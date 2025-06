Irački frizer Husein Falih uspješno je spojio umjetnost slikanja sa profesijom, izrađujući raznolike slike poput ljudskih portreta i životinja od pramenova kose svojih mušterija.

Falih, koji ima radnju u četvrti Karrada u centralnom dijelu Bagdada, u slobodno vrijeme stvara jedinstvene slike od pramenova kose, čime je privukao veliku pažnju posebno na društvenim mrežama gdje ima više od 30.000 pratilaca.

Posebnu pažnju su privukle slike koje prikazuju ljude kao što su argentinska fudbalska zvijezda Lionel Messi i legendarni glumac Charlie Chaplin.

Počeo crtati još kao dijete

Falih je u razgovoru za Anadolu ispričao da je kombinirao brijanje sa slikanjem, dodajući da je već sa devet godina počeo da crta ozbiljne radove, što mu je ubrzo postao hobi.

"Da sam slikar otkrio sam još kao dijete. Crtao sam jedno vrijeme, ali kasnije sam morao napraviti pauzu. Poslije sam se ponovo vratio crtanju, ali tada sam želio da to bude malo drugačije i zanimljivije, pa sam crtao koristeći pekmez i sol", rekao je Falih.

Kasnije, kada je počeo da radi kao frizer, pojavila se ideja da slike pravi pomoću pramenova kose.

"U 2014. sam se posebno fokusirao na crtanje od pramenova kose, i to sam radio nekad čak i po sedam sati dnevno. Noću kada bih zatvorio radnju tada bih nekad do jutra učio ovu tehniku crtanja. Već nekad 2020. godine to sam radio dosta profesionalnije i usavršio sam umjetnost crtanja od pramenova kose mojih mušterija. Ova umjetnost je privukla pažnju te su mnogi slikari također isto počeli raditi", kazao je Falih.

Ne baca pramenove kose

Napominje da nikada ne baca pramenove kose svojih mušterija kako bi od njih mogao praviti slike.

Uskoro također ima u planu da otvori izložbu slika od pramenova kose u Bagdadu.

"Za izradu slike ponekad mi treba mjesec do dva, a ponekad sat do dva sata. Najduže crtanje trajalo je četiri mjeseca, a najkraće dvije minute. Prodajem slike kako bih ostvario dodatni prihod", istakao je Falih.