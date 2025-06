U Bosni i Hercegovini se stabilno i sunčano vrijeme prognozira do 1. augusta, a natprosječno visoke temperature do 13, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

Promjena se očekuje 2. i 3. augusta, kada su izgledni ljetni pljuskovi, nešto intenzivniji na istoku i sjeveru Bosne.

Od 4. do 10. augusta dominiraće sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena prognozira se od 11. do 13. augusta, kada se u Bosni očekuju slabi i povremeni pljuskovi, dok će u Hercegovini i u ovom periodu biti stabilno vrijeme.

Do 10. augusta očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 15 do 20, u Hercegovini od 20 do 25 stepeni Celzijusovih i maksimalnim širom zemlje od 29 do 34, a na krajnjem jugu i sjeveru do 38.

Od 11. augusta uz padavine u Bosni očekuje se osvježenje i niže temperature zraka, jutarnje u Bosni od 14 do 19 u Hercegovini od 18 do 23, danju u Bosni između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni.