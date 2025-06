Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici Vlade rekao da će ova odluka imati uticaja na više od 150.000 zaposlenih i da će minimalna zarada biti oslobođena poreza.

Ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati je na konferenciji za novinare nakon sednice Vlade rekao da je prvi put utvrđen i nivo minimalne zarade po radnom satu u vrednosti od 2 evra.

„Urađeno utvrđivanje minimalne zarade po radnom satu, što znači 2 evra po redovnom radnom satu, a ako se ovo prevede na mesečnu zaradu sa punim radnim vremenom, onda se dobija minimalna bruto mesečna zarada od 350 evra”, naglasio je Murati.

Povećanje minimalne zarade stupa na snagu 1. oktobra. Prethodno povećanje minimalne zarade sa 170 na 250 eura, iako usvojeno pre godinu dana, stupilo je snagu tek pre pet dana.

Vlada Kosova je danas takođe usvojila predlog nacrta zakona o obaveznom izdvajanju za zdravstveno osiguranje. Ministar zdravlja Arben Vitia je izjavio da je ovom nacrtu zakona prethodio detaljan proces planiranja, analize i rasprave.

"Ovaj nacrt zakona je temeljni korak ka stvaranju zdravstvenog osiguranja u zemlji. Ovo je naravno nepovratan proces i kao takav počinjemo od danas, sa sednice Vlade. Ovom inicijativom osniva se Fond obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Kosovo “, naglasio je Vitia.

Rekao je da će za doprinos za zdravstveno osiguranje nakon usvajanja ovog predloga zakona u Skupštini, zaposleni izdavajati 3,5 odsto zarade i isto toliko poslodavac. Dodao je da se prvi put definišu i pravila za listu refundiranih lekova koja će suštinski transformisati podršku koju država daje građanima.

Kosovo je jedina država u region, koja nema državno zdravstveno osiguranje. Zakon o zdravstvenom osiguranju više puta je usvajan, ali do sada nikada nije realizovan.

Kosovska vlada danas je odobrila i predlog da se rok za popis stanovništa iz dijaspore ponovo produži i to do 31. decembra. Prethodno je rok za popis dijaspore online putem bio produžen do 31. avgusta.