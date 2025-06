Na ulazu bivše zgrade ambasade Republike Turkiye u Bosni i Hercegovini, današnjeg ureda Turske agencije za koordinaciju i saradnju (TIKA) u Sarajevu je otkrivena spomen-ploča preminulom prvom ambasadoru ove zemlje u BiH koji je dužnost obnašao u ratnom periodu Sukru Tufanu.

Svečanom otkrivanju spomen-ploče na mjestu gdje je dužnost obnašao ambasador Tufan, koji je preminuo 30. aprila ove godine, prisustvovali su njegov sin, takođe ambasador Korkut Tufan, predsjednik TIKA-e Serkan Kayalar, ambasador Turkiye u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin, te koordinator TIKA-e u Sarajevu Erdinc Isik.

U izjavi novinarima Korkut Tufan je podsjetio da je njegov otac, Sukru Tufan bio prvi imenovani ambasador Turkiye u Bosni i Hercegovini, koji je ovu dužnost obnašao od 17. aprila 1993. do 26. septembra 1996. godine.

Podsjetivši da je ambasada prevashodno otvorena u Zagrebu, Korkut Tufan je naglasio da je ona premještena u Sarajevo na insistiranje njegovog oca koji je shvatio da će rat potrajati i govorio kako u "ovakovom vremenu ne mogu ostaviti same našu braću u Bosni i Hercegovini".

"Tako je govorio i u ratu došao i otvorio ambasadu u Sarajevu. Nije to samo prva turska ambasada, to je prva ambasada otvorena u Sarajevu uopšte. U to vrijeme je i moja majka došla s njim pa su to teško vrijeme dijelili sa našom bosanskom braćom", kazao je Tufan.

Kako je kazao Tufan, građani BiH su voljeli njegovog oca kao i on njih.

"Tako su mu na izlazu, pri odlasku kazali da ne može izaći sa svojim pasošem i poklonili mu jedan bosanski, u znak zahvalnosti, što moj otac nikada nije zaboravio. Kada je kasnije, 2008. obnašao dužnost u Argentini, pozvan je u Sarajevu gdje je postao njegov počasni građanin. Sada će ovdje živjeti u našim molitvama i srcima. Ako nas sada gleda ponosan je. I šalje nam najljepše osjećaje", rekao je Tufan.

Predsjednik TIKA-e Kayalar je podsjetio da je preminuli ambasador Tufan ostao da živi u srcima ljudi u Bosni i Hercegovini i Turkiye.

"Poseban je za građane Sarajeva, za našu bosanskohercegovačku braću. Boraveći ovdje sa svojom suprugom, u opkoljenom Sarajevu, uvaženi ambasador je predano obnašao svoju dužnost, ali i više od toga, ostavio je trag u srcima ovdašnjih ljudi. Izgubili smo ga u aprilu, ali će uspomena na njega živjeti ovdje na ovoj zgradi", kazao je Kayalar.

On je kazao i da će se laboratorija koju će TIKA otvoriti na Univerzitetu u Sarajevu zvati po ambasadoru Tufanu.

Ambasador Sukru Tufan poznat je i kao jedini ambasador koji je dužnost obnašao u opkoljenom Sarajevu tokom gotovo cijelog rata.