Prvobitni rok za zamenu dozvola, uz olakšice, bio je od 9. maja do 9. avgusta 2024. Ministar Svecla je saopštio da je do sada 5.588 građana iz srpske zajednice zamenilo ilegalne srbijanske vozačke dozvole u zvanične vozačke dozvole Kosova.

Kako je naveo, ovaj proces, koji je omogućen u svim centrima Agencije za civilnu registraciju na Kosovu, protiče bez ijednog incidenta.

“Na osnovu brojnih zahteva građana za apliciranje za vozačke dozvole Kosova, kojih smo samo juče imali 273, kao i zahteva za produženje roka za podnošenje zahteva koji se prema našoj odluci završava sutra, uzeo sam to u obzir i rok za zamenu biće produžen do 23. avgusta 2024”, naveo je Svecla.

Istakao je da će se nakon ovog datuma, za sve one koji ne zamene vozačke dozvole, postupiti po relevantnom zakonodavstvu na snazi. On se zahvalio svim građanima srpske zajednice koji su izvršili obavezu zamene vozačke dozvole, te je pozvao sve one koji nisu završili ovaj proces da poštuju važeće rokove.

Uz prijavu je potrebno dostaviti ličnu kartu, original vozačke dozvole koja je izdata od strane srpskih vlasti, zdravstveno uverenje za opremu sa vozačkom dozvolom, dokaz o uplati poreza i original vozačke dozvole izdate od UNMIK-a ili RKS-a, ukoliko se podnosi zahtev za dodavanje kategorija, što je takođe omogućeno odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova.