Izraelski premijer Benjamin Netanyahu demantovao je izjave da će biti proglašen opći prekid vatre u Pojasu Gaze u svrhu vakcinacije protiv dječje paralize.

"Izvještaji da će doći do općeg prekida vatre u Gazi u svrhu primjene cjepiva protiv dječje paralize su lažni", obavljeno je iz kabineta izraelskog premijera.

U saopćenju se navodi da će Izrael dozvoliti humanitarni koridor kroz koji će moći proći samo zalihe materijala, te da će biti omogućeni sigurni privatni prostori za davanje vakcina na nekoliko sati.

Ministarstvo zdravlja Gaze pokrenulo je kampanju vakcinacije protiv dječje paralize u južnom Pojasu Gaze, posebno usmjerenu na djecu mlađu od 10 godina.

Kampanja je počela u subotu u Khan Younisu, s ciljem da se do 12. septembra vakciniše više od 90 posto djece u svim regijama Gaze.

Akcija vakcinacije, koja se provodi u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), UNICEF-om i Agencijom Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama (UNRWA), počela je u bolnici Nasser nakon zajedničke konferencije za novinare ovih organizacija.

Majdi Duhair, šef tehničkog komiteta koji nadgleda vakcinaciju, izjavio je da će se kampanja prvo fokusirati na centralnu Gazu od 1. do 4. septembra, zatim na Khan Younis od 5. do 9. septembra, a završiće se u gradu Gazi i sjevernom dijelu regiona od 9. do 12. septembra.

Kampanja dolazi tokom teške humanitarne krize u Gazi, gdje su stalni sukobi i blokade doveli do nestašice hrane, čiste vode i medicinskih potrepština. Pogoršanje uslova povećalo je zabrinutost zbog mogućih izbijanja bolesti, uključujući dječju paralizu.

Hitnost kampanje naglašena je potvrdom prvog slučaja poliomijelitisa u Gazi kod 10-mjesečnog djeteta prošlog mjeseca. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je 16. avgusta na sedmodnevni humanitarni prekid vatre kako bi se omogućilo vakcinisanje 640.000 djece, što je zahtjev koji je podržala UNRWA.

Kampanja vakcinacije protiv dječje paralize odvija se u pozadini izraelskih vojnih napada u Gazi, koji su od 7. oktobra doveli do više od 40.600 smrtnih slučajeva Palestinaca i više od 93.800 povrijeđenih.