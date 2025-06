Poznati palestinski režiser Elia Suleiman danas je u Festivalskom centru u Bosanskom kulturnom centru (BKC) održao Masterclass u sklopu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala (SFF).

Serija razgovora u Masterclass programu 30. Sarajevo Film Festivala (SFF) predstavit će neke od najpoznatijih filmskih umjetnika.

Ove godine, Masterclass program Sarajevo Film Festivala nudi izvanrednu priliku za sticanje znanja od iskusnih filmskih stručnjaka o različitim stranama filmske produkcije, režije, pisanja scenarija, glume i drugih važnih elemenata filmske industrije, poručuju iz Sarajevo Film Festivala.

Interakcija s profesionalcima omogućava kreativcima i filmskim entuzijastima da dublje sagledaju proces izrade filmova i unaprijede vještine u polju filmske umjetnosti.

Serija Masterclass razgovora održava se u periodu od 17. do 21. augusta, a razgovori se održavaju u Festivalskom centru (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24). Učesnici sesija su Cord Jefferson, Alexsander Payne, Elia Suleiman, Meg Ryan i John Turturro.

Publici u Sarajevu danas se predstavio palestinski režiser Suleiman kojem je na jubilarnom 30. SFF-u dodijeljeno priznanje "Počasno Srce Sarajeva" za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Rođen 1960. godine u Nazaretu, Elia Suleiman živio je u New Yorku od 1981. do 1993. godine. Dok je bio u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), režirao je svoja prva dva kratka filma: "Introduction to the End of an Argument" i "Homage by Assassination", osvojivši brojne nagrade. Godine 1994. nastanio se u Jerusalemu (Al-Quds), gdje mu je Evropska komisija povjerila misiju osnivanja Odsjeka za film i medije na Univerzitetu Birzeit.

Njegov prvi dugometražni film "Chronicle of a Disappearance" osvojio je nagradu za najbolji prvi film na filmskom festivalu u Veneciji 1996. godine.

Sa filmom "Divine Intervention" 2002. godine osvojio je nagradu žirija Filmskog festivala u Cannesu i FIPRESCI nagradu koju dodjeljuje međunarodno udruženje filmskih kritičara, kao i nagradu Evropske filmske akademije za najbolji strani film dodijeljenu u Rimu.

Godine 2007. izabran je među 35 reditelja koji su radili na filmu "To Each His Own Cinema" snimljenom u čast šezdesete godišnjice Filmskog festivala u Cannesu.

Njegov posljednji dugometražni film "To mora biti raj" osvojio je posebno priznanje žirija u Cannesu 2019. godine te FIPRESCI Međunarodnu nagradu kritičara Filmskog festivala u Cannesu.

Bio je član žirija brojnih festivala, uključujući filmske festivale u Cannesu (2006.) i Veneciji. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima se izdvaja "Prince Claus" iz 2008. godine. Ministarstvo kulture 2020. godine imenovalo ga je "Officier de l‘Ordre des Arts et des Lettres".

Dobitnik je nagrade za evropsko dostignuće u svjetskoj kinematografiji 2022. godine (The European Achievement in World Cinema) Evropske filmske akademije te počasnog doktorata UcLouvain Belgium u februaru 2023. godine.

Elia Suleiman trenutno obnaša dužnost umjetničkog savjetnika Filmskog instituta u Dohi.

U sklopu programa "Posvećeno" (Tribute to) na ovogodišenjem SFF-u će biti prikazana retrospektiva njegovih izabranih filmova.