Holivudska zvijezda Meg Ryan u Bosanskom kulturnom centru (BKC) održala je Masterclass u sklopu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala (SFF), poručivši da se gluma uvijek i stalno uči od raznih ljudi u svijetu filma.

Poznata američka glumica predstavila se u programu Masterclass kojim je moderirao bh. reditelj Danis Tanović.

"Drago mi je da sam ovdje, počastvovana sam što prisustvujem, zaista mi je čast biti ovdje s vama", rekla je glumica na početku programa.

Potom je ispričala kako je ustvari počela da se bavi glumom i kako je postala glumica.

"Bila sam ustvari studentica novinarstva i naravno trebalo je platiti troškove tokom univerziteta i eto onda sam nekako počela svoj glumački život. Ja sam ustvari glumica bez formalnog glumačkog obrazovanja i učila sam polako i usput", kazala je Ryan, napominjući da se gluma uvijek i stalno uči.

Istakla je kako je i sama iznenađena da je postala glumica, jer u djetinjstvu nije pokazivala preveliki talenat na sceni.

"Iznenađena sam da sam glumica pošto, dok sam učestvovala na svečanosti u osnovnoj školi zbunila sam se na bini, ali kasnije sam imala taj um početnika, da trebate uvijek učiti i koji mi je pomogao, jer kao glumac, vi ne vidite tu neku veću sliku. To su ustvari osjećaji dok glumite i uvijek učite neke stvari do drugih glumaca i režisera. Svaka uloga je drugačija, neke prihvatite, neke ne, o nekim mnogo istražujete", kazala je poznata glumica.

Potom je govorila o značaju veze između glumaca i režisera, koji zajedno rade na filmu.

"Mora postojati tu neki roditeljski odnos između glumca i režisera. Svaki dio koji glumite je nekako i dio vas samih", rekla je Ryan.

Dodala je da je tokom karijere odbila da glumi u nekim filmovima jer je, kako je kazala, željela da "pravi ljudi" glume u tim ostvarenjima.

"Nekada jednostavno film izabere tebe ako si otvoren za rad na tome. Zapitam se jednostavno da li je to karakter koji mogu uraditi, ali i ko je režiser filma", kazala je Ryan.

Govorila je o mnogim filmovima u kojima je glumila, ali i o svom filmskom ostvarenju "What Happens Later", koji će biti prikazan na ovogodišnjem 30. Sarajevo Film Festivalu.

Ryan je posebno popularna po svojim ulogama u romantičnim komedijama. Za film "What Happens Later" napisala je scenarij, a u ovom filmskom ostvarenju glumi zajedno s Davidom Duchovnyjem.

Popularnu glumicu gledaoci posebno pamte po ulogama u filmovima "Imaš poruku", "Kad je Harry sreo Sally" i "Romansa u Seattleu".

U znak priznanja za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti, američka glumica će dobiti priznanje Počasno Srce Sarajeva na 30. SFF-u.

Serijom razgovora u Masterclass programu 30. Sarajevo Film Festivala (SFF) publici se predstavljaju neki od najpoznatijih filmskih umjetnika.

Ove godine, Masterclass program Sarajevo Film Festivala nudi izvanrednu priliku za sticanje znanja od iskusnih filmskih stručnjaka o različitim stranama filmske produkcije, režije, pisanja scenarija, glume i drugih važnih elemenata filmske industrije, poručuju iz Sarajevo Film Festivala.

Serija Masterclass razgovora održava se u periodu od 17. do 21. augusta, a razgovori se održavaju u Festivalskom centru (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24). Učesnici sesija ove godine su Cord Jefferson, Alexsander Payne, Elia Suleiman, Meg Ryan i John Turturro.