Početkom septembra, novopazarsko Udruženje "En-nisa" organizovalo je trodnevne likovne susrete koji su u Gradskom parku okupili 20 umetnika iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, a koji su stvarali umetnička dela na temu "Naslikaj slobodnu Palestinu".

Izložba je prodajnog karaktera, a sav prihod od prodaje slika biće usmeren palestinskom narodu, u saradnji s turskom humanitarnom organizacijom IHH.

"Želeli smo da ovim događajem svi zajedno damo podršku narodu Palestine i pokažemo da smo svim srcem uz njih. Kao organizacija koja nesebično pruža podršku narodu Palestine, smatramo da je bilo važno da se okupimo i ovim povodom kako bismo svi zajedno još jednom pokazali solidarnost i podršku narodu u Gazi. U ime Udruženja 'En-Nisa', hvala svima koji su na bilo koji način uzeli učešće, doprineli i pomogli da i dalje održavamo glas koji se čuje u ime palestinskog naroda", izjavila je za Anadolu predsednica Udruženja "En-Nisa" Azra Šemsović.

Umetnici su na svoj način dali glas, boju i ton, a sada slijedi izložba prodajnog karaktera. Sav prihod od prodatih slika će preko IHH-a doći do Palestine i Gaze.

"Želim da i sebe i druge podsetim da je ćutanje znak slabosti kada je Gaza u pitanju. Mi ćemo, na različite načine, ako Bog da, nastaviti da ne ćutimo", izjavila je Šemsović.

Otvaranju izložbe prisustvovao je i ambasador Palestine u Beogradu Muhamed Al Namur.

On je građanima Srbije, regije Sandžak, posebno Novopazarcima, zahvalio za podršku koju pružaju Palestini.

"Iskreno sam zahvalan građanima Novog Pazara i ove regije što se u kontinuitetu organizuju manifestacije i skupovi podrške Palestini i narodu u Gazi. Zahvalan sam i svim građanima Republike Srbije koji su dokazani prijatelji Palestinaca. Podrška Palestini dolazi i iz Beograda i Novog Sada. Glas naroda i konstantna podrška mogu pomoći da se okončaju genocid i aparthejd koje čini izraelski okupator. Kroz istoriju smo imali slučajeve da je međunarodna podrška pomogla i uspela da zaustavi i ukine aparthejdski režim u Južnoj Africi u 20. veku. Nadam se da će se to dogoditi i kod nas. Ova izložba, a njenim organizatorima jako zahvaljujem, znači da mi nismo sami. Ovo dokazuje da su svi časni ljudi na strani palestinskog naroda, time su oni i na pravoj strani istorije i to je veoma važno. Slike koje su izložene na najlepši način opisuju naš san, umetnici su to odlično uradili, a to je slobodna Palestina", izjavio je za Anadolu ambasador Palestine u Srbiji Muhamed Al Namur.

Umetnike koji su "slikali slobodnu Palestinu" i okupljene u Kulturnom centru pozdravila je u ime Grada Novog Pazara i članica Gradskog veća Denisa Curić.

Otvaranje izložbe proteklo je u skladu s Danom žalosti koji je na snazi u Novom Pazaru zbog tragične saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo pet osoba, od čega troje dece. Njima je minutom ćutanja odata počast.