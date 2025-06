Velika Britanija je doživjela svoje najgore akte nasilja i nereda u više od decenije u posljednje dvije sedmice.

Nasilne grupe krajnje desnice, podstaknute dezinformacijama da je muslimanski imigrant odgovoran za tragičnu smrt tri djevojčice u Southportu, ubodom nožem, "osvetile su se" napadima na džamije, migrante i etničke manjine.

Tinejdžer kršćanin rođen u Velsu, od roditelja iz Ruande, zapravo je odgovoran za ubistva.

Dezinformacije su pomogle da se pokrene nasilje, ali ono ne bi bilo moguće bez latentnih predrasuda koje je pokušalo da izazove.

Antimuslimanske predrasude

Dakle, je li Britanija puna predrasuda? Dugoročna je priča o pozitivnim promjenama kroz generacije. Međutim, antimuslimanske predrasude imaju širi društveni domet od većine drugih oblika rasizma i predrasuda u Britaniji danas.

U 2019., jedan od 20 ljudi anketiranih od European Values Survey rekao je da ne bi volio živjeti pored muslimana. Ovo može izgledati kao mala brojka, ali širi ležerni stereotipi mogu doseći trećinu ili više stanovništva.

Ohrabrujuće je to što je došlo do široko rasprostranjene političke osude nasilja i gađenja javnosti. Anketa YouGova je nedavno pokazala da 85 posto ljudi ne odobrava ovaj poremećaj. Ali 7 posto anketiranih bilo je spremno reći da to odobrava, uključujući 2 posto onih koji su rekli da su to učinili.

Prvo istraživanje stavova javnosti o neredima pokazalo je da postoji konsenzus većine da su oni koji su izvršili nered nasilnici, dio krajnje desnice i rasisti. Međutim, petina anketiranih je demonstrante opisala kao osobe koje imaju opravdane probleme, a četvrtina javnosti smatra da su muslimani krivi za nered.

Također je upečatljivo koliko protivnici i pristalice nasilja gotovo žive u paralelnim svjetovima. Otprilike 62 posto od tih 7 posto na marginama vjeruje da nasilne scene nereda odražavaju stavove većine zemlje.

Sedam od 10 ljudi u ovoj grupi reklo je da su muslimani odgovorni za nered. To su pokazatelji radikaliziranog jezgra od oko 3 posto ili 4 posto stanovništva - što bi i dalje značilo između jednog do dva miliona ljudi koji imaju ekstremne stavove.

To je dovoljno velika otrovna grupa da stvori strah koji nadilazi haos koji oni šire.

Odgovor Vlade

Kako Vlada treba da odgovori? Nova vlada premijera Kiera Starmera naslijedila je vakuum u politici prema antimuslimanskim predrasudama.

Posljednja konzervativna vlada se obavezala na proces definiranja islamofobije 2019. – ali je odustala od toga bez ikakvog završenog posla. Planovi za imenovanje glavnog savjetnika za antimuslimansku mržnju – što odražava pristup zauzetosti u odnosu na antisemitizam – također su zastali.

Termin islamofobija, koji je 1997. skovao istraživački centar za rasnu jednakost Runnymede Trust, često se koristi naizmjenično u građanskom društvu i od političara kao sinonim za mržnju protiv muslimana.

Ali neki smatraju da fokusiranje na vjeru ("islam") umjesto na sljedbenike ("muslimane") može stvoriti zabunu oko namjere koja stoji iza akcija.

Što se tiče britanske vlade, učinkovita definicija islamofobije trebala bi zadovoljiti tri testa: mora biti legitimna kod velike većine britanskih muslimana; većina njenih sugrađana mora biti shvaćena kao poštena i ispravna za utvrđivanje granica; i biti praktično koristan za one koji rade u obrazovanju, radnim mjestima i građanskim grupama kao dio napora da se na dosljedan način uhvati u koštac sa svakim oblikom mržnje i predrasuda.

Većina ljudi bi se složila da nije islamofobično kritikovati ideje iz vjere ili političke perspektive; niti raspravljati, u dobroj namjeri, o izazovima identiteta i integracije u Britaniji danas.

Oni bi se također složili da je predrasuda diskriminirati muslimane zato što su muslimani, smatrati sve muslimane odgovornim za postupke ekstremne manjine ili voditi razgovore koji bi prestali ako bi, naprimjer, musliman ušao u prostoriju.

Radna definicija je samo početna tačka. Cilj nije samo podizati svijest o razmjerima antimuslimanskih predrasuda, već i doprijeti do relevantne publike za različite izazove u smanjenju predrasuda.

Izazovi ostaju

Među ovim izazovima - žrtvama predrasuda je potrebna solidarnost i podrška da prijave i krivično gone zločine iz mržnje.

Oni sa stavovima podrške trebali bi se mobilizirati za snažnije politike za borbu protiv mržnje. Uz to, smrtonosno toksični rub treba obuzdati – policijskim nadzorom i kaznenim progonom, kao i naporima za deradikalizaciju.

Neredi pokazuju potrebu za povećanim pritiskom na platforme društvenih mreža, koje ne prepoznaju granicu između slobode govora i dehumanizirajućeg promoviranja mržnje i nasilja.

Smislen društveni kontakt izgrađuje samopouzdanje i otpornost – ali je neravnomjerno raspoređen u našem društvu.

Ključ za smanjenje predrasuda je doprijeti do onih dijelova mainstream društva koji su skeptičniji prema britanskim muslimanima od drugih manjinskih grupa. Antimuslimanske predrasude značajno padaju među generacijama u Britaniji.

Manje je osjećaja podjele „oni i mi“ – velikim dijelom zato što mladi ljudi imaju pozitivniji kontakt, od ranijih generacija.

Smisleni društveni kontakt gradi samopouzdanje i otpornost – ali je neravnomjerno raspoređen u našem društvu. Više je kontakata među mladima u velikim gradovima nego u gradovima udaljenim 20 milja od njih, ruralnim područjima ili na obali gdje je stanovništvo često 95 do 98 posto bijelo.

Kako bi pomogla u naporima, svaka škola treba osigurati da svi učenici imaju kontakt s muslimanima - i to u svim etničkim, vjerskim i društvenim klasnim grupama.