Direktor Turske radio-televizije (TRT) Sinema Faruk Guven rekao je da rade na projektima vezanim za Palestinu te je mišljenja da će filmovi o Palestini sljedeće godine učestvovati na velikim festivalima širom svijeta, posebno u Cannesu.

Na 30. izdanju Sarajevo Film Festivala (SFF), čiji je ovogodišnji partner TRT, prikazano je pet filmova u koprodukciji TRT-a. U industrijskoj sekciji festivala "Cinelink" takmiče se tri filma u TRT produkciji i uz podršku TRT-a.

Guven je u razgovoru za agenciju Anadolu istakao da su već sedam godina partneri SFF-a i da pridaju veliku važnost Sarajevu.

Naveo je da je SFF jedan od veoma važnih festivala za filmsku industriju.

"Zahvaljujući našoj saradnji, projekti iz Turkiye, kao i percepcija turske kinematografije, ovdje su sve prisutniji. Ovdje se trudimo dovesti projekte iz Turkiye, a takođe projekte iz ove regije dovesti u Turkiye", pojasnio je Guven.

Prema njegovim riječima, SFF je prilika da se sastaju producenti i reditelji te da na taj način nastaje saradnja i novi projekti.

"SFF više nema značajnu razliku u odnosu na Cannes ili Berlinski filmski festival", naglasio je Guven navodeći da se u Sarajevo tokom SFF-a na svakom mjestu osjeti duh festivala, kako kroz atmosferu u gradu tako i prikazivanje filmova na otvorenom.

TRT je ove godine učestvovao na SFF-u s osam projekata, a Guven je naglasio važnost industrijske sekcije festivala "Cinelink".

"Projekti koji dobiju podršku ovdje ili koji rastu kroz različite veze na festivalu mogu se takmičiti na jako dobrim festivalima. Tri projekta u koprodukciji TRT-a su u konkurenciji na 'Cinelinku'. Dobili smo vrlo pozitivne povratne informacije za većinu tih projekata. Vidio sam većinu projekata i turski su mi bili najdraži. Osjećam da imaju ogroman potencijal. Naredne godine ovi projekti će se prikazivati ovdje. Takođe, u kategoriji kratkog filma imamo film 'Zemberek' Recepa Cavdara. Film smo gledali u Narodnom pozorištu u Sarajevu, dobio je sjajne reakcije. Nadam se da će i taj film mnogo postići", kazao je Guven.

Dotakao se i filma palestinskog reditelja Elia Suleimana "Ovo mora biti raj" (It Must Be Heaven), koji je koprodukcija TRT-a.

Smatra da je brand TRT-a i turske kinematografije prepoznat među profesionalcima filmske industrije u Sarajevu.

Guven je kazao da je platforma za razvoj scenarija i koprodukcije "TRT 12 Punto" svoje projekcije na otvorenom, koje svake godine uključuju TRT koprodukcije, ove godine posvetila palestinskoj kinematografiji.

"Ugostili smo palestinske reditelje i organizirali događaje kako bismo dodatno podigli svijest i prikazali ove projekte u filmskoj industriji. Ranije smo radili na seriji 'Alija', filmu 'Quo Vadis, Aida?' o Srebrenici, a sada radimo na projektima vezanim za Palestinu. Trenutno imamo dva projekta. Jedan je već snimljen i vjerujem da će se prikazivati na vrlo dobrim festivalima naredne godine. Gotovo je sigurno da će taj projekt biti prikazan na vrlo važnom festivalu, a nadam se da će iduće godine dominirati na SFF-u. Takođe, radimo na filmu s vrlo dobrim rediteljem. Sastali smo se s palestinskim rediteljima i oni su vrlo osjetljivi na ovu temu. Mislim da će se naredne godine filmovi o Palestini prikazivati na velikim svjetskim festivalima poput Cannesa. Bit ćemo ponosni što je i TRT dio tih projekata", istakao je Guven.

Ukazao je i na odličnu saradnju sa SFF-om te naglasio važnost saradnje između Turkiye i Bosne i Hercegovine između kojih postoji bratski odnos. Guven je rekao da pridaju značaj i saradnji u oblasti kinematografije.

Izjavio je da pružaju podršku međunarodnim projektima i da to rade kroz platformu "TRT 12 Punto."

Guven je naglasio da je jedini uslov koji traže od međunarodnih projekata da imaju turskog producenta.

"Mnogo je stranih projekata i žele sarađivati s nama. Svima im kažem: 'Pronađite jednog turskog producenta i prijavite se kod nas.' Zaista postoji veliki interes jer je 'TRT 12 Punto' dobro poznat i povezan sa kvalitetnim projektima. Sljedeće godine će broj koprodukcija između Bosne i Hercegovine i Turkiye značajno porasti zbog velikog interesovanja", pojasnio je Guven.

Osim Bosne i Hercegovine, pozvali su i direktore filmskih centara iz Slovenije, Kosova, Grčke, Bugarske, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te im predstavili svoje fondove.

"Balkanski region je veoma važna tačka fokusa za ljubitelje turskog filma. Odavde se mogu lakše dobiti sredstva i podrška. Imamo odličnu komunikaciju na Balkanu, što će se pozitivno odraziti na tursku kinematografiju u narednim godinama", poručio je Guven.

"TRT 12 Punto" je platforma koja uključuje sve o kinematografiji na inkluzivan način, hrani se bogatstvom koprodukcije i, što je najvažnije, ističe se svojom originalnošću.