Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da nema govora o bilo kakvom iskopavanju litijuma u njegovoj zemlji dok se ne dobiju garancije najboljih svjetskih eksperata.

Vučić se danas obratio građanima Srbije, a pored ekonomskih pokazatelja njegove zemlje, govorio je i o temi iskopavanja litijuma koja je u Srbiji izazvala masovne proteste.

Podvukao je kako neće biti nikakvih promjena na terenu niti iskopavanja litijuma dok Srbija ne dobije garancije od najboljih domaćih i eksperata iz inostranstva.

“Nema nikakvog kopanja, promena na terenu, niti će biti. Dok mi sami ne dobijemo sve garancije znači u narednih 12 do 18 meseci ništa se neće dešavati”, rekao je Vučić, te nastavio: “Obmanjuju vas svakoga dana. Lažu vas svakoga dana. Mi moramo da prikupimo svu dokumentaciju, pozvat ćemo najbolje eksperte iz inostranstva, ali ćemo uzeti najbolje srpske eksperte za zaštitu životne sredine, one koji će moći da nam garantuju da će svi ljudi biti apsolutno sigurni, da će moći da se bave svojim zanimanjima, da će moći da rade sve što su i do sada radili, i da će moći da budu i uspešniji nego što su bili do sada.”

Vučić je naglasio kako je to prvi uslov bez kojeg uopšte neće ni da razgovara o bilo čemu.

Dalje je naveo kako je vrlo važna briga o problemima svih ljudi koji su prodali svoje imanje u procesu eksproprijacije direktnom pogodbom sa Rio Tintom na bilo koji drugi način.