Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je “nezahvalan” prema Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i lagao je o dogovoru o taocima u Gazi, rekao je istaknuti američki zvaničnik za izraelski list "Haaretz".

Zvaničnik je rekao da Netanyahu zanemaruje količinu pomoći koju je Washington pružio od izbijanja sukoba u Pojasu Gaze prije skoro deset mjeseci.

"(Američki predsjednik Joe op.a) Biden shvatio je da ga je Netanyahu lagao o taocima. On to još ne govori javno, ali mu je na njihovom sastanku izričito rekao: 'prestani me zafrkavati'", rekao je neimenivani zvaničnik.

Netanyahu je imao telefonski razgovor s Bidenom u četvrtak, nekoliko dana nakon što je izraelski premijer završio svoju posjetu SAD-u kako bi dobio podršku izraelskom ratu u Gazi.

Američki zvaničnik nazvao je razgovore Bidena i Netanyahua "teškim" i "napetim".

"Netanyahu pokušava da produži rat umjesto da se fokusira na to kako doći do sporazuma o taocima", rekao je zvaničnik.

U petak je član izraelskog pregovaračkog tima rekao za "Haaretz" da izraelski šefovi odbrane vjeruju da Netanyahu nije bio zainteresovan za sporazum o razmjeni zarobljenika s Hamasom.

Dosadašnji napori SAD-a, Egipta i Katara da posreduju u sporazumu između Izraela i Hamasa otežani su Netanyahuovim odbacivanjem Hamasovog poziva da se zaustave neprijateljstva.