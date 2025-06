Povodom najave Vlade Kosova da će glavni most na reci Ibar u gradu Mitrovici biti otvoren za saobraćaj, opština Severna Mitrovica danas je organizovala javni sastanak i razgovor sa građanima, aktivistima civilnog društva i predstavnicima lokalnih medija.

Diskusija je organizovana u prostorijama Skupštine opštine Severna Mitrovica s ciljem da se građani informišu o prednostima otvaranja mosta, te kako bi na njihove zabrinutosti odgovorili predstavnici kosovskih institucija. U diskusiji su učestvovali ministar administracije lokalne samoouprave Kosova Elbert Krasniqi, gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atiq, potpredsednica opštine Katarina Ađančić, zamenik direktora Kosovske policije za severni region Veton Elshani i viša savetnica u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova Jeta Tela.

Ministar Krasniqi je podsetio da je 2016. godine postojao Plan Evropske unije o revitalizaciji mosta, prema kome je most trebao da bude otvoren za saobraćaj, kao što je uređen i trg sa severne strane mosta, te da o tom pitanju nema šta da se pregovara.

“Smatram da sada ne samo da nema razloga, već je apsurdno da se most i dalje drži zatvorenim. Po samoj prirodi mostova, i ovaj most treba da bude na usluzi svima, a njegovo otvaranje nije i neće biti protiv bilo koga“, naglasio je Krasniqi.

U vezi zabrinutosti srpskih građana za svoju bezbednosti, Krasniqi je kazao da država garantuje bezbednost svim građanima na svakom pedlju Republike Kosovo.

Zamenik direktora policije za severni region Veton Elshani rekao je da u bezbednosnom smislu nema razloga da se most ne otvori.

“Mi se kao policija pitamo zašto je ovaj most zatvoren. Bilo bi dobro čuti od vas zašto ovaj most treba da ostane zatvoren, jer u bezbednosnom smislu nema razloga. Ako treba da ga obezbedimo, našli bismo načine da to obezbedimo na različite načine. Međutim, posmatrajući praktičnu konstrukciju puta, mosta, mesta, trga Car Lazar, sporednih ulica, mi ne znamo zašto“, naglasio je Elshani.

Predstavnik partije Srpska demokratija je postavio pitanje da li institucije mogu garantovati da nakon otvaranja mosta neće doći do incidenata u kojima ljudi mogu i nastradati, kao što se u prošlosti dešavalo, a Elshani je odgovorio da kosovske institucije imaju političku odgovornost, dok Kosovska policija inteveniše u slučajevima kada za to postoji potreba i na prijave građana.

Elshani je kazao da je Kosovska policija dobro obučena i profesionalna što je dokazala prilikom adekvatne reakcije na oružani napad u Banjskoj, kada nije bilo civilnih žrtava.

Gradonačelnik Atiq je rekao da je Severna Mitrovica politički kompleksna opština i da opštinska vlast radi oprezno i transparentno, kako se ne bi izazivale tenzije kod većinske srpske zajednice.

Oko 600 Srba protestovalo je u sredu u Severnoj Mitrovici protiv najave Vlade Kosova da će otvoriti za saobraćaj glavni mosta na reci Ibar, zato što se, kako su istakli, ne osećaju bezbedno.

KFOR je ponovio stav da sve odluke u vezi sa otvaranjem glavnog mosta preko reke Ibar u Mitrovici moraju biti donete u okviru dijaloga u Briselu. Na severnoj strani mosta stalno su stacionirane patrole pripadnika italijanskog KFOR-a sa nekoliko džipova, dok sa južne strane mosta patrolira Kosovska policija.

Most na Ibru zatvoren je za saobraćaj od završetka rata na Kosovu 1999. godine i preko njega se može preći samo peške. Most je neretko bio i mesto sukoba Srba i Albanaca.