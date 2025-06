Mevlud budi naša najljepša osjećanja, kazao je prof. dr. Zuhdija Hasanović, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Mevlud je dan rođenja poslanika Muhammeda, a.s. i obilježava se danas, 15. septembra, odnosno 12. rebiul-evvela po hidžretskom kalendaru, prenosi Anadolu.

Obilježavanjem rođenja Muhammeda, a.s., kroz učenje Kur'ana, tekbira, salavata i najljepše stihove koji govore o najznačajnijim događajima iz njegovog života, na individualnom i kolektivnom planu, postižemo mnogo toga, akcentirao je profesor.

„Iskazujemo najdublju zahvalnost Allahu, dž.š., jer je nama podario najveću blagodat koju je dao ljudskom rodu, Muhammeda, a.s., najodabranijeg čovjeka, da nam bude univerzalan uzor i trajna inspiracija. Pokazujemo svoju ljubav i iskrenu zahvalnost Božijem poslaniku za sav trud, odricanja, muke, patnje, neprospavane noći i bolove koje je podnosio da bi nam u potpunosti i vjerodostojno prenio Božiju riječ“, izjavio je Hasanović u razgovoru za Agenciju MINA.

Dodao je i da se podsjećamo na uzorni, paradigmatični život Muhammeda, a.s., koji nam omogućava da iz stanja slabosti, nemoći, bijede, neznanja, korupcije, zaostalosti izađemo i gradimo društvo kulture, morala, pravde, znanja, napretka i prosperiteta.

Čovjek se može promijeniti

„Muhammed, a.s., svojim uzornim životom pokazao je da se čovjek itekako može promijeniti i da se od nasilnog, nemoralnog, nekulturnog i neukog nomada može planskim, sistematičnim, odgovornim i posvećenim radom odgojiti ashab koji se samo Boga boji, majku neizmjerno voli, poštuje i pomaže drugoga i onda kada je sam u potrebi i koji svaki trenutak koristi da stekne korisno znanje koje pretače u život. Muhammed, a.s., pokazao je da se može odgojiti generacija ljudi najviših duhovnih, moralnih, intelektualnih, tjelesnih i radnih potencijala koji će biti uzor drugima do Sudnjega dana“, naglasio je Hasanović.

Kroz mevlud nam se ocrtava put uspjeha, jer saznajemo da je Božiji Poslanik, a.s., krenuo s dna, bio je siroče, siromašan, neuk i neprimjetan u svome okruženju, ali je valjano razumijevajući i istrajno slijedeći Božiju riječ dostigao vrh ljudskih vrijednosti.

Također, mevlud nas budi i diže iz pepela, on nas inspirira da se bez obzira na teškoće i izazove koje imamo, njihovu težinu i dužinu, nikada ne gubi nada da ćemo, s Božijom pomoći, uspjeti, dodao je profesor.

„Kada god nam je teško, kada pomislimo da život, nema smisla i da ne znamo kako dalje, sjetimo se čovjeka koji je iz pustinjske pećine krenuo sam, a danas ga milijarde vole i slijede! Problemi i prepreke nisu tu da nas slome, već da nas ojačaju i pripreme za budućnost. Nikada ne smijemo zaboraviti da je pred zoru noć najmračnija! Zato muslimani istrajavaju u činjenju dobra, čak i kada je to za mnoge naivno i besmisleno, jer nas je tako naučio naš uzor - Muhammed, a.s.“, poručio je Hasanović.

Podsjetio je i da nas mevlud integrira, jer su mevludi oduvijek bili idealna prilika da se na jednom mjestu okupe komšije, bliža i dalja rodbina, da ojačaju poznanstva, zbliže se i obavežu na međusobno pomaganje.

Ukazao je i da se na širem planu, ne samo muslimani Bosne i Hercegovine, nego muslimani širom svijeta, gdje god se nalaze, stoljećima raduju rođenju Muhammeda, a.s., čineći mevlud. Kako je poručio, „ta spoznaja o zajedničkoj ljubavi prema našem Poslaniku, a.s., ne da nam da se udaljimo i zaboravimo jedni druge nego nas zbližava i jača kao njegov ummet“.

Jačanje islamskog identiteta

„Mevlud jača naš islamski identitet - u svim vremenima, a posebno periodima neslobode i rigidnih režima koji sputavaju religijska uvjerenja i njihovo ispoljavanje izuzetno značajna su okupljanja koja omogućavaju da se na njima govori o Bogu, o osnovnim principima i vjerodostojnom življenju vjere, o tome da je vjera iznad svih drugih političkih i društvenih konstrukta i da ona živi i daje život svakom onome ko je zdušno prihvati“, izjavio je on.

Mevlud nam omogućava i godišnju introspekciju - svako ko dođe na mevlud treba da razumije da je tu da uhvati bar tračak Poslanikovog svjetla i da to svjetlo pronese dalje, do porodice, komšiluka, radnog mjesta.

„Svi smo svjesni da je Muhammed, s.a.v.s., ostvario najveće domete koje čovjek u svome životu može dostići i da je ovosvjetski uspjeh i onosvjetska sreća svih nas u tome da budemo što više nalik na Resulullaha. Ali to podsjećanje na Poslanika, ne smije biti samo u formalnom smislu, da nosimo kosu ili odjeću kakvu je on nosio ili da u formalnom smislu ispunimo ono što je u namazu činio, nego i da živimo istrajno i dosljedno one vrijednosti koje su njega krasile, da smo iskreno zahvalni Allahu, dž.š., na svakom životnom trenutku i da ga što bolje iskoristimo, da čovjeka volimo kako ga je on volio i da nam najveće zadovoljstvo na ovome svijetu bude biti na sedždi pred Uzvišenim Gospodarom i to ne samo u namazu“, poručio je Hasanović.

Zaključio je da se nakon mevluda „trebamo ozbiljno preispitati gdje smo mi na tom putu istinskog slijeđenja Muhammeda, a.s., da li ga samo imitiramo formalno ga oponašajući, ili ga nastojimo istinski slijediti“, prenosi MINA.