Europe i Balkana. Podignut je u 16. stoljeću, u osmanskom razdoblju, a dolazi iz povijesti koja je omogućila zajednički život tako različitih kultura u to vrijeme. Kada ponovno pogledamo Mostar, želimo vidjeti jedinstvo i zajednički život u budućnosti, a ne sukob u europskoj prošlosti. Turkiye je također dala veliku podršku obnovi ovog mosta".

Duran je istaknuo kako Turkiye ima značajnu ulogu ne samo u ponovnoj izgradnji mosta, već i osmišljavanju budućnosti Balkana.

Navodeći da je Europska unija (EU) jedna od važnih institucija u kontekstu stabilnosti Balkana, Duran je nastavio:

"Međutim, mislim da je sporost EU-a u prihvaćanju Turkiye kao članice nedostatak strateške vizije i vodstva. Država poput Turkiye, koja je važna sila na Balkanu, Europi, Sjevernoj Africi, Kavkazu, Srednjoj Aziji i Crnom moru, a čija moć postepeno raste u pogledu ekonomskih, političkih, vojnih i sigurnosnih elemenata, jedna je od najvažnijih zemalja u Europi. Mislim da bi to trebalo vidjeti i razmotriti na važnijem mjestu u budućnosti. Nažalost, očekuje se da će to biti spor proces, no čekalo se jako dugo. Mislim da je novi svijet veliki izazov za Europu, rat u Ukrajini i masakri u Gazi su to pokazali. Ne možemo tačno znati s kakvim će se sukobima i neizvjesnošću svijet suočiti u budućnosti".

Osvrnuvši se kratko i na današnji panel, Duran je kazao kako je na panelu bilo riječi o Mostaru, ali smatra da "Stari most zaslužuje više od dijaloga, te da su važni suživot, integracija i saradnja".

Duran je jedan od potpisnika današnje zajedničke izjave "Mostarska 2024 - Izjava za budućnost", a na marginama današnje konferencije sastao se sa bh. kolegom zamjenikom ministra vanjskih poslova Josipom Brkićem.

Večeras će u Mostaru biti održana centralna manifestacija proslave 20. godišnjice završetka obnove Starog mosta i 19. godišnjice upisa Mostara na popis UNESCO-ove kulturne baštine.