Muzej genocida u Srebrenici, koji predstavlja treću i posljednju fazu višegodišnje saradnje Memorijalnog centra Srebrenica i Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA), trebao bi biti gotov sljedeće godine i otvoren 11. jula, na 30. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici.

Predsjednik TIKA-e Serkan Kayalar danas je u pratnji brojne turske delegacije posjetio Memorijalni centar Potočari, gdje ga je dočekao direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić. Kayalar je najprije polaganjem cvijeća odao počast žrtvama genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995- godine te se upisao u knjigu utisaka.

Kayalar i Suljagić su potom obišli mezarje, a zatim i nekadašnju fabriku akumulatora, tačnije mjesto gdje će biti postavljen Muzej genocida u Srebrenici. Suljagić je tom prilikom informirao Kayalara o planu i konceptu muzeja.

U izjavi predstavnicima medija, Kayalar je istakao kako je ovo njegov prvi boravak u Potočarima.

"Ovdje je načinjena ogromna bol i smatram da se svijet još uvijek nije suočio s tom boli. Ovi ljudi su platili cijenu za jedan narod. Ta cijena se ne može platiti, to je nešto veoma vrijedno, oni su šehidi", rekao je Kayalar.

Osvrnuvši se na potpisivanje današnjeg protokola, Kayalar je podsjetio kako TIKA posljednje tri godine radi na projektu pretvaranja nekadašnje fabrike akumulatora u muzej, te kako su u prve dvije faze projekta obavljeni radovi na obnovi krova, te adaptacija i instalacijski radovi.

"Danas smo tu da potpišemo protokol nakon kojeg ćemo započeti s radom na muzeju, a prema uputama koje je dao naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Ako Bog da, ovaj projekat ćemo staviti u funkciju kao Muzej genocida koji će biti na svjetskom nivou", poručio je Kayalar.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić istakao je kako je Republika Turkiye najveći donator, odnosno TIKA najveći institucionalni donator Memorijalnog centra Srebrenica.

“Naša saradnja traje pet godina, a prije dvije godine započeli smo rad na onom što će biti centralni dio ovog Memorijalnog centra, a to je muzej, na 4.300 kvadratnih metara, najveći takav u svijetu. Sa narativom koji je naš. Mi nismo ni s kim ovdje morali da se borimo oko toga šta možemo, šta ne možemo reći. Jer tako sarađuju prijatelji, tako sarađuju braća. Nama niko nije pokušao reći šta nam se ovdje tačno dogodilo, nego su nam ljudi rekli ovo je vaša priča, vi ćete je ispričati, vi ćete izabrati sve što ide u izložbu, ovo je vaš narativ, mi ćemo tu biti da vam pomognemo da to uradite na najbolji mogući način. I to tako ide“, rekao je Suljagić.

Dodao je kako se "nadaju da će otvorenje Muzeja genocida u Srebrenici biti i centralni događaj u Potočarima na obilježavanju 30. godišnjice genocida".

“Ovdje treba da bude ispričana cijela naša priča, a ovdje treba da bude ispričana ne samo priča odavde, ne samo ono što se dogodilo u Srebrenici i što se događalo na putu odavde do Tuzle, nego da se objasni i kontekst u kojem se to dogodilo“, pojasnio je Suljagić.

Na pitanje novinara kako će muzej izgledati, Suljagić je rekao kako je teško prepričati ono što će biti izloženo, te dodao:

"Bit će dio u kojem će ljudi biti upoznati sa događajima koji su vodili do 1992. sa jednom rekonceptualizacijom Bošnjaka u raznostrani element, koji n ije iz Bosne nego iz Azije i tako dalje i tako dalje. Moći će da vide neke stvari koje također do sad nisu vidjeli. Ovdje će biti izložen video materijal nastao u istrazi, koji nikad nije objavljen nigdje, nastao u istragama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju vezanih za Srebrenicu. Dakle, recimo snimci magacina u Kravici iz februara i marta 1996. godine. Dakle, kad tu leže kosti, obuća, odjeća i tako dalje."

"Treba nam više prijatelja kakvi su Turci", rekao je Suljagić, napominjući da će Memorijalni centar s ovim muzejom zaokružiti priču i imati sveo što jedna ustanova takvog tipa treba da ima.

Na pitanje da li se može najaviti otvaranje Muzeja genocida 11. jula 2025. godine, Suljagić je kazao:

"Ne možemo najaviti još ništa. Naša je nada da će to biti na 30. godišnjicu, iako se još uvijek ne smijemo obavezati na to u ovom trenutku."

Nakon obilaska postavke u fabrici akumulatora, uslijedilo je i zvanično potpisivanje protokola između TIKA-e i Memorijalnog centra Srebrenica, a potpisali su ga Kayalar i v.d. predsjedavajućeg Upravnog odbra Memorijalnog centra Srebrenica Aida Baručija.