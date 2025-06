Miran Stambol (35) i Senad Dorić (43) među rijetkim su Bosancima koji su se popeli na Fuji, jednu od najprepoznatljivijih planina svijeta, najvišu planinu i simbol Japana.

Na ovaj poduhvat odlučili su se prilikom posjete Japanu u junu ove godine. Uspjeli su osvojiti vrh planine Fuji s nadmorskom visinom od 3.776 metara za samo četiri sata i 40 minuta. Spust je trajao oko dva sata. S njima je bio licencirani vodič koji im je jako pomogao u poduhvatu.

Senad je inače diplomirani žurnalista iz Sarajeva, dugogodišnji novinar i urednik u redakcijama bh. medija. Trenutno je na funkciji glasnogovornika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

"Planinarenje, uz druge outdoor aktivnosti što su izleti, planinarenje ili hajking, biciklizam, trčanje, trail trčanje, kampiranje i slično bavim se zaista dugo, od srednje škole. To je tada bilo rekreativno, neplanski, a organizovano sam se time počeo baviti tokom pandemije COVID-19, onoliko i koliko su nam tada dozvoljavale protupandemijske mjere", ispričao je Dorić za agenciju Anadolu (AA).

Prvenstveno se ovim aktivnostima počeo baviti kako bih dodatno zaštitio zdravlje, očuvao ga i unaprijedio, i tjelesno i mentalno na koje često zaboravljamo.

"To je bilo vrijeme anksioznosti, depresije, osjećaja bezizlaznosti. Radim u području javnog zdravlja i znam kada su tjelesne aktivnosti okosnica i osnova i fizičkog i mentalnog zdravlja. Uz to, planinarenje i druge outdoor aktivnosti donose i druge dobrobiti: nove prijatelje, druženja i nebrojeno novih karakternih osobina", kazao je Dorić.

Nakon što je posjetio i penjao se na planine u Bosni i Hercegovini, među kojima su Trebević, Igman, Jahorina, Bjelašnica i Prenj, odlučio se i za novi korak - Fuji u Japanu.

U Japanu su boravili u junu ove godine u organizaciji agencije za outdoor "Modern Escape World" čija je direktorica Bosanka Elma Kablar. Jedan dio programa njihovog boravka u Japanu uključio je penjanje na planinu Fuji.

"Svi znamo da je Fuji ugasli vulkan koji je zadnji put bio aktivan prije više od 300 godina, visine 3.776 metara nadmorske visine. To je moj prvi značajniji planinarski poduhvat. Japanci kažu da je lud svako ko se barem jednom ne popne na Fuji. Ja ću, čim ponovo budem imao priliku, posjetiti Japan i popeti se na Fuji", istakao je Dorić.

Uspon je organizovan van sezone penjanja, ali uz licenciranog planinarskog vodiča, iskusnog planinara Shikao Tekeshija. Inače, na Fuji se penje od jula do početka septembra. Nakon vožnje po kiši oko pola četiri ujutro došli su podno Fujija. Brzo su se presvukli i bili spremni za prve korake po ovoj planini.

"Cijelo vrijeme su nas pratili oblaci, bila je magla, padala je kiša, a bilo je i snijega na dionici prema vrhu. Na vrh smo se popeli za četiri sata i 40 minuta", ispričao je Dorić.

Uspon je bio nesvakidašnji, s mnogo lijepih i hrabrih koraka, dosta smjeha, a pamte ga zaista po mnogočemu. Planina Fuji, kako je kazao, simbolizira snagu, izdržljivost i duhovnu povezanost s prirodom, što je u savršenom skladu s vrijednostima koje promoviše.

"To je bio neopisiv osjećaj i iskustvo. I na vrhu, naravno slikanje s bosanskom zastavom, a obišli smo i krater. Onda je ugrijalo sunce. Nakon magle, kiše i snijega, klizavog terena, korak naprijed, nazad tri, ugrijalo nas je sunce. Onda spust. Iza nas je ostala sveta planina Fuji. Spust nije bio nimalo lagan. Za manje od dva sata smo se spustili do naše početne stanice", istakao je Dorić.

Govoreći o pripremama za ovaj poduhvat, Senad kroz osmijeh kaže da nije imao vremena za to jer je penjanje na Fuji počelo odmah nakon njegovog slijetanja u Tokio. Imao je vremena samo da se smjesti u hotel, uzme potrebne stvari i krene. Čak ni vremenska razlika ni umor od dugog putovanja nije ga spriječila u ovom poduhvatu.

"Oko 22 sata sam stigao na aerodrom u Tokiju. Dobio sam poruku da se penjemo u dva sata. Mislio sam sutra u dva sata, i da imam vremena da se malo odmorim i naviknem na tu vremensku razliku. Međutim, rekli su da je to večeras u dva sata. I tako je i bilo. U to vrijeme mi je vodič pokucao na vrata. Nisam imao vremena da razmišljam o vremenskoj razlici, specijalnim pripremama...", ispričao je Dorić.

Kako je kazao, nije se specijalno fizički pripremao za ovaj poduhvat jer je godinama u nekim sportskim aktivnostima.

"Bavim se cestovnim i trail trčanjem. Iza sebe imam pet maratona, desetine polumaratona, a i mnogo manjih utrka. Aktivan sam i kada je biciklizam u pitanju. Iza mene je mnogo pređenih kilometara. Najznačajniji mi je bio biciklistički maraton Bihać - Srebrenica prošle godine. I to su te neke moje pripreme, bez nekih dodatnih posljednjih mjeseci, pred uspon na Fuji", pojasnio je Dorić.

Japan mu je ostao u jako lijepom sjećanju, sa puno doživljaja i utisaka.

"U Japanu smo posjetili sve važne turističke destinacije. Uspjeli smo posjetiti i Hirošimu. To je bilo nezaboravno iskustvo, sa mnogo pozitivnih sjećanja. To ću pamtiti čitav život. Japan je velika civilizacija, svi znamo koja je to velesila. Upoznali smo duh Japana koji nije na portalima, televiziji i u dokumentarcima. Nije zemlja s televizije, moraš je doživjeti", ispričao je Senad.