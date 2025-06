Ministar vanjske politike Republike Turkiye Hakan Fidan izjavio je danas da ta zemlja ima iznimno važnu ulogu na Balkanu i da u tom smislu ima viziju očuvanja mira i stabilnosti u saradnji sa svim relevantnim zemljama regije.

Kao gost Uredničkog deska agencije Anadolu, Fidan je govorio o ulozi Turkiye na Balkanu, dešavanjima na Bliskom istoku i drugim važnim temama.

Ističući kako Turkiye na Balkanu ima iznimno važnu ulogu s više aspekata, Fidan je kazao da je liderstvo turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zadobilo povjerenje i utjecaj u regiji.

"Govorim to iz aspekta zemlje koja podržava nezavisnost Kosova i nastavit ćemo podržavati. Također podržavamo i Bosnu i Hercegovinu i njenu nezavisnost, suverenitet i sigurnost. Sve to činimo kako se ne bi ponovile 90-te godine. Ukoliko, uz izgradnju tako dubokih prijateljskih i bratskih odnosa s Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, a što nam je i historijska obaveza, uspijevamo da uspostavimo i dobre odnose sa Srbijom, to je odraz snažnog političkog liderstva, i moguće je uz izgradnju povjerenja sa svim stranama", kazao je Fidan.

Ističući kako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ima povjerenje u turskog predsjednika Erdogana, Fidan je kazao da se Erdogan svesrdno zalaže za očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu.

Ukazujući kako rukovodstvo Turkiye konstantno koristi aktivni mirovni narativ na Balkanu, ali i svim drugim kriznim regijama, Fidan je kazao da u tom pravcu kontinuirano radi i ulaže velike napore za blagostanje i prosperitet šire regije.

Dodao je da se Turkiye nalazi u regiji koja je proteklo stoljeće imala brojne sukobe, a da Ankara trenutno uživa veliko povjerenje i predstavlja svojevrsni ključ za mir i prosperitet u cijeloj regiji.

Šef turske diplomatije osudio je napade koji su izvedeni smrtonosnim eksplozijama pejdžera u Libanu.

"Smrtonosne eksplozije pejdžera ove sedmice u Libanu dio su šire regionalne strategije Izraela i predstavljaju sistematsku eskalaciju sukoba. Izraelska strategija se u početku fokusirala na Pojas Gaze, gdje je od prošlog oktobra ubijeno više od 41.000 ljudi, a sada se čini da se pomjera prema Libanu", upozorio je Fidan.

On je ovosedmične napade okarakterisao kao oportunisitčke operacije, termin koji se koristi u obavještajnoj literaturi da opiše takve ciljane napade.

Fidan, bivši šef Turske obavještajne agencije (MIT), rekao je da je mogućnost Izraela da pristupi tehničkim i ljudskim obavještajnim podacima o Hezbolahu doprinijela trenutnoj situaciji u Libanu, uključujući napade na pejdžere i trenutni sukob koji traje duž granice Izraela s njegovim sjevernim susjedom.

Dodao je da je libanskom premijeru izrazio spremnost Turkiye da pruži medicinsku podršku masama ljudi osakaćenih ili povrijeđenih u ovim napadima.

Fidan je izrazio zabrinutost zbog eskalacije izraelskih operacija, sugerirajući da su one sve provokativnije, ostavljajući grupama poput Hezbolaha i akterima poput Irana malo izbora osim da odgovore.

Također je naglasio da su napori Turkiye da poveća svijest o cyber sigurnosti nakon ovosedmičnih napada u Libanu adekvatni.

Turski ministar vanjskih poslova Fidan je osudio masakr i genocid u Gazi i naglasio potrebu da se više nikada ne dozvoli da se nešto slično ponovi, kroz napore za rješenje krize na bazi uspostave dvije države.

"Netanyahuov projekt krađe kompletnog palestinskog teritorija u regiji, uz podršku Zapada, se nastavlja", rekao je Fidan i dodao da trenutno fanatični mentalni sklop u Izraelu provodi destruktivnu politiku lišenu zdravog razuma.

Pozivajući se na prethodne rezolucije Ujedinjenih nacija o priznavanju Palestine, Fidan je istakao rastuću svijest i podršku međunarodne zajednice palestinskoj državnosti, uprkos tekućim izazovima koje predstavlja kontinuirana izraelska okupacija.

"Palestina nije tema koja se tiče samo Palestinaca ili samo Arapa, nego je tema koja se tiče svih muslimana", poručio je Fidan.

U kontekstu rata u Ukrajini, Fidan je podsjetio da je Turkiye u komunikaciji i s Kijevom i Moskvom i da ulaže velike napore u potrazi za mirnim rješenjem krize.

Ukazujući da su u Siriji obustavljeni oružani sukobi i da se traga za rješenjima krize, Fidan je kazao da je turski predsjednik Erdogan kazao da je spreman na dijalog s Basharom al-Assadom.

"Vjerujem da Sirija, ako dođe do rješenja (sirijskog pitanja) na način koji Turkiye želi, moći lakše riješiti ostale probleme", rekao je Fidan.