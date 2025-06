U sali Memorijalnog centra Kovači u Sarajevu u četvrtak je upriličen prigodan program u povodu 99. godišnjice rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

Program je počeo polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Šehidskom mezarju Kovači, nakon čega je održan u program u Memorijalnom centru Kovači, u organizaciji Asocijacije mladih SDA i Političke akademija SDA. Programu su prisustvovali brojni gosti, članovi porodice, među kojima i Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i sin Alije Izetbegovića.

Izetbegović je u izjavi novinarima podvukao kako "sjećanje na rahmetli Aliju Izetbegovića nije važno za njega, moglo bi biti važno za nas, jer svjedočimo u kakvom se vremenu nalazimo".

"Dakle, dobro bi došao njegov (Alija Izetbegović) savjet. Večeras ćemo se podsjetiti na njega, na njegovu misao, na način na koji je on radio i pokušati se inspirisati time kako bi on postupio u ovakvoj situaciji", rekao je Izetbegović.

Podsjetio je kako je Alija Izetbegović bio politički autsajder, neko ko je došao s druge strane, iz zatvora u politiku.

"Nije bio u sistemu i bio je prisiljen da se bori s iskusnim političarima koji dolaze iz sistema, iza kojih stoje države, koji imaju vojske. A on je, sa svojim saradnicima u nemogućim uslovima u kojima je bila zemlja, opkoljena, skoro potpuno stala, nije proizvodila skoro ništa, pravio državu i pravio vojsku. I ta država je napravljena i ta vojska je napravljena. I ne mogu reći da su Alija Izetbegović i njegovi suborci pobijedili, ali nisu izgubili rat od daleko nadmoćnijih neprijatelja", podvukao je Izetbegović.

Organizator današnjeg skupa, predsjednik Asocijacije mladih SDA Haris Šabanović kazao je kako Alija Izetbegović nije nikakvo mitsko biće i kako oni danas ne slave njegovo njegov lik i njegovo ime.

"Ali veličamo njegovu borbu protiv zla koja je bila fenomenalna, koja je bila vanserijska. Na ovom prostoru nema Banovine Hrvatske, nema Velike Srbije koje su bile zamišljene. To je zasluga svih boraca, ali je na čelu tih boraca bio iznimno hrabri i mudri Alija Izetbegović. I mislim da zaslužuje da ga se barem jednom, dva puta godišnje sjetimo na ove datume, da baštinimo to sjećanje. To je najmanje što mi kao mladi SDA možemo da učinimo u ovoj priči", rekao je Šabanović.

Alija Izetbegović je utemeljitelj Stranke demokratske akcije (SDA) i na prvoj osnivačkoj skupštini SDA, 25. maja 1990. godine, postao prvi predsjednik stranke. Nakon pobjede SDA na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima, 1990. godine, Izetbegović je izabran za prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH.

U turbulentnom vremenu početkom 1990-ih godina, Izetbegović je učestvovao u svim aktivnostima i razgovorima s ciljem očuvanja mira u Bosni i Hercegovini. U najtežim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu od bivše JNA i paravojnih srpskih jedinica, opsade glavnog grada Sarajeva, Izetbegović je ostao u zemlji, zajedno sa svojim narodom, a vrlo često se i sam nalazio u životnoj opasnosti.

Bio je učesnik mirovnih pregovora u američkom Daytonu 1995. godine, koji su rezultirali potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je zaustavljen četverogodišnji rat u BiH.

"Ovo nije pravedan mir. Ali je pravedniji od nastavka rata. U situaciji kakva jeste, u svijetu kakav jeste, bolji mir se nije mogao postići", izjavio je Alija Izetbegović netom nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora, 1996. godine, izabran je za člana, a potom i za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Poslije deset godina obavljanja funkcije člana Predsjedništva BiH, iz zdravstvenih razloga, 2000. godine, podnio je ostavku na mjesto člana Predsjedništva BiH.

Alija Izetbegović je autor većeg broja publicističkih radova, studija i knjiga koje su prevedene na više svjetskih jezika, a islam i stanje islamskih naroda bili su u fokusu njegove pažnje. Najpoznatija djela su "Islamska deklaracija", "Islam između Istoka i Zapada", "Moj bijeg u slobodu"... Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za rad na promicanju demokratije, mira i islama.