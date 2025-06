Kada se od 10. novembra za ulazak u Schengen uspostavi novi sistem ulazaka i izlazaka (EES), na vanjskim granicama šengenskog prostora više neće biti stavljanja pečata u pasoše, ali će, kako navode iz Evropske komisije, građani zemalja na koje se novi propisi budu odnosili dužinu boravka trebati provjeravati online, javlja Anadolu.

Ova pravila odnosit će se na zemlje članice Evropske unije izuzev Kipra i Irske, a propisi će se primjenjivati i na Island, Norvešku i Švicarsku kao članice Schengena.

Nova pravila ulazaka u EU, odnosno Schengen, primjenivat će se na države čiji stanovnici ne trebaju vize za ulazak, a to se odnosi, između ostalog, i na države Zapadnog Balkana, kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, ali i državljane Ukrajine, Moldavije, Gruzije...

Kako navode iz Evropske komisije, o tome koliko dana se još smije boraviti na teritoriju evropskih država moći će se provjeriti putem EES online alata koji će se moći pronaći na službenim stranicama Evropske unije (trenutno nije dostupno), kao i kada se koristi oprema instalirana na nekim vanjskim granicama.

"Prilikom pregledavanja EES online alata dobit ćete informaciju o tome je li vaš ulazak dopušten ('OK' ili 'not OK'), kao i informaciju o broju dana koje još smijete boraviti na teritoriju europskih zemalja koje koriste EES. Ovu informaciju možete zatražiti i od službenika za kontrolu pasoša na vanjskim granicama", navode iz Evropske komisije.

Kako bi pojedinac saznao koliko dugo može ostati u evropskoj zemlji koja koristi EES, morat će dostaviti naziv evropske zemlje koja koristi EES koju trenutno posjećuje ili želi posjetiti, kao i putnu ispravu (vrsta i broj te troslovna šifra zemlje koja ju je izdala, npr. 'CAN' za Kanadu).

Osim toga, provjera dužine boravka se može uraditi i ovisno o konkretnoj situaciji.

"Ako želite putovati u neku evropsku zemlju koristeći EES u nekom trenutku u budućnosti i želite saznati koliko dugo bi vam bilo dopušteno ostati, morate navesti planirani datum dolaska u tu zemlju ili ako ste već u evropskoj zemlji i koristite EES, morate navesti planirani datum odlaska iz te zemlje. Ili ako želite putovati u neku evropsku zemlju koristeći EES u nekom trenutku u budućnosti i želite provjeriti koliko će vam dana preostati nakon završetka planiranog putovanja, morate navesti i datum dolaska i odlaska iz te zemlje", navode iz Evropske komisije.

Novi sistem EES podrazumijevat će i nova pravila koja će biti nametnuta za građane izvan Schengena koji žele ući na to područje, a prethodno im ne treba pribavljanje viza.

Tako će građani, između ostalih, i Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije, Kosova, morati dati lične podatke za prelazak granice.

"Službenici za kontrolu putovnica skenirat će vaše otiske prstiju ili fotografirati vaše lice. Ove informacije bit će zabilježene u digitalnoj datoteci. Vaš pasoš (biometrijski ili nebiometrijski) neće biti ovjeren. Ovaj proces može biti brži ako unaprijed registrirate neke svoje podatke. To možete učiniti pomoću namjenske opreme (“samoposlužni sustav”), ako je dostupna na vašem graničnom prijelazu i/ili mobilne aplikacije - ako je dostupna u zemlji dolaska ili odlaska. U bilo kojem od gore navedenih slučajeva susrest ćete službenika za kontrolu putovnica", naglašeno je iz Evropske komisije.

Ako je građanin prešao granice evropskih zemalja koristeći EES više puta od početka EES-a, otisci prstiju ili fotografija njegovog lica već će biti snimljeni u EES-u.

"Službenici pasoške kontrole provjerit će samo vaše otiske prstiju i fotografiju, što će trajati kraće. U rijetkim slučajevima može biti potrebno ponovno prikupiti i zabilježiti vaše podatke. Ako posjedujete biometrijski pasoš, moći ćete brže ući pomoću samoposlužnog sustava (ako je dostupan na tom graničnom prijelazu). Ako vaša digitalna datoteka nema nikakvih prepreka za putovanje, obično nećete morati ići preko službenika za kontrolu putovnica", istaknuto je iz Evropske komisije.

Svi ostali uvjeti za ulazak ili izlazak ostaju na snazi ​​i službenici kontrole pasoša mogu u bilo kojem trenutku poduzeti potrebne mjere, poput ponovnog snimanja slike lica itd.