Svečanosti otvorenja mosta prisustvovali su brojni predstavnici privrednog, političkog i javnog života iz Bosne i Hercegovine, uključujući predsjedavajuću Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanu Krišto, premijera bh. entiteta Federacije BiH Nermina Nikšića, direktora Autocesta Federacije BiH Denisa Lasića, i brojne druge zvaničnike.

Otvaranju dijela autoceste koja se spaja sa autocestom u Hrvatskoj na evropskom koridoru 5C i mosta ”Hercegovina” prisustvovali su i predstavnici Hrvatske, odnosno premijer Andrej Plenković i šef diplomatije Gordan Grlić Radman. Puštanje ovog dijela Koridora 5C u promet planirano je sutra od 12 sati.

Most "Hercegovina" dio je autoceste koji se gradi na panevropskom Koridoru 5C koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Sastavni je dio dionice Počitelj - Zvirovići koja je duga je 11,07 kilometara, a najznačajniji objekt na dionici je upravo most Hercegovina čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve.

Premijer FBiH Nermin Nikšić poručio je kako je ovo veliki dan za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

"Iz dana u dan ćemo kao što ste čuli imati potpisivanje novih ugovora, nove investicije i napravit ćemo od Federacije Bosne i Hercegovine veliko gradilište. Hvala svima koji prate rad vlade i svakako da je i ovo još jedan korak na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Čestitam građanima Federacije na novim kilometrima autoputa i obećavam da ćemo učiniti sve da u ovom mandatu izgradimo i pustimo u promet što veći broj kilometara, te povežemo cijelu Bosnu i Hercegovinu i Federaciju, a onda da povežemo Bosnu i Hercegovinu sa evropskim koridorom", kazao je Nikšić.

Istakao je da je poddionica od 11 kilometara od posebnog simboličnog značaja, naglasivši da je grandiozni most pokazatelj da je Bosna i Hercegovina savremena država i da uvijek ima onih koji će pokušati obezbijediti ovakve i slične projekte.

Također je čestitao i zahvalio radnicima, upravama kompanija, te uposlenicima javnog poduzeća i upravi Autocesta FBiH na uspješnoj realizaciji projekta.

Direktor Autocesta Federacije BiH Lasić izjavio je da se za most "Hercegovina" s pravom može reći da je najkompleksniji infrastrukturni objekt na cijelom koridoru 5C.

"Njegova vrijednost tim je veća, jer će nas izravno povezati sa Evropskom unijom. Jedinstvena je prilika, povjerenje koje su dobile Autoceste FBiH graditi, a još veće zadovoljstvo izgraditi most kojeg su ovih šest stubova koji ga drže učinili da bude jedan od najviših mostova u ovom dijelu Evrope", rekao je Lasić.

Istakao je također da značaj izgradnje autoceste za turizam države ne treba posebno naglašavati te da će južni tok koridora 5C Bosnu i Hercegovinu značajno primaknuti Jadranskoj obali i susjednoj Hrvatskoj, a time i posjetiocima iz EU.

"Izgradnja autoceste nije samo zahtjevan građevinski pothvat, već i značajan gospodarski zamah za našu zemlju. Izgradnja je to i suvremene i funkcionalne i proevropske Bosne i Hercegovine kakvoj svi zajedno težimo. Sa izgradnjom autoceste kroz Hercegovinu nećemo stati. Autoceste FBiH će nastaviti do kraja godine povezivati južni dio zemlje s novih blizu 30 kilometara do Mostara sjever. Proteklih mjeseci pokazali smo izuzetnu odlučnost u nastavku gradnje novih kilometara, a sve s ciljem kako bi u potpunosti završili izgradnju koridora 5C do 2030. godine", kazao je Lasić.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Krišto istakla je u obraćanju da će ovaj most dodatno doprinijeti ekonomiji države Bosne i Hercegovine.

"Ovaj most ne spaja samo jug i sjever Bosne i Hercegovine već i koridor kroz Hrvatsku, omogućavajući višestruki razvoj ekonomije i privrede. Ovaj projekt daje novu dimenziju razvoja Bosne i Hercegovine i postavlja visoko ljestvicu. Ovo je temelj za nastavak izgradnje naše cestovne infrastrukture", kazala je Krišto.

Kolosalni most "Hercegovina" je jedan od najvećih u regiji, s dužinom od skoro jedan kilometar i visinom od preko 100 metara te je jedan od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru 5C.

Most je kontinuirani prednapeti armirano-betonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Most je jedinstven po tome što se sve četiri trake autoceste nalaze na jednoj konstrukciji.

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38.000 kubnih metara betona, 9.000 tona armature, 1.500 tona kablova za prednaprezanje i 20.000 kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije.

Izvođač radova na mostu je konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, dok nadzor nad gradnjom vrši kompanija IRD Engineering S.R.L.

Izgradnja mosta finansira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta "Hercegovina" je 32.894.420,75 eura s PDV-om.