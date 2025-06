Iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da su uslovi za probno opterećenje ostvareni nakon što su završeni radovi na ugradnji asfalta i opreme mosta.

Za ovu priliku na gradilište je stiglo 12 kamiona težine po 40 tona, kojima se sprovodilo ispitivanje u saradnji sa stručnjacima s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru. Probno opterećenje provodilo se na ciljanim tačkama konstrukcije u pokretu.

“Rezultati ispitivanja su pokazali da se most ponaša u skladu sa projektnim uslovima, odnosno da su ugibi u projektovanim granicama i da su zaostale deformacije u projektovanim granicama kao i ponašanje konstrukcije uslijed dinamičkog opterećenja mosta. Poslije ovoga slijedi tehnički prijem koji će dati rezultate takve da se može most pustiti u promet, odnosno poslije toga će se dobiti upotrebna dozvola i investitor može pustiti most u promet, odnosno svima nama na korištenje”, kazao je Ismet Hajduk, glavni inženjer za mostove i objekte na dionici Počitelj - Zvirovići.

Autoceste FBiH su podnijele zahtjev za tehnički prijem resornom ministarstvu i očekuju da će to biti završeno uskoro i da će dobiti upotrebnu dozvolu nakon čega će most i cijela dionica Počitelj - Zvirovići biti u prometu.

Most Hercegovina dio je autoceste koji se gradi na pan-evropskom Koridoru Vc koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Sastavni je dio dionice Počitelj - Zvirovići koja je duga 11,07 kilometara, a najznačajniji objekt na dionici je upravo most Hercegovina čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve.

Kolosalni most Hercegovina je jedan od najvećih u regiji, sa dužinom od skoro jedan kilometar i visinom od preko 100 metara, te je jedan od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru Vc.

Most je jedinstven po tome što se sve četiri trake autoceste nalaze na jednoj konstrukciji.

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38.000 kubnih metara betona, 9.000 tona armature, 1.500 tona kablova za prednaprezanje i 20.000 kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije.

Izvođač radova na mostu je konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, dok nadzor nad gradnjom vrši kompanija IRD Engineering S.R.L.

Izgradnja mosta finansira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Ukupna cijena izgradnje mosta Hercegovina je 32.894.420,75 eura s PDV-om.