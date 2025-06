Premijer Mađarske Viktor Orban, koji boravi u službenoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, izjavio je u petak u Ohridu da Zapadni Balkan zaslužuje mnogo više od onoga što je dobio od Evropske unije, a posebno Sjeverna Makedonija, prema kojoj je, prema njegovim riječima, Brisel napravio "istorijsku grešku".

Orban je to izjavio nakon medijskih izvještaja da je Brisel razdvojio evropski put Sjeverne Makedonije i Albanije kako bi Tirana dobila priliku da napreduje, dok Skoplje i Sofija ne riješe međusobne probleme.

Dvije zemlje bile su zajedno na putu ka EU-u i obje su počele pregovore o pristupanju u ljeto 2022. godine. Međutim, zbog sporova Skoplja i Sofije, otvaranje poglavlja Sjevernoj Makedoniji se ne nazire, što direktno utiče na napredak Albanije u pristupnom procesu.

Mađarski premijer je na konferenciji za novinare s makedonskim kolegom Hristijanom Mickoskijem u Ohridu istakao da je zaštita nacionalnih interesa i ideala veoma važna.

Rekao je da je za narod "veoma važno da zaštiti nacionalni ponos".

Budući da Mađarska trenutno predsjedava EU-om, u fokusu razgovora u Ohridu bio je put Sjeverne Makedonije ka članstvu u Uniji.

Prema Orbanovim riječima važno je da Zapadni Balkan, uključujući Sjevernu Makedoniju, bude stabilan i uđe u EU.

Osvrnuvši se na ubrzanje pregovora o članstvu Ukrajine i Moldavije u EU, Orban je istakao da ne treba izostaviti ni zemlje Zapadnog Balkana.

"Moramo imati geopolitičke faktore ispred sebe i moramo poštovati da su države, koje godinama rade na ulasku u EU, stavljene u drugi plan. To nije fer s naše strane i mi kao predsjedavajući EU-om smatramo da je veoma važno da članstvo Zapadnog Balkana u EU-u ostane na dnevnom redu”, rekao je Orban i dodao:

"Narodi zemalja Zapadnog Balkana zaslužuju mnogo više od onoga što su do sada dobili od Brisela. Želim da kažem da su ove zemlje odavno trebale biti članice EU-a."

Mađarski premijer je podsjetio i da je Sjeverna Makedonija kandidat za članstvo u EU-u od 2005. godine, zajedno sa Hrvatskom.

"Hrvatska je od tada članica EU-a, dok pregovori sa Sjevernom Makedonijom nisu ni počeli i to je vrlo velika greška EU-a koju bih okarakterisao istorijskom", rekao je Orban, ističući da je ovo veliki izazov za vladu Sjeverne Makedonije.

Rekao je da bi Mađarska mogla posredovati u sporu između Sjeverne Makedonije i Bugarske.

Mickoski je rekao da zemlja ne treba gubiti nadu i biti razočarana.

"Žao mi je što se to dešava i što moramo ponovo biti žrtva bilateralnih odnosa, a ne ispunjavanja kriterijuma iz Kopenhagena. Ali, nastavićemo vrijedno da radimo. Želim albanskoj vladi sve najbolje u pregovorima i nadam se da će ih vrlo brzo završiti i postati članica EU-a", rekao je Mickoski.

Sjeverna Makedonija se s Bugarskom u julu 2022. dogovorila da izmijeni ustav i u njega uključi bugarsku manjinu.

To je trebalo da dovede do ukidanja veta Sofije i napretka u pregovorima Skoplja sa EU-om. Međutim, zbog nedostatka političke volje i konsenzusa u Sjevernoj Makedoniji, do toga nije došlo i proces pristupanja je zaustavljen i Skoplju i Tirani.