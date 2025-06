U fokusu sedmog izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC), jednog od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u ovom dijelu svijeta, koji će se održati od 13. do 17. septembra u Sarajevu, je davanje glasa onima kojima je uskraćen, a o tome govori i aktuelna tema festivala – “JUSTICE?“.

Na AJB DOC-u, koji Al Jazeera Balkans organizuje u saradnji s Al Jazeera Media Networkom i Al Jazeera Media institutom iz Dohe, od skoro 300 prijavljenih biće prikazana 24 filma, od čega je devet svjetskih premijera, 11 regionalnih i tri bosanskohercegovačke.

Filmovi će biti prikazani u četiri programske selekcije – Takmičarski program, AJB Prikazuje, Last Minute Cinema i SmartDoc. U zvaničnoj Takmičarskoj selekciji 7. AJB DOC Film Festivala biće prikazano 11 dokumentarnih filmova namijenjenih televizijskom emitovanju, što je najvažniji preduslov ove selekcije.

Sedmi AJB DOC donosi filmove koji svjedoče o nasilju nad Palestincima i govore o svjetskim ekonomskim i političkim turbulencijama, a sve u okviru teme "JUSTICE?".

“Mi svake godine tu temu definišemo iz onog što se dešava oko nas i onog što mi primijetimo da je autorima bitno kroz filmove. Ove godine nas je bolilo. Prošle godine je festival bio u septembru. U oktobru je krenuo napad na Gazu. Bolilo nas je i to što u kulturnom svijetu nije bila dovoljno zastupljena. Gledamo šta se dešava, kako ginu djeca, žene, uništava se infrastruktura. U isto vrijeme gledamo i reakcije tog razvijenog, modernog svijeta koji inače ima običaj da drugima govori šta i kako treba i da promoviše neke univerzalne vrijednosti. Nisu čak ni šutjeli po tom pitanju, nego su bili agresivno na strani agresora, na strani onoga koji čini nepravdu. Zato se izvuklo to 'pravda' ili 'justice' sa upitnikom. Gdje je ta 'pravda' ili 'justice'", rekao je u razgovoru za Anadolu, koja je globalni komunikacijski partner AJB DOC-a, direktor festivala Edhem Fočo.

Kao festival koji u fokus stavlja univerzalne ljudske vrijednosti i želi afirmisati autore koji se bave društvenim fenomenima, AJB DOC je preuzeo zadatak da propituje univerzalne pojmove, istine, okolnosti i odnose društva.

"Volimo da počnemo s filmom koji u tom momentu šalje određenu poruku. Mislim da je bilo odgovarajuće da ove godine počnemo s filmom koji ima za tematiku Palestinu i apartheid koji se dešava i to će nam biti tema koja će se provlačiti. Svaki dan imamo filmove koji se tiču pitanja Palestine, Izraela, međunarodnih odnosa, kako ljudi gledaju prema tome”, kazao je Fočo.

Dokumentarac Anadolu agencije “Dokazi“ na AJB DOC-u

U okviru ovogodišnjeg izdanja Festivala dokumentarnih filmova Al Jazeera Balkans biće prikazan i dokumentarac “Dokazi“, koji je agencija Anadolu priredila o izraelskim ratnim zločinima u Pojasu Gaze.

Projekcija dokumentarnog filma “Dokazi“ najavljena je za 14. septembar u 14 sati u kinu Cineplexx. Nakon projekcije na pitanja će odgovarati terenski producent Omer Faruk Tunc.

Nakon objavljivanja monografije o izraelskim akcijama u blokiranoj palestinskoj enklavi Gazi od 7. oktobra 2023. godine, novinska agencija Anadolu snimila je 52-minutni dokumentarni film koji prikazuje izraelske ratne zločine. Sadrži fotografije i snimke koje su snimili reporteri Anadolu, kao i intervjue sa relevantnim sagovornicima na ovu temu.

Podsjetivši da Al Jazeera Balkan ima dugogodišnju saradnju s agencijom Anadolu i da je agencija globalni komunikacijski partner AJB DOC-a ove, kao i ranijih godina, Fočo je izrazio čast što će ove godine važan dokumentarac AA biti prikazan na njihovom festivalu.

“Imamo sjajnu, obostranu saradnju i nama je bilo drago kad su ove godine rekli da imaju snimljen film. Tema nam je izvanredna, jako bitna, relevantna i za ove prostore. Anadolu je izgubila svoje novinare, fotoreportere u Gazi i to je jedna od rijetkih međunarodnih medijskih korporacija koja još uvijek ima operacije u Gazi. Vrlo je malo njih. Dakle, bila nam je čast. Čak su ga selektori izabrali za takmičarski dio, međutim, vjerovatno je agencija Anadolu osjetila da je bolje da bude izvan takmičarske selekcije, da ne bi bilo nekih pristrasnosti. Film je jako značajan, ja se nadam da će veliki broj naših ljudi doći i pogledati tu paralelu. Ovdje je bio genocid i taj genocid je presuđen na međunarodnom sudu, za razliku od genocida koji se dešava sad u Gazi i koji će imati jako težak put, ali ovaj film je značajan. Hajdemo početi, nametati, imamo dokumentovano sve dokaze o genocidu koji se dešava, imamo šta reći”, rekao je Fočo, istakavši da je film značajan za region, ali i svijet.

U takmičarskom programu AJB DOC-a, između ostalih je i istraživački dokumentarac TRT Worlda “Holy Redemption” ("Cijena zemlje"), koji razotkriva kako ilegalni jevrejski doseljenici sistemski tjeraju Palestince iz njihovih domova na okupiranoj Zapadnoj obali. Također u okviru Takmičarskog programa biće prikazani filmovi: "Nasmijana Gruzija", "Biti Japanac", "Izbor za miss zatvora", "Plantaža snova", "Gaddafi: Profil jednog diktatora", "Džingisova kćerka", "Velika ja", "Putinovo igralište", "Neka nova divljina" i "Oprosti nam dugove naše".

Jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u ovom dijelu svijeta

Međunarodni festival dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans se pozicionirao kao važan festival dokumentarnog filma u Evropi i postao sinonim za dokumentaristička ostvarenja u čijem su fokusu ljudska prava i univerzalne ljudske vrijednosti.

Fočo ističe da je festival nastao iz želje da ta medijska kuća promoviše dokumentarni film koji je sastavni dio njihovog programa i da je iz godine u godinu pomicao granice.

“Stvarno je veliki interes publike, dolazi dosta međunarodnih gostiju. Autori svih filmova se odazivaju našim pozivima i dođu u Sarajevo. Vjerujem da je AJB DOC postao jedan od najzačajnijih festivala dokumentarnog filma u ovom dijelu svijeta, pa možda i šire i preambiciozno bi bilo očekivati nešto više. On je već dobio priznanje publike i profesionalaca i mi smo zadovoljni”, naglasio je Fočo.

U fokusu rad s mladima

Govoreći o budućim planovima, pravcima i inicijativama koje žele implementirati, Fočo je rekao da je u fokusu AJB DOC-a rad s mlađom publikom, zbog čega se svake godine velika pažnja posvećuje radionicama za mlade autore te specijalna predavanja i projekcije.

“Volimo da odgajamo publiku s nama, jer mislimo da mlađi ljudi imaju manji interes, njihova koncentracija ne traje toliko dugo i uglavnom biva površna. Dokumentarni film je možda neki način da im damo šansu da određene teme malo dublje saznaju, jer vjerovatno neće čitati knjige. Ne mislimo povećati broj filmova, volimo da izaberemo najbolje od najboljih, da su projekcije pune, da ljudi nemaju stres i da to ne traje predugo”, navodi Fočo.

Smatra da dokumentarni film postaje sve važniji medij, jer ljudi imaju manje vremena da se udube u određenu tematiku.

“Nebitno je da li je to politika, historija ili neki socijalni fenomen. Nemaju vremena, a dokumentarni film je ipak vizuelna umjetnost. Imate priliku i da slušate i da gledate i lakše primate te informacije. Dokumentarac je postao popularniji, efikasan je i kao informativni i zabavni medij”, kazao je Fočo.

Vjeruje da će značaj dokumentarnog filma rasti i da su njegove prednosti ogromne.

“Prednost dokumentarnog filma je ta što ga ovih dana možete snimati mobilnim telefonom. To znači da će svako moći biti autor. Teško će biti snimiti igrani film mobilnim telefonom, treba vam fantastičnih kamera, specijalni efekti, a ovo je film koji priča o stvarnosti i nebitna je forma, bitno je da vi snimite to što se dešava tako da telefon otvara dodatne mogućnosti za dokumentarni film i vjerujemo da on ima budućnost”, smatra direktor AJB DOC-a.

Vratiti empatiju u društvo

Kako je kazao, volio bi da gledaoci nakon projekcije filmova osjete empatiju s protagonistima, bilo da su stradali u ratu ili negdje u drugom okruženju žive svakodnevni život.

“Empatija je bitna, mislimo da je treba vraćati u društvo i naš festival se pokazao kao jedan mali dio toga, ali efikasan dio pojačavanja te empatije u društvu. To je bilo i bit će jedan od naših glavnih ciljeva”, poručio je Fočo.

Sedmo izdanje Festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC) bit će održano od 13. do 17. septembra u Sarajevu.

Filmovi će biti prikazivani u Bosanskom kulturnom centru (BKC) i kinu Cineplexx Sarajevo, a program i raspored projekcija dostupni su na službenoj stranici festivala.

U sklopu festivala bit će održan i program za profesionalce iz dokumentarne industrije AJD Industry Days.

Osim kvalitetne selekcije dokumentarnih filmova bit će upriličen i propratni program, specijalne projekcije, paneli i trening za mlade autore kao i mnoge druge aktivnosti vezane za promociju dokumentarnog filma.

U sklopu selekcije AJB Prikazuje biće prikazana četiri filma regionalnih autora kojima je producent ili koproducent Al Jazeera Balkans, dok selekcija Last Minuste Cinema donosi četiri najbolja dokumentarna naslova s evropskih i svjetskih festivala koje publika može pogledati u njihovoj originalnoj, dugoj formi.

Odluku o najboljem filmu Takmičarske selekcije donijet će peteročlani internacionalni žiri kojeg čine: Deborah London-Harrington, dokumentaristica i voditeljica Odjela za produkcijski menadžment u Dogwoofu, Namik Kabil, filmski reditelj i pisac, Mila Turajlić, dokumentaristica, Francesco Montagner, dokumentarista, te Myriam Francois, novinarka i dokumentaristica.