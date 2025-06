Neke stvari koje imaju veze s disciplinom, koje imaju veze s ponosom i reprezentacijom Bosne i Hercegovine više nećemo trpiti, poručeno je na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj su se javnosti obratili selektor "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i direktor Emir Spahić.

Barbarez je objavio spisak igrača za predstojeće utakmice UEFA-ine elitne "A" Lige nacija s Njemačkom i Mađarskom, koje su na rasporedu 11. i 14. oktobra na stadionu ”Bilino polje” u Zenici. Na novom spisku očekivano nije bilo Anela Ahmedhodića, ali ni Denisa Hadžikadunića i Radeta Krunića.

Na konferenciji za novinare održanoj u prostorijama Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (N/FS BiH) prvo se obratio direktor Emir Spahić.

“Ima nekih noviteta na novom spisku selektora Barbareza i tu ću se kratko zadržati. Nedavno ste pročitali moje saopštenje i ono se praktički odnosilo i na dečke kojih nema danas na spisku, a bili su na prošlom. Jednostavno neke stvari se moraju poštovati”, rekao je Spahić te nastavio:

“Od početka smo govorili i idemo tim putem da se u reprezentaciju dolazi radom, redom, disciplinom, poštovanjem i ljubavlju. Tako i danas i tako će biti u budućem. Onih koji nema, s razlogom ih nema. Ne, oni nisu isključeni iz budućih okupljanja. Jednostavno ovo su neke stegovne mjere. Na tome ćemo istrajati, to ćemo tražiti u budućnosti, jer mislimo da samo tim putem možemo vratiti reprezentaciju tamo gdje je bila i nadam se da ćemo ići u tom smjeru.”

Podvukao je kako je priča oko Anela Ahmedhodžića završena i kako se na to više ne treba vraćati.

“Tu je priča završena. Ne želim više da se ta priča povlači. To je odluka kompletnog Nogometnog saveza, počevši od predsjednika do potpredsjednika, generalnog sekretara, kasnije do nas.”

Potom se obratio i selektor Barbarez istaknuvši da neke stvari više neće trpiti.

“Mi neke stvari jednostavno nećemo više trpiti što se tiče terena i izvan terena”, poručio je Barbarez.

Odgovarajući na pitanje oko ne pozivanja Denisa Hadžikadunića, Barbarez je istakao kako s njim nisu bili zadovoljni.

“Sa njim kompletan stručni štab nije bio zadovoljan što se tiče terena. Onda dolaze te stvari koje pogotovo nećemo trpiti i pružati im prostora te izjave od majke, oca, brata, sestre, cure, menadžera, i šta ja znam... Toga više neće biti”, rekao je Barbarez, naglasivši:

“Mi jednostavno neke stvari, koje imaju veze s disciplinom, koje imaju veze s ponosom i reprezentacijom BiH, nećemo trpiti.

Kada je riječ o formi, Barbarez je rekao kako je zadovoljan trenutnom formom skoro svih igrača.

“Što se tiče trenutne forme vrlo sam zadovoljan. Jedino Benjamin ne igra, Tabaković mijenja klub i sistem, u maloj je krizi. Dario nije standardan, to ima veze s njegovim prelaskom. Ostali svi su standardni, kucam u drvo, stvarno sam prezadovoljan. Mislim da će u oktobarskom terminu biti još spremniji”, istakao je Barbarez.

- Spisak reprezentativaca BiH za mečeve s Njemačkom i Mađarskom -

Selektor Barbarez je za ova dva susreta pozvao sljedeće fudbalere:

Golmani: Martin Zlomislić, Nikola Vasilj, Osman Hadžikić;

Odbrana: Sead Kolašinac, Nikola Katić, Jusuf Gazibegović, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Ermin Bičakčić, Leon Barišić, Stjepan Radeljić;

Vezni red: Haris Hajradinović, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dario Šarić, Denis Huseinbašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ifet Đakovac, Esmir Bajraktarević;

Napad: Napad: Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković.