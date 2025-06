Novih 11 kilometara autoceste na poddionici Počitelj - Zvirovići u okviru kojih je i most Hercegovina, jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata na Koridoru 5c, biće svečano otvoreno danas.

Svečanosti otvorenja prisustvovat će brojni predstavnici privrednog, političkog i javnog života, kako Bosne i Hercegovine tako i Hrvatske. Puštanje u promet je planirano sutra od 12 sati.

Most Hercegovina dio je autoceste koji se gradi na panevropskom Koridoru 5c koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Sastavni je dio dionice Počitelj - Zvirovići koja je duga je 11,07 kilometara, a najznačajniji objekt na dionici je upravo most Hercegovina čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve.

Kolosalni most Hercegovina je jedan od najvećih u regiji, s dužinom od skoro jedan kilometar i visinom od preko 100 metara te je jedan od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru 5c.

Most je kontinuirani prednapeti armirano-betonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Most je jedinstven po tome što se sve četiri trake autoceste nalaze na jednoj konstrukciji.

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38.000 kubnih metara betona, 9.000 tona armature, 1.500 tona kablova za prednaprezanje i 20.000 kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije.

Izvođač radova na mostu je konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, dok nadzor nad gradnjom vrši kompanija IRD Engineering S.R.L.

Izgradnja mosta finansira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).