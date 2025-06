Sigurno se pitate zbog čega bi se neko ko ima milionsku platu žalio na nešto. I stvarno ima smisla. S druge strane, ima smisla i ono što igrači traže. A to je manj broj utakmica, jer zbog pretrpanog rasporeda ispašta njihovo zdravlje.

Prvi o ovom problemu je progoorio javno jedan od najboljih igrača današnjice, Cityjev Rodri. Samo nekoliko dana nakon što je progovorio o ovoj temi, zadobio je jednu od najtežih sportskih povreda, zbog koje će morati pauzirati godinu.

Njegov govor podržali su i Thibaut Courtois, Kounde, Dani Carvajal, Kevin de Bruyne i mnogi drugi.

"Uz Ligu nacija, Svjetsko klupsko prvenstvo, dodano je još utakmica. Ljudi kažu da zarađujemo mnogo novca, da se ne možemo žaliti, i to je istina, ali moramo pronaći ravnotežu, jer najbolji (igrači) neće uvijek moći igrati", rekao je Thibaut Courtois golman Real Madrida.

"Mislim da, ako pitate bilo kojeg fudbalera, reći će vam isto. To nije samo Rodrijevo mišljenje. Mislim da je to mišljenje (većine) igrača i, ako se ovako nastavi, doći će trenutak kada neće biti druge opcije. Ne znam šta će se desiti, ali to je nešto što nas brine, jer smo mi ti koji patimo", riječi su jednog od kapitena Real Madrida Danija Carvahala.

"Znamo da će biti samo tri sedmice između finala Svjetskog klupskog prvenstva i prve utakmice Premier lige. Dakle, imamo tri sedmice za odmor i pripremu za još 80 utakmica", riječi su Belgijanca s adresom u Manchesteru Kevina De Bruynea.

Ova priča otvara brojna pitanja. Npr. zašto se broj utakmica i takmičenja povećava, mogu li igrači zakonski stupiti u štrajk, šta će biti ukoliko to zaista učine te šta na to sve kažu oni zbog kojih se i igra, navijači?

Krenimo redom

Povećanje broja utakmica i takmičenja znatno povećava prihode FIFA-e i UEFA-e. Vrlo kratak i jednostavan odgovor.

Eh, sad, ne treba vam doktorat iz sportskih nauka da biste predvidjeli šta će se dogoditi. Previše fudbala dovodi do umornih igrača. Umor dovodi do veće šanse za lošije utakmice i više povreda. A gledaoci plaćaju lošiju predstavu.

Mnogi navijači tvrde da je nekoliko dodatnih utakmica godišnje mala cijena za plate veće od 250.000 funti sedmično. Što također ima smisla. FIFA, naravno, negira da prošireni kalendar utakmica ugrožava dobrobit igrača, a njen šef nogometnog razvoja Arsene Wenger nedavno je tvrdio da su se medicinska tehnologija, prehrana i prevencija povreda dramatično poboljšali u posljednjih 20 godina.

Mogu li igrači stupiti u štrajk?

Vrlo teško, gotovo nemoguće. Sindikati igrača predstavljaju igrače na svim nivoima, pa i nisu baš sigurni da će imati većinu. Jer, kako ubijediti nekog igrača koji igra u nižim ligama, za dvije-tri hiljade eura mjesečno, da pokaže solidarnost s najplaćenijim igračima svijeta i da izgubi platu kako bi podržao borbu multimilionera protiv previše utakmica?

Fudbal je davno prestao biti samo sport, a postao biznis oko kojeg se vrte milijarde. I ko je u pravu? Preplaćeni igrači koji se žale na broj utakmica, FIFA i UEFA koje zarađuju ali i ulažu u razvoj fudbala u nekim siromašnim zemljama ili navijači koji žele najbolje utakmice?