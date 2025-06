Elon Musk, vlasnik SpaceX-a, Tesle i društvene mreže X, na putu je da do 2027. postane prvi bilioner na svijetu, prema novom izvještaju organizacije za praćenje bogatstva. Ova analiza Akademije Informa Connect zasnovana je na činjenici da Muskovo bogatstvo raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 110%. Prema Bloombergovom indeksu milijardera, on je bio i najbogatija osoba na svijetu, s 251 milijardom dolara, kada je izvještaj Akademije o “Klubu bilion dolara” za 2024. počeo da kruži ranije ovog mjeseca. Analiza je pokazala da se predviđa da će Gautam Adani, indijski biznismen i osnivač velikog konglomerata, postati drugi bilioner do 2028. godine, pod uslovom da njegova godišnja stopa rasta ostane na 123%. Jensen Huang, izvršni direktor tehnološke kompanije Nvidia, i indonezijski mogul i rudarski magnat Prajogo Pangestu, mogli bi postati bilioneri do 2028. ako se trenutni trendovi nastave. Očekuje se da će Bernard Arnault, šef LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, i treća najbogatija osoba na svijetu s blizu 200 milijardi dolara, zajedno s izvršnim direktorom Mete Markom Zuckerbergom, premašiti bilion dolara do 2030. godine.