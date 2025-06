U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, američka glumica Meg Ryan u utorak naveče je dobila priznanje "Počasno srce Sarajeva" na 30. Sarajevo Film Festivalu (SFF).

Priznanje joj je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

"Sada, bilo ko, bilo gdje ko trpi bilo kakvu vrstu nasilja ili agresiju i osjeća se usamljeno, može se ugledati na ovo mjesto i vas kao primjer. Vi ste dokaz da je raznolikost moć i da je umjetnost bilo šta zbog čega se osjećate manje usamljeno i da nas umjetnost povezuje bez ikakvih prepreka. Nema razdvajanja. Umjetnost, a ne rat", dodala je i još jednom se srdačno zahvalila na priznanju.

Za utorak naveče je u Ljetnom kinu Coca-Cola zakazana projekcija filma "Imaš poštu" u kojem ona glumi. Ovaj film je 1995. godine prikazan na petom izdanju SFF-a.

Poznata američka glumica Meg Ryan se prethodno predstavila u programu Masterclass kojim je moderirao bh. reditelj Danis Tanović poručivši da se gluma uvijek i stalno uči od raznih ljudi u svijetu filma.

Istakla je da joj je čast biti u Sarajevu, a podijelila je detalje o svom početku bavljenja glumom. Govorila je o mnogim filmovima u kojima je glumila, ali i o svom filmskom ostvarenju "What Happens Later", koji će biti prikazan na ovogodišnjem 30. Sarajevo Film Festivalu.

Meg Ryan je posebno popularna po svojim ulogama u romantičnim komedijama. Za film "What Happens Later" napisala je scenarij, a u ovom filmskom ostvarenju glumi zajedno s Davidom Duchovnyjem. Popularnu glumicu gledaoci posebno pamte po ulogama u filmovima "Imaš poruku", "Kad je Harry sreo Sally" i "Romansa u Seattleu".

Privukla je i veliku pažnju kada se večeras pojavila na crvenom tepihu SFF-a.