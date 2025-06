Oskarom nagrađeni bosanskohercegovački režiser Danis Tanović, čiji je novi dugometražni film „Nakon ljeta“ sinoć otvorio 30. Sarajevo Film Festival, izjavio je danas kako ukidanje BH Content Laba, u okviru kojeg je proteklih godina podržan veliki broj filmskih projekata u Bosni i Hercegovini, najgora stvar koja se mogla desiti bh. filmu.

Tanović je sa ekipom filma „Nakon ljeta“ bio gost programa “Kafa sa…” 30. Sarajevo Film Festivala na Festivalskom trgu. Uz Tanovića o filmu su govorili i glumci Anja Matković, Goran Navojec i Uliks Fehmiu.

Danis Tanović, osim što je govorio o tome kako je teklo snimanje na pustom otoku, osvrnuo se na stanje u bh. filmu. Prvenstveno se osvrnuo na „ukidanje BH Content Laba“, projekta BH Telecoma.

„Bilo je lijepo ovih nekoliko godina. Čak i ovaj film je bio podržan od BH Telecoma. Tako da imam osjećaj da dolazimo na kraj, nažalost, jednog lijepog perioda. Puno nekih klinaca s Akademije imalo je priliku da radi, puno kolega koji ne rade su imali priliku da snime serije, da rade filmove, da budu podržani“, rekao je Tanović te dodao:

„Ja mislim da je to najgora moguća stvar koja se mogla desiti u bh. filmu. Fondacija ne funkcionira kako treba već godinama. Kanton radi odlično, tu su se stvari nekako uspostavile, ali kanton sam jednostavno nije dovoljan. I sa ovim ukidanjem Content Laba jednostavno filmski radnici ovdje nemaju gdje da se okrenu da traže neki prvi novac. Tako da iskreno da vam kažem, ako se nešto ne promijeni, to bi moglo biti to što se mene tiče i bosanskog filma.“

Goran Navojec je kazao kako je snimanje filma „Nakon ljeta“ na pustom otoku s jedne strane predivno i preromantično, a s druge strane produkcijski izuzetno zahtjevno.

„Pogotovo na otoku na kojem smo mi snimali gdje nema motornih vozila osim freze i malog traktora. Druga vozila ne smiju po zakonu biti tamo, dakle mogu biti samo na struju“, kazao je Navojec.

Glumica Anja Matković koja je ranije imala priliku surađivati s Tanovićem na filmu „Deset u pola“, naglasila je kako je ovaj film ipak malo drugačiji.

„Nadam se da je progovorila ta neka ženska osjećajnost, senzibilitet iz ovog filma i da su to ljudi prepoznali. Mislim, u tom je negdje bio cilj“, kazala je Matković.

Uliks Fehmiu je također podsjetio kako je značajno što je ova ekipa filma sačinjena od ljudi koji su ranije već sarađivali.

„Mislim da naša saradnja negdje kreće prvenstveno iz onog što smo prepoznali jedni u drugima kao ljudi. U ovom čudnom trenutku u kojem se svet nalazi, u kojem smo već sve više i više usamljeni, i kad nađete nekog na tom putu s kim kliknete, a da ni ne znate zašto i zbog čega“, rekao je Fehmiu, te dodao:

„Onda se desi projekat koji snimate na otoku bez struje, koji se zove Prvić, u kome postoje dva mala sela, jedno se zove Šepurine, drugo se zove Prvić luka, koje je podeljeno na dva dela, ima granice između Šepurina i Prvić luke na tom malom otoku i mi tamo snimamo 40 dana u najljepšim uslovima koje ste mogli da vidite, koje je fotografija Miloša Jaćinovića spektakularno dočarala. A film, po našem osjećanju i pre nego što smo krenuli da ga radimo, a i nakon, ima jednu setu, ima jednu melanholiju na raznim niovima, ima jednu čežnju za životom.“

“Nakon ljeta“ komična je drama o mladoj ženi koja dolazi na udaljeni otok kako bi riješila pitanje obiteljskog nasljedstva. U vrtlogu novonastalih emocija, kroz niz nepredviđenih situacija, Maja će se konačno suočiti s pitanjima iz svoje prošlosti. Potraga za nasljedstvom postaje potraga za vlastitim identitetom, ali i oprostom.

Uloge u filmu ostvarili su Anja Matković, Uliks Fehmiu, Goran Navojec, Mario Knezović, Marija Škaričić, Mirela Brekalo, Snježana Sinovčić, Luka Juričić, Boris Ler, Ivana Roščić, Jadranka Matković.