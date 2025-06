Ljudi koji na društvenim mrežama dijele, lajkuju i komentarišu slogan "Od rijeke do mora", koji se koristi za iskazivanje podrške Palestini, neće moći dobiti državljanstvo Njemačke.

Kako navodi Sjevernonjemačka radio i televizija (NDR), svi koji koriste, lajkuju i komentarišu slogan "Od rijeke do mora" na društvenim mrežama neće moći postati njemački državljani.

Dodaje se da se u uredbi koju je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova jasno navodi da slogan "Od rijeke do mora" može biti razlog da neko ne dobije njemačko državljanstvo.

Slogan "Od rijeke do mora" datira iz 1960-ih godina. U sloganu koji je tada koristila Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) stajalo je da se želi u potpunosti osloboditi Palestinu od rijeke Jordan (Jordan) do Mediterana, odnosno do teritorije današnjeg Izraela.

Zakon o dvojnom državljanstvu u Njemačkoj stupio je na snagu 27. juna.

"Od rijeke do mora" je slogan, koji se često može čuti na propalestinskim skupovima. Za neke je slogan antisemitski, a za druge je poziv na jednaka prava. Već odavno je ovaj slogan zabranjen u Njemačkoj.

Slogan koji poziva na slobodu od rijeke Jordan do Sredozemnog mora izazvao je pažnju nakon što su propalestinski demonstranti diljem zapadnog svijeta suočeni s pokušajima da ograniče njegovu upotrebu.