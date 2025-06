Treće izdanje “Al Jazeera Documentary Days”, koji je počeo u subotu u okviru Festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC) u Sarajevu i traje do 16. septembra, povezuje donosioce odluka s upečatljivim dokumentarnim projektima.

Ovogodišnje izdanje naglasak stavlja na dokumentarne filmove koji pričaju ljudske priče, bave se gorućim društvenim pitanjima i promovišu univerzalne vrijednosti, s fokusom na regije koje su nedovoljno zastupljene u industriji dokumentarnog filma. Poticanjem kulturne razmjene, ovaj događaj za cilj ima da podstakne dublje razumijevanje različitih perspektiva.

Adel Ksiksi, koji se nalazi na čelu projekta Al Jazeera Documentary Channel Industry Days, rekao je za Agenciju Anadolu da se ove godine fokusiraju, ne samo na snimanje dokumentarnih filmova već i na umjetnost pripovijedanja.

“Dakle, vidjećemo mnogo tema, mnogo kreativnosti, talentovanih ljudi koji takođe pričaju svoje priče, priče o neispričanim i nedovoljno zastupljenim regionima. Prvi put ćemo vidjeti neke projekte koji dolaze sa područja Kavkaza, poput Kazahstana, Azerbejdžana, kao i drugih mjesta koja ranije nisu bila predstavljena, poput regiona MENA (Bliski istok i Sjeverna Afrika). Mislim da će ova godina biti nešto novo što se tiče kvaliteta projekata, ali i kvaliteta filmskih stvaralaca i nezavisnih producenata koji će doći da plasiraju svoje projekte”, kazao je Ksiksi.

Odabrano 29 projekata podijeljenih u četiri kategorije

Istakao je da izazovi s kojima se svijet danas suočava, od globalnog zatopljena, političkih izazova, ratova i drugih, u velikoj mjeri utiču na sadržaj priča koje bivaju prikazane na AJD Industry Daysu.

“Ne možemo proći bez pričanja priča o žrtvama u Palestini, njihovim pravima i pravdi koju tražimo. Imamo mnogo sadržaja, a neki od projekata pričaju priče o tome šta se dešava u Gazi, Palestini… Pogođeni smo pričama koje dolaze sa terena. Nadamo se da ćemo ove godine predstaviti barem tri do četiri projekta koji dolaze iz regiona koji govore o tome šta se dešava u Palestini”, kazao je Ksiksi, podsjetivši da je od oktobra prošle godine u izraelskim napadima u Gazi ubijen veliki broj novinara, medijskih radnika, filmskih radnika, fotografa, fiksera i ostalih.

Na AJD Industry Days prijavljeno je rekordnih 270 dokumentarnih projekata iz otprilike 50 zemalja. Od ovog impresivnog broja, odabrano je 29 projekata, koji će biti podijeljeni u četiri kategorije: Main Pitch (10 projekata), Rough Cut (devet projekata), Balkan Star (šest projekata) i Special Selection (četiri projekta).

Projekti će se ocjenjivati na osnovu njihove teme, relevantnosti, originalnosti, kvaliteta prezentacije, produkcijskih vještina i međunarodnog potencijala. Ukupni nagradni fond za pobjedničke projekte iznosi oko 120.000 eura.

U kategoriji Main Pitch su sljedeći projekti: “American Dream: The Return of Captain Kabonga” (Amir El-Shenawy), “Big in Gazi Baba” (Pauline Blanchet), “K67” (Filip Filkovic Philatz), “Power, Elaine” (Mila Turajlić), “The Amateur Photographer's Family Portrait” (Nurlan Hasanli), “The Dry Period” (Nihal Atasoy), “The Last Baron” (Olga Lucovnicova & Annabel Verbeke), “The Other Gaza” (Wafa Jamil), “Wolf Game” (Patricia Echeverria Liras), “You Are Mine” (Fariz Ahmadov).

U kategoriji Rough Cut su sljedeći projekti: “3Phrala – 3Brothers” (Katalin Bársony), “32 Meters” (Morteza Atabaki), “Close to Paradise – Zarema and Her Rebel Family” (Tatsiana Khamliuk), “Dom” (Massimiliano Battistella), “Dreams of the Wild Oaks” (Marjan Khosravi), “Eudard” (Sophie Shevardnadze), “Jodari Meno” (Jamal Al Khanji), “Magma” (Mia Bendrimia), “Slav(e)s” (Robert Tomić Zuber).

U kategoriji Balkan Stars su: “For Whom the Bells Toll?” (Denis Karam, Zlatko Ivanisevic), “Houses on Sand” (Vid Begić), “Phantom Limb” (Catherine Norman Tahirović), “Third Person” (Dragan Gmizić), “Weeping Houses” (Srđan Perkić), “Zanki” (Marcella Zanki).

U kategoriji Special Selection su: “From Ground Zero Docs” (Ahmad Hassouna, Reema Mahmoud, Mostafa El Nabieh i Khamis Masharawi), “Inside Gaza” (Hélène Lam Trong), “Is it All About Money?” (Emir Nuhanović), “The Track” (Ryan Sidhoo).

Važni gosti

Ovogodišnji “AJD Indystry Days” u Sarajevo je doveo važne goste. Ksiksi ističe da ove godine imaju više učesnika, više donosilaca odluka širom svijeta nego prošle godine.

“Dakle, dolazi nam više od 80 međunarodnih donosilaca odluka iz cijelog svijeta, među njima i emiteri, distributeri, finansijeri, stručnjaci. Ove godine vidimo neke nove ličnosti, posebno festivalskih partnera poput Sundancea, Sunny Sidea, Sheffield DocFest… Sa njima ćemo napraviti partnerstvo. Smatramo se zajednicom, porodicom, koja zajedno radi na podršci filmskoj industriji, na podršci stvaranju filmova, da podržavamo priče koje dolaze iz različitih regiona”, kazao je Ksiksi, dodavši da je među ovogodišnjim gostima više od 20 novih lica.

U kategoriji Balkan Stars je šest projekata, od pristiglih oko 80. Kako je kazao, odabrani projekti će biti veliko iznenađenje i prikazaće kvalitetan rad filmskih radnika i producenata s ovih prostora.

“Balkan sada isporučuje veoma dobre talente, ne samo iz filmskog stvaralaštva već i iz drugih sektora”, poručio je Ksiksi, ističući da će ove godine među projektima Balkan Star biti zastupljene različite teme od politike, historije, okoliša, biografije…

Širenje "AJD Industry Daysa" na druge regije

AJD Industry Days je događaj koji je pokrenut 2021. u organizaciji Al Jazeera Documentary Channela, a održava se jednom godišnje u saradnji s Festivalom dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC) s ciljem promocije globalne saradnje i podrške novim talentima u oblasti dokumentarnog filma.

Prema riječima Ksiksija, ideja o organizovanju takvog događaja nastala je kako bi se povezali filmski stvaraoci, producenti s projektima iz regiona MENA, Jugoistočne Evrope, Balkana, Kavkaza, regije koja je, kako je kazao, nedovoljno zastupljena.

“Stoga smo se fokusirali na te regije kako bismo istaknuli njihove priče i talentirane filmske stvaraoce i producente i povezali ih s međunarodnim donosiocima odluka, emiterima, finansijskim fondom”, rekao je, dodajući da će na ovom projektu nastaviti raditi jer smatra da ovi regioni mogu ponuditi više.

Govoreći o budućim planovima “AJD Industry Days” i mogućim novim formatima, Ksiksi je kazao da planiraju podržati filmske stvaraoce i u drugim regijama svijeta.

“Nastojimo da pomognemo i podržimo filmske stvaraoce i njihove priče, na primjer u Africi. Ove godine smo počeli raditi na tome, a razmišljamo da ga proširimo još, možda, i na Aziju. Trenutno, kao dokumentarni kanal, podržavamo različite platforme širom svijeta, u Aziji, Indoneziji, Japanu… u Africi, također, na različitim lokacijama. Dakle, razmišljamo da ‘Industry Days’ odvedemo i tamo i da, isto što sada radimo ovdje u Sarajevu, učinimo i za druge regije, kako bismo istaknuli njihove priče, talentirane filmske stvaraoce i producente”, rekao je Ksiksi, ističući da će još jedna platforma biti možda pokrenuta 2025. godine.

Osvrnuo se i na projekat "The Srebrenica tape", koji je bio nagrađen na 2. "AJD Industry Days" te je dobio koprodukcijsku nagradu Al Jazeere Balkans i nagradu Češke televizije, koji naknadno postali koproducenti.

Film je u fazama finalne montaže i trebao bi biti gotov do 30. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici, što je posebno značajno jer se radi o aktuelnoj priči i vraća se fokus javnosti na teme koje su nakon godina bile zaboravljene zbog novih, aktuelnijih dešavanja, a o njima se mora govoriti i podsjećati se.