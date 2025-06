Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore Kosova organizuje danas svečanu proslavu "Hvala dijaspori" u okviru obeležavanja 25 godina od oslobođenja Kosova.

Planirane aktivnosti traju od 10 do 23 časa na Trgu Skenderbeg u centru Prištine, gde se na raznim štandovima promovišu lokalni proizvodi, turizam, kultura i tehnologija. Tokom ove proslave biće organizovana degustacija hrane i pića, kao i razne rekreativne aktivnosti i igre za decu.

Leutrin Sahiti, savetnik za medije ministarke inostranih poslova i dijaspore Kosova Donike Gervalle, u izjavi za Anadolu kaže da se današnje aktivnosti odnose i na promociju različitih platformi Ministarstva inostranih poslova i dijaspore.

"Među glavnim aktivnostima je promocija platforme 'Oseti Kosovo', koja ima za cilj promociju i realizaciju različitih aktivnosti, različitih projekata, koje organizuje Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore u saradnji s civilnim društvom. U okviru te platforme građani se informišu o svim aktivnostima i projektima na celoj teritoriji Kosova i u svim opštinama do završetka letnje sezone", kaže Sahiti.

On ističe da se danas takođe promoviše platforma Made in Kosova (MIK), koja ima za cilj promociju domaćih biznisa, a postavljen je i štand za popis dijapore koji traje do 31. avgusta.

"Imamo kao što se vidi i štand namenjen popisu dijaspore i zvaničnici Agencije za statistiku Kosova zajedno s nama zvaničnicima našeg Ministarstva, asistiraju građanima da se popišu kako bi imali što veći broj registrovane dijaspore koja se popisuje kao nerezidentno stanovništvo Republike Kosovo", dodaje Sahiti.

Za aktivnosti i programe namenjene dijaspori tokom jula i avgusta Ministarstvo je izdvojilo sumu od oko milion evra.

Celodnevne aktivnosti završavaju se koncertom na otvorenom na kome će izvoditi popularni kosovski pevači i bendovi, među kojima su mnogi iz dijaspore. Koncert počinje u 18 časova i ulaz je besplatan za sve.