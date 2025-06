Generalna skupština Ujedinjenih naroda u srijedu je velikom većinom podržala rezoluciju kojom se poziva na okončanje "protivpravne" izraelske okupacije palestinskog teritorija u roku 12 mjeseci.

Prema riječima profesora međunarodnih odnosa i geopolitike na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Jahje Muhasilovića, sama rezolucija, nažalost, neće ništa bitno promijeniti.

“U pitanju je slučaj sličan Rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Rezolucije nemaju obavezujući karakter, stoga čisto sumnjam da će to natjerati Izrael na obustavu okupacije koju trenutno vrši na palestinskom teritoriju. Jedino ono što može obustaviti okupaciju jeste da neka od velikih sila, primarno Sjedinjene Američke Države, natjeraju Izrael da nešto takvo uradi, što, evidentno, neće biti slučaj u skorijem periodu”, ističe Muhasilović za TRT Balkan.

Samo tri zemlje regije podržale rezoluciju

Kako ističe profesor Muhasilović, određene države svijeta ucijenjene su od SAD-a, zbog čega “guraju” proizraelsku politiku na međunarodnoj sceni. Među njima su i pojedine države iz regije koje, kako tvrdi za TRT Balkan, imaju određena očekivanja od SAD-a u vezi sa svojim nacionalnim interesima.

Među 124 zemlje svijeta koje su dale svoj glas za okončanje izraelske okupacije palestinskog teritorija su Bosna i Hercegovina, Slovenija i Crna Gora.

“Bosna i Hercegovina je pokazala određenu principijelnost, što je svakako dobro i uvijek je dobro biti na strani istine. Istovremeno, i Slovenija i Crna Gora su, evidentno, prosudile da je njima trenutno više u interesu glasati za rezoluciju. Mislim da je to mudar potez jer postoji jedno globalno mišljenje u vezi s onim što se dešava u Palestini, a to je da je Izrael agresor, da Izrael ubija civile i sve inteligentne države koje ne slušaju diktat Izraela i Sjedinjenih Američkih Država time kupuju i nekakvu međunarodnu podršku, s obzirom na to da je većina globalne javnosti ipak na strani Palestine, a ne na strani Izraela. Stoga smatram da je u pitanju neka dugoročna međunarodna investicija”, dodaje profesor Muhasilović.

U razgovoru za TRT Balkan osvrnuo se i na Hrvatsku, Srbiju i Sjevernu Makedoniju koje su, po ovom pitanju, odlučile ostati suzdržane.

“Uvijek je bolje biti ili za ili protiv. Suzdržanost je, na neki način, odstupanje od zauzimanja bilo kakve pozicije. To su zemlje koje ne žele da se ‘zavade’ s globalnom javnošću, a ni sa SAD-om i njegovim blokom. Dakle, države koje balansiraju između dvije strane.“

“SAD polako gubi globalni primat”

“Ohrabrujuća je činjenica da svako naredno glasanje u Ujedinjenim nacijama pokazuje da Sjedinjene Američke Države polako gube globalni primat, te da sve više zemalja uopće ne uzima ozbiljno u razmatranje ono što od njih SAD traži”, zaključuje profesor Muhasilović za TRT Balkan.

Podsjetimo, rezolucija koju je predložila Palestina usvojena je velikim konsenzusom sa 124 zemlje članice koje su glasale za, 14 je bilo protiv, a 43 su ostale suzdržane.

Prema rezoluciji koju kosponzorira Turkiye zajedno s više od 50 država članica UN-a, izraelska okupacija palestinskih teritorija je nezakonita prema međunarodnom pravu, uključujući odluke Međunarodnog suda pravde i Vijeća sigurnosti UN-a.