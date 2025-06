Dodelom nagrada završen je Međunarodni festival kratkometražnog i dokumentarnog filma "DokuFest", koji je ove godine održan 23. put u gradu Prizrenu na jugu Kosova.

Na završnoj ceremoniji u prizrenskom istorijskom bioskopu na otvorenom "Lumbardhi" dodeljene su nagrade u 11 kategorija, a održana je i premijera filma "Rruges" kosovskog reditelja Samira Karahode.

Nagrađenim rediteljima uručene su nagrade napravljene od prizrenske istorijske kaldrme.

Produkcija palestinskog reditelja Kamala Aljafarija "A Fidai Film" osvojila je nagradu u kategoriji "International Feature Dox", dok je "Dreams like paper boats" režisera Alehandra Alonsa Estrele dobio nagradu u kategoriji "International Short Dox".

Film "Another Day" Eneosa Carke izabran je za najbolji film u kategoriji "Balkan Dox", dok je "Radnička krila" Ilira Hasanaja izabran za najbolji film u kategoriji "Talent Dox", a Durima Klaiqia "reMemBer2.human" nagrađena je u kategoriji "Nagradu za distribuciju".

Film Birgitte Starmose "Afterwar" osvojio je nagradu u kategoriji "Nagrada publike", dok je "23 mile" reditelja Mitcha McCabea osvojio nagradu u kategoriji "Realiti Dox".

Film Norike Sefe "Like a Sick Yellow" osvojio je nagradu u nacionalnoj kategoriji.

Film Kumjane Novakove "Silence of Reason" pobedio je u kategoriji "Ljudska prava", film Sofi Benoot "Apple Cider Vinegar" pobednik je kategorije "Zeleni dokumenti", dok je Karin Franc Korlof s filmom "The Death of a Hero" najbolji u kategoriji "Kratkometražni film".

DokuFest je ove godine s temom "New Order" (Novi poredak), pratio globalne sukobe i promene moći koje preoblikuju međunarodni poredak. Prikazano je ukupno 250 kratkih i dokumentarnih filmova, uključujući specijalne filmske selekcije o događajima u Palestini i Ukrajini.

Prizren je od 2. do 10. avgusta ugostio desetine hiljada ljubitelja umetnosti iz celog sveta u okviru festivala, koji se smatra jednim od najvećih događaja na Balkanu u oblastima kratkog i dokumentarnog filma.

DokuFest je stekao slavu prikazivanjem filmova u neobičnim bioskopima izgrađenim u sredinama kao što su istorijski centar grada, na reci i na gradskoj tvrđavi, pošto u Prizrenu nije bilo bioskopa kada je prvi put organizovan.