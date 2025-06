Obilne padavine koje su zahvatile nekoliko bh. općina izazvale su velike poplave i klizišta, a, prema dosadašnjim informacijama, 16 ljudi je izgubilo život. Sve raspoložive postrojbe cesta, vatrogasaca, hitne pomoći kao i vojske su na terenu, dok vojska radi na raščišćavanju puteva.

15:42 - Nijedno naseljeno mjesto u Jablainici više nije odsječeno

Načelnik Općine Jablanica Damir Šabanović izjavio je kako više nijedno naseljeno mjesto u toj općini nije odsječeno nakon poplava i klizišta.

"Veliki je broj strojeva angažiran na probijanju i čišćenju prometnica u svim smjerovima, ali je promet prioritetno otvoren za spasilačke službe. Iz Operativnoga centra civilne zaštite Jablanica izvijestili su kako je ukupno 67 osoba zatražilo liječničku pomoć u Domu zdravlja Jablanica, od kojih je njih četvero upućeno na daljnje liječenje", kazao je Šabanović, saopćila je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Na terenu u Donjoj Jablanici danas su i spasilačke ekipe iz Hrvatske koje, uz pomoć pasa tragača, pomažu u pretraživanju prostora.

15:18 - Društvo Crvenog krsta BiH poziva građane da pomognu ugroženom stanovništvu

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine poziva sve građane da se priključe humanitarnoj akciji za prikupljanje pomoći za stanovništvo pogođeno nedavnim poplavama i klizištima.

U skladu sa svojom misijom i mandatom, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, kao dio strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH, uspostavio je punktove za prikupljanje humanitarne pomoći širom zemlje.

Detaljne informacije o lokacijama punktova mogu se dobiti u lokalnim organizacijama Crvenog krsta/križa.

Humanitarna akcija se realizuje i putem poziva na broj 17023 te uplatom na namjenski račun 1340011130004680, otvoren kod ASA Banka d.d. Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se naći pronaći na web stranici Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Desetine profesionalaca i stotine volontera organizacije Crvenog krsta/križa neumorno rade na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu, osiguravajući osnovne potrepštine i hitnu podršku.

14:42 - Nikšić: Šteta u Donjoj Jablanici totalna, sporni kamenolom ne postoji u evidencijama nadležnog ministarstva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine organizovala je vanrednu konferenciju za novinare zbog tragičnih posljedica poplava i odrona u zemlji.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio da će Vlada FBiH danas donijeti odluku u interventnoj novčanoj pomoći.

Kazao je da su od direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH dobili informaciju da su materijalno značajno pogođeni te da zbog oštećenja infrastrukture, dnevno gube između 200 i 280 hiljada KM, s obzirom na to da ostvaruju komunikaciju i transport na toj ruti.

Izrazio je nadu da će u toku dana biti potpuno riješena ta blokada na putu M17 Jablanica - Mostar, bar za komunikaciju malih vozila i vozila do tri tone.

Dodao je podaci o kamenolomu iznad Donje Jablanice, koji se obrušio na naselje, ne postoje u evidencijama nadležnog federalnog ministarstva.

"Bujice, poplava, voda je mogla da utječe na neke ljudske žrtve, poput onih koje je bilo u Butrović Polju ili u Fojnici, ali sigurno u Donjoj Jablanci ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo i zbrisalo ga s lica zemlje. Federacija, nije nadležna, pa nema nikakve dokumentacije što se tiče federalnog ministarstva, ali je resorna ministrica informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju. Treba prepustiti onima koji su zaduženi za to, pravosudne i političke institucije da istraže i da vide šta je se tu desilo, šta je uzrok ovoga. Vlada ima svoj zadatak, svoj posao da zajedno sa svim službama prvo osigura prihvat pomoći ovim ljudima koji su ostali bez domova, da to rješavamo, da onda riješimo čišćenje tog trena, uspostavo komunikacije, sanaciju šteta, a sve drugo neka rade nadležne institucije koje treba da ispitaju ovu činjenicu", kazao je Nikšić.

Rekao je da će Vlada danas razmatrati odluku o Danu žalosti i uputiti inicijativu prema Vijeću ministara BiH.

Na kraju je istakao da se šteta u Donjoj Jablanici trenutno ne može utvrditi i da je ona totalna.

"Objekti koji su ostali su sigurno neupotrebljivi za stanovanje, bez značajne investicije u rekonstrukciju, opravku, I drugi su sravnjeni sa zemljom, neki poplavljeni do krova. Šteta će se tek procijeniti", rekao je Nikšić.

14:06 - Sela u dolini Neretvice bez struje i vode, u mjestu Obri odnesen most

Sve putne komunikacije prema Buturović Polju kod Konjica i danas su blokirane zbog velikog odrona na putevima.

U mjestu Obri voda je odnijela most, tako da su do ugroženih područja tek jutros stigli pripadnici Civilne zaštite, izjavio je za Fenu don Marin Marić, župnik u Obrima.

"Od petka od 2 sata nemamo struje i telefona. Ono što je najteže jest da ljudi nemaju vode. S planine Bokševice pokrenula su se klizišta koja su nas u potpunosti odsjekla od svijeta. Tek jutros su do ugroženih područja pješice stigli pripadnici Civilne zaštite i donijeli bidone vode i par agregata", rekao je župnik don Marin Marić.

Dodao je kako bateriju mobitela puni u automobilu jer nema drugog načina, te se nada da će se ubrzo raščistit putni koridor kako bi žiteljima, među kojima ima i bolesnih, mogla stići prijeko potrebnu pomoć.

Iz Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) rečeno je danas da sve službe rade na traženju nestalih, čišćenju terena i uspostavi što više prometnih koridora prema Jablanici i Konjicu.

13:54 - Situacija na putevima u BiH i dalje vrlo ozbiljna, mnoge oblasti su i dalje pogođene poplavama, klizištima i odronima

Nakon obilnih kiša i nastalih šteta, situacija je i dalje vrlo ozbiljna. Zbrajanje šteta zahtjeva vrijeme i resurse, a mnoge oblasti su i dalje pogođene poplavama, klizištima i odronima, što dodatno otežava pristup i sanaciju, saopštio je Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

"Obustave saobraćaja, kao i izmjene u saobraćanju, postale su uobičajene, a vozači se savjetuju da prate naše informacije i izbjegavaju rizična područja."

U ovakvim situacijama važno je ostati oprezan i pratiti uputstva ovlaštenih lica.

Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj.

Na dionici od Konjica-prema Jablanici trenutno mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice, kao i teretna vozila sa prikolicom koja prevoze humanitarnu pomoć.

Sinoć od 19:30 sati osposobljeno je saobraćanje jednom trakom na magistralnom putu M-16.2 Jablanica-Prozor.

Na regionalnom putu R-408 Drvar-Glamoč zbog oštećenja kolovoza zabranjen saobraćaj za vozila preko 7,5 tona do daljnjeg (alternativni pravci su u funkciji).

Alternativni pravci su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Na putu Konjic-Borci-Ruište ima vode i mulja na kolovozu, ali mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila. (otežano).

13:29 - Građani se odazivaju apelu za prikupljanje pomoći u Sarajevu, Travniku, Bihaću i Mostaru

Humanitarna organizacija Pomozi.ba angažirala je sve svoje kapacitete za pomoć mještanima naselja u BiH koja su pogođena nevremenom i poplavama, a posebno u okolici Jablanice i Konjica, gdje je u toku podjela humanitarne pomoći i rad na raščišćavanju puteva, a na punktovima u Sarajevu, Travniku, Mostaru i Bihaću su otvoreni punktovi za prikupljanje pomoći.

“Naše ekipe su na terenu, trenutno vrše podjelu pitke vode i drugih osnovnih potrepština. Na terenu su i naše ekipe sa mehanizacijom koje rade na raščišćavanju nanosa na putevima i u naseljima“, kazala je za agenciju Anadolu Saliha Rokša, glasnogovornica Udruženja Pomozi.ba.

Rokša je istakla da građani od jutros u velikom broju dolaze u prostorije Pomozi.ba i na njegove punktove i donose pomoć za stanovnike ugrožene poplavama.

Ona je ponovila da se punkt u Travniku nalazi na adresi Školska bb, a da se prikupljanje pomoći vršiti i na stadionu Pirot u saradnji sa Službom za civilnu zaštitu Općine Travnik i Općinom Travnik.

Adresa za prikupljanje pomoći u Mostaru je magacin u krugu Hepoka, Bišće Polje. U Bihaću se prikupljanje pomoći vrši u halama Šipada, iza benzinske pumpe Gazprom, a Sarajevu se prikupljanje pomoći nastavlja vršiti na Čengić Vili, adresa Dr. Fetaha Bećirbegovića 8 i u Azićima.

“Ono što je trenutno najneophodnije za pomoć su flaširana voda, konzervirana hrana i higijenske potrepštine“, poručila je Rokša.

Za unesrećene u poplavama otvoren je humanitarni telefonski broj 17039. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

“Situacija je dramatična u brojnim mjestima širom BiH, a najviše su pogođeni Tarčin, Kiseljak, Kreševo, Jablanica, Konjic, Fojnica… Vodena bujica je tokom noći odnijela mostove, poplavila kuće i potpuno odsjekla pojedine puteve“, naveli su ranije iz Pomozi.ba.

Donacije za ljude pogođene poplavama moguće su osim poziva na broj 17039 i donacijama putem web platforme www.pomoziba.org ili žiro računa i PayPala Pomozi.ba organizacije sa naznakom "Poplave 2024“.

13:26 - Timovi MFS-EMMAUS-a krenuli prema Fojnici i Jablanici kako bi uručili pomoć stanovništvu

Ekipa MFS-EMMAUS-a krenula je put Fojnice i Jablanice gdje će uručiti pomoć stanovništvu pogođenom poplavama.

Iz MFS-EMMAUS su naveli da će dostaviti pomoć i Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin u Fojnici i Zavodu Bakovići.

Drugi tim uputio se u Jablanicu, a za pošiljku pomoći u Fojnicu u Jablanicu zahvalili su brojnim privrednim licima, udruženjima i građanima koji su se angažovali i kontaktirali ih kako bi uputili donacije.

13:19 - HBK donirao 100.000 eura Caritasu BiH za pomoć stradalima u poplavama

Kao znak blizine i solidarnosti sa stradalima u poplavi u Bosni i Hercegovini, koja je uz brojne ljudske žrtve i uništene domove pogodila više mjesta Hrvatska biskupska konferencija je odlučila putem Hrvatskog Caritasa doznačiti financijsku pomoć od 100.000 eura Caritasu BiH.

Biskupi i Katolička crkva u Republici Hrvatskoj iskazuju iskrenu blizinu, solidarnost i zajedništvo s ljudima u Bosni i Hercegovini i izražavaju sućut svima koji su izgubili svoje najmilije, priopćio je HBK u subotu.

Ujedno mons. Bože Radoš, varaždinski biskup i Predsjednik Hrvatskog Caritasa poziva sve ljude dobre volje, skupine, pojedince i tvrtke da se uključe u humanitarnu akciju Hrvatskog Caritasa, karitativno-pastoralne ustanove Hrvatske biskupske konferencije, i na taj način pomognu stradalom stanovništvu Bosne i Hercegovine, kako bi potrebna pomoć što prije stigla do krajnjih korisnika koji su u potrebi.

Novčane darove moguće je uplatiti na zaseban račun Hrvatskog Caritasa namijenjen prikupljanju pomoći za stradale u poplavama u Bosni i Hercegovini: IBAN: HR5623400091511298894 Svrha uplate: Poplave BiH BIC/SWIFT: PBZGHR2X

U akciju prikupljanja pomoći možete se uključiti i skeniranjem bar koda bankovnom aplikacijom te pozivom na humanitarni broj: 060/9010 (0,83 € po pozivu, PDV uključen).

12:56 - Patrijarh srpski Porfirije naložio da se za pomoć nastradalim u poplavama u BiH uplati 100.000 eura

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije je dao nalog Verskom dobrotvornom starateljstvu u Beogradu da preko Eparhije zahumsko-hercegovačke najugroženijim porodicama pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini uputi jednokratnu pomoć u iznosu od 100.000 eura (200.000 KM).

Za katastrofalne poplave u Hercegovini, kako navodi Srpska pravoslavna crkva, patrijarh Porfirije saznao je u Kanadi, gdje se nalazi u kanonskoj posjeti tamošnjem sveštenstvu i narodu, te je odmah odlučio da reaguje.

"Pomoć će biti podeljena bez obzira na to koje su vere i kom narodu pripadaju. Duhovni poglavar pravoslavnih Srba se moli spasitelju Hristu za sve postradale, da Gospod pruži utehu njihovim porodicama i da zaustavi povodanj kako bi stradanje i uništavanje imovine koju su sticala pokolenja prestalo. Patrijarh Porfirije apeluje na sve narode Balkana, a posebno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da u ovim teškim danima pokažu međusobnu solidarnost, jer smo svi potrebni jedni drugima", navela je Srpska pravoslavna crkva.

12:53 - Hvatski spasioci stigli u Jablanicu s četiri terenska vozila, dva plovila i potražnim psom

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) stigli su do Jablanice koja je u petak pogođena katastrofalnim poplavama i odronima u kojima je u toj općini stradalo 12 osoba, a za šest se i dalje traga.

"Timovi HGSS-a su se dugo probijali do Donje Jablanice, jednoj od najteže pogođenih mjesta u BiH . Vrše dostavu potrebnih stvari za lokalni Dom zdravlja , te se očekuje angažman i na drugim lokacijama", naveli su na Facebooku.

Istakli su da je na terenu jedanaest pripadnika HGSS-a s četiri terenska vozila i dva plovila iz stanica Dubrovnik, HGSS Stanica Orebić i HGSS Stanica Šibenik, a s njima je i potražni pas Zara , koji će pomoći u traganju za nestalim osobama.

HGSS nastavlja pratiti razvoj situacije i spreman je poslati dodatne timove ako bude potrebe.

12:51 - SOS Dječija sela u BiH ponudila privremeni smještaj za deset porodica s djecom pogođenih poplavama

Duboko potreseni poplavama i klizištima koja su odnijela i ugrozila živote i imovinu brojnih građana, SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovine su jučer započela pripreme i preraspodjele u Sarajevu, Tuzli i Gračanici te uputila poziv svim pogođenim lokalnim zajednicama, kantonalnim i entitetskim vlastima stavljajući svoje kapacitete na raspolaganje.

"Nijedno naše dijete ne smije biti bez krova nad glavom. Solidarišemo se sa svima koji su preživjeli ovaj užas i izaražavamo najiskrenije saučešće onima koji su izgubili svoje najmilije. Kao organizacija posvećena djeci u potrebi, pozivamo porodice s djecom čiji su domovi zbog nepogode srušeni ili oštećeni i neuslovni da nam se jave radi pružanja privremenog smještaja do stvaranja uslova za povratak", navode iz SOS Dječijih sela.

Jučer su se službeno obratili nadležnim institucijama i stavili na raspolaganje, ali zbog prekinute ili otežane komunikacije ne mogu doći do svih u potrebi te stoga koriste priliku da javno pozovu porodice s djecom da se obrate direktno SOS Dječijim selima u BiH na email: info@sos-ds.ba ili popune formular na linku: https://forms.office.com/e/wpTH2SMpVK ili da posredstvom centara za socijalni rad, općinskih službi socijalne zaštite ili službi civilne zaštite zatraže privremeni smještaj u SOS Dječijim selima u BiH.

Osim besplatnog smještaja, SOS Dječija sela će davati psihosocijalnu i drugu materijalnu podršku pogođenoj djeci i porodicama, asistirati za nastavak redovnog školovanja te pomoći u prevazilaženju traume i što bržem oporavku i povratku u normalan život do stvaranja uslova za povratak u vlastite domove.

SOS Dječija sela u BiH će također, u narednom periodu, uspostaviti program podrške za poplavama pogođena područja s fokusom na djecu i porodice s djecom i dugoročni oporavak lokalnih zajednica koje ćemo provoditi na terenu. Trenutno je potrebna hitna reakcija i otklanjanje životnih opasnosti, ali važno je da kao društvo ove porodice i lokalne zajednice imamo na umu i pomognemo im solidarno u oporavku i obnovi, te posebno u prevazilaženju traume koju su preživjeli.

"Ovo nije prvi put da slično reagujemo nakon prirodnih nepogoda u raznim dijelovima BiH, ali smo ovaj put poziv proširili javno zbog otežane komunikacije sa pogođenim područjima", navode iz SOS Dječijih sela.

Ukoliko nekome ili porodicama s djecom treba privremeni smještaj, potrebno je javiti se na mail: info@sos-ds.ba ili popuniti formular na linku: https://forms.office.com/e/wpTH2SMpVK kao i podijeliti svoje kontakt podatke, a SOS Dječija sela u BiH će ih pozvati u najkraćem roku.

12:45 - Donja Jablanica: Povlačanjem vode na vidjelo izlaze razmjere katastrofe, nastavljena potraga za stradalima

Povlačenjem dijela vode i uklanjanjem prvog sloja nakupljenog materijala, mulja i kamenja, od jutros na vidjelo izlaze razmjere katastrofe koja je zadesila Donju Jablanicu, poplavama najteže pogođeni dio Bosne i Hercegovine.

Ekipe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, entitetskih i kantonalne civilne zaštite, gorske službe spašavanja i brojni volonteri pokušavaju uz upotrebu teške mehanizacije u što kraćem vremenskom roku otkloniti posljedice katastrofe.

Mještani Donje Jablanice koji su izgubili komšije, rođake i imovinu, danas obilaze uništeno naselje u nadi da će ipak neko od nestalih biti pronađen živ.

Mladen Kulić, vođa USAR tima Repuibličke uprave civilne zaštite bh. entiteta Republika Srpska je podsjetio da je na osnovu poziva Federalne uprave civilne zaštite, a na osnovu odobrenja v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite deset pripadnika RUCZ juče u poslijepodnevnim časovima došlo u Donju Jablanicu, od čega sedam pripadnika tima za spašavanje iz ruševina i tri operatera s teškom mehanizacijom.

"Od poslijepodnevnih časova smo tu, pomažemo kolegama iz federalne uprave za raščišćavanje terena i ulazak u objekte da bi se spasili, odnosno izvukli nastradali. Obzirom da je veoma teška situacija, kao što sami možete da vidite odozgo je došla velika količina kamjenja jer se iznad ovog mjesta nalazi kamenolom, jedno pet-šest objekata je totalno porušeno što znači da smo juče imali nažalost samo izvlačenja beživotnih tijela", rekao je Kulić u izjavi za agenciju Anadolu.

On je rekao da se prema preliminiranim podacima na ovom lokalitetu radi o oko 15-16 nastradalih, ali ova brojka nije još zvanično potvrđena niti konačna, a potraga za nestalima se i dalje nastavlja na dijelu lokaliteta ispod samog kamenoloma.

"U podnožju ispod samog lokaliteta, gdje je jezero, u vozilima i u objektima još nastradalih", rekao je Kulić.

Podsjetivši da je bio dio timova za spašavanje i nakon razornih zemljotresa u Turkiye, u Kahramanmarašu u februaru 2023., Kulić je kazao kako se zastrašujuća situacija viđena u Turkiye jednim dijelom može vidjeti i u Donjoj Jablanici.

"Obzirom da je i zemljotresi taj poplavni val porušio objekte, objekti su u potpunosti uništeni i samim tim ovo ovdje podsjeća dijelom i natj dio iz Turske, gdje smo mi bili konkretno u Kahramanmarašu", rekao je Kulić.

S kamionima i teškom mehanizacijom stigle su kompanije iz BiH i Turkiye poput firmi Bosman, HGG i Cengiz Insaat.

HGG i Cengiz Insaat u Donjoj Jablanici su sa sveukupno devet kamiona i nekokliko komada teške mehanizacije.

Šef Odjela za odnose s javnošću Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Darko Juka potvrdio je u subotu da je kao posljedica urušavanje brda, odrona, klizišta i poplava u tom kantonu stradalo 13 osoba.

Juka je na konferencija za novinare u sjedištu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru govorio o novim informacijama o posljedicama prirodnih nesreća u Jablanici i Konjicu.

12:19 - Elektroprivreda BiH aktivirala sve raspoložive kadrovske i tehničke kapacitete

Elektroprivreda BiH je saopćila da je aktivirala sve raspoložive kadrovske i tehničke kapacitete kako bi na područjima zahvaćenim poplavama osigurala uslove za snabdijevanje električnom energijom, s obzirom na to da su distributivna mreža i drugi objekti pretrpjeli značajna ostećenja.

“Uprkos izuzetno teškim uslovima, uništenoj putnoj infrastrukturi i otežanom funkcionisanju sistema, uspostavljeno je napajanje određenih područja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Za najkritičnija naselja napajanje električnom energijom se nastoji omogućiti iznalaženjem alternativnih rješenja”, naveli su iz Elektroprivrede BiH.

Za područje Jablanice je sačinjen plan sanacije oštećenih dalekovoda kako bi bilo uspostavljeno snabdijevanje kupaca čiji stambeni i privredni objekti nisu uništeni, navodi se.

11:10 - Bilježi se porast vodostaja na većini vodomjernih stanica na srednjem dijelu toka rijeke Une, područje Grada Bihaća

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je saopštenje o trenutnom stanju vodostaja na rijekama u FBiH, ističući kako se bilježi porast vodostaja na većini vodomjernih stanica na srednjem dijelu toka rijeke Une.

Na rijeci Sani i Sanici vodostaji su u opadanju. Vanredno hidrološko stanje na vodotocima II kategorije koje registrovano na gornjem dijelu sliva rijeke Bosne, tokom prošle noći se stabiliziralo. Voda se povukla sa poplavnih područja, vodostaji u rijekama su u opadanju. Prognoziraju se nove padavine tokom vikenda ali bez značjanijih količina koje mogu uzrokovati dodatni porast. Krajem vikenda se očekuje potpuno smirivanje situacije i normalno hidrološko stanje.Prema rezultatima simulacija prognoznih modela, vodostaj na rijeci Savi će u narednim danima biti u porastu, ali neće dostići vrijednosti pri kojima počinje redovna odbrana od poplava na području Odžačke i Srednje Posavine.

10:50 - Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj

Obilne kišne padavine koje su pogodile veći dio Bosne i Hercegovine izazvale su brojne probleme. Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj.

Sinoć od 19.30 sati osposobljeno je saobraćanje jednom trakom na magistralnom putu M-16.2 Jablanica-Prozor. Na dionici od Konjica-prema Jablanici trenutno mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice, kao i teretna vozila sa prikolicom koja prevoze humanitarnu pomoć.

Alternativni pravci su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Na putu Konjic-Borci-Ruište ima vode i mulja na kolovozu, ali mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila.

Zbog izvođenja radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Reljevo, na dionici autoceste Sarajevo sjever-Butila, vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. Na dionici Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina ograničena na 60 km/h.

Na magistralnim putevima Matuzići-Doboj i Doboj-Gračanica (Brijesnica Velika) zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom da se radi o izrazito frekventnim dionicama, na mjestima izvođenja radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Počeli su radovi na magistralnom putu Vitez-Kaonik, tako da na mjestu radova vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Kaonik-Gromiljak, Livno-Kamensko (Podgradina), Kladanj-Živinice, Prozor/Rama-Jablanica, Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

10:12 - U Jablanici i Konjicu smrtno stradalo 13 osoba, deset se vodi kao nestalo

Šef Odjela za odnose s javnošću Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Darko Juka potvrdio je u subotu da je kao posljedica urušavanje brda, odrona, klizišta i poplava u tom kantonu stradalo 13 osoba.

Juka je na konferencija za novinare u sjedištu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru govorio o novim informacijama o posljedicama prirodnih nesreća u Jablanici i Konjicu.

"Jučer se je spominjala brojka od 16 koju smo i mi iznosili, međutim, nakon sabiranja podataka i nakon konsolidiranja stanja na terenu, utvrđeno je da su tri tijela dva puta prijavljena od strane različitih službi, tako da je sada ta brojka korigirana na brojku 13, od čega je jedna smrtna stradala osoba na prostoru Konjica, konkretno iz Buturović Polja. Dvanaest je smrtno stradalih osoba iz Jablanice, dominantno Donja Jablanica. Od 12 mrtvih u Jablanici, 11 je do sada identificirano, za jednu osobu se ne zna ko je i vodi se kao NN, te se pretpostavlja da nije žitelj Jablanice, jer se nastoji identificirati žrtve u saradnji sa mještanima", rekao je Juka.

Dodao je da se u Konjicu trenutno traga za četiri osobe, a u Jablanici za šest osoba.

Dodao je da je u ovom trenutku prohodna prometna veza između Konjica i Jablanice i da je probijen koridor prema općini Prozor - Rama koji je otvoren samo za spasilačke službe, odnosno za interventne jedinice koje učestvuju u procesu spašavanja.

Pozvao je građane da ne kreću na put prema Jablanici kako ne bi dolazilo do dodatnih smetnji u naporima da se pomogne unesrećenima i pronađu žrtve.

Padavine na području opština Jablanica, Konjic, Kiseljak, Fojnica i Kreševo u noći s četvrtka na petak ​​uzrokovale su velike probleme stanovnicima tih općina u Bosni i Hercegovini.

Zbog velikih bujica i odrona ugrožena je velika populacija, uz informacije da ima žrtava kao i veliki broj povrijeđenih i nestalih, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite BiH.

Prema posljednjim informacijama u Fojnici su poginule tri osobe. Ranije je saopšteno kako je poginula i jedna starija žena u kući u Fojnici. Takođe, u mjestu Gojevići kod Fojnice tokom dana izvučeno je tijelo muškarca iz jednog od poplavljenih automobila.

09:45 - Na dionici od Konjica prema Jablanici trenutno mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice

Na dionici od Konjica prema Jablanici trenutno mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice, kao i teretna vozila sa prikolicom koja prevoze humanitarnu pomoć, saopštio je Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj. Sinoć od 19:30 sati osposobljeno je saobraćanje jednom trakom na magistralnom putu M-16.2 Jablanica-Prozor.

Na dionici od Konjica-prema Jablanici trenutno mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice, kao i teretna vozila sa prikolicom koja prevoze humanitarnu pomoć.

Alternativni pravci su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Na putu Konjic-Borci-Ruište ima vode i mulja na kolovozu, ali mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila otežani.

09:03 - Hrvatska uputila timove HGSS-a na ispomoć u BiH

Timovi Hrvatske gorske službe spašavanja tokom noći su se uputili pružiti pomoć kolegama u Bosni i Hercegovini, gdje su snažne poplave i odroni pogodili područje. U timu se nalazi 11 pripadnika HGSS-a s 4 terenska vozila i 2 čamca iz Stanica Šibenik, Dubrovnik i Orebić te jedan pas za potragu, navedeno je na zvaničnoj Facebook stranici HGSS-a.

08:50 - Tokom proteklog dana najviše kiše palo na području istočne Hercegovine, Krajine i centralne Bosne

Tokom proteklog dana najviše kiše palo je na području istočne Hercegovine, Krajine i predjelima centralne Bosne.

Tako je u Bihaću palo 16 milimetara kiše po metru kvadratnom, u Gacku i na Čemernu po 12, Mrkonjić Gradu i Han Pijesku po 11, a Srebrenici 10 milimetara kiše po metru kvadratnom.

Istovremeno u Foči je palo 9 milimetara kiše po metru kvadratnom, Novom Gradu (Bosanski Novi) i na Sokocu po 8, Bileći, Prijedoru i Tuzli po 6, a Bijeljini i Doboju po 5 milimetara kiše po metru kvadratnom.

U Sarajevu je registrovano 4 milimetra padavina po metru kvadratnom, Jajcu, Trebinju, Sanskom Mostu i Višegradu po 3, a najmanje padavina i to po 2 milimetra po metru kvadratnom bilo je na Bjelašnici, Gradačcu i u Bugojnu.

Danas će u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast naoblake.

Tokom dana i večeri se očekuju lokalni pljuskovi, koji na jugu zemlje mogu biti praćeni grmljavinom. Očekivana količina padavina uglavnom između 5 i 15, lokalno na sjeveru Hercegovine, zapadnim, istočnim i centralnim područjima Bosne od 20 do 30 litara po metru kvadratnom.

08:09 - Nastavalja se potraga za nestalim osobama

Nastavlja se potraga za nestalima u poplavama koje su pogodile područje Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Kreševa i Fojnice.

Federalna uprava civilne zaštite raspoređuje spasilačke ekipe na lokacije za koje se sumnja da ima nestalih ljudi. Ukupan broj žrtava nije poznat, ali je prema nezvaničnim informacijama riječ o desetinama povrijeđenih, nestalih i nastradalih.

Mnoge kuće su zatrpane usljed odrona, stoga je pristigla i dodatna mehanizacija.

U toku je i zasjedanje kriznog štaba koji će koordinisati spasilački rad danas, a detaljnije informacije o stanju na terenu bi trebale biti poznate nakon što sastanak završi.

07:41 - Putevi prema Mostaru i Blidinju još uvijek su zatvoreni za saobraćaj

Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj zbog velikih poplava i odrona koji su se dogodili jučer.

Sinoć od 19:30 sati osposobljeno je saobraćanje jednom trakom na magistralnom putu M-16.2 Jablanica - Prozor.

Na dionici od Konjica prema Jablanici trenutno mogu saobraćati samo vozila interventnih službi. Alternativni pravci su: Sarajevo - Novi Travnik - Rostovo - Bugojno - Kupres - Tomislavgrad - Posušje - Mostar ili Sarajevo - Foča - Tjentište - Gacko - Mostar.

Na putu Konjic - Borci - Ruište ima vode i mulja na kolovozu, ali mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila.

Na putevima na području Kiseljaka (prema Kreševu, Fojnici i Sarajevu) saobraća se otežano, s obzirom na to da još uvijek ima vode i mulja na cesti, ali je prohodno.

22:35 - TRT Balkan na mjestu događaja

Ekipa TRT Balkana bila je u Donjoj Jablanici u kojoj je, prema posljednjim zvaničnim informacijama, poginulo 16 osoba. Evo šta smo zabilježili.

22:09 - Novi Pazar šalje 20 hiljada eura pomoći i volonterske timove u HNK

Gradsko vijeće Grada Novog Pazara na vanrednoj sjednici donijelo je odluku o upućivanju finansijske pomoći u iznosu od 20 hiljada eura opštinama Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje su pogođene razornim poplavama.

Kako je saopšteno, pored finansijske podrške, Novi Pazar će, ako nadležni u Bosni i Hercegovini prihvate, organizovati i volonterske timove koji će pomoći u sanaciji štete i otklanjanju posljedica poplava.

21:45 - Pomozi.ba: Potrebna flaširana voda, konzervirana hrana i higijenske potrepštine

Humanitarna organizacija Pomozi.ba objavila je adrese na kojima će se u Travniku, Mostaru, Bihaću i Sarajevu od subote nalaziti punktovi za prikupljanje pomoći za poplavama pogođena područja.

Adresa u Travniku je Školska bb, a prikupljanje pomoći će se vršiti i na stadionu Pirot u saradnji sa Službom za civilnu zaštitu Općine Travnik i Općinom Travnik.

Adresa za prikupljanje pomoći u Mostaru je magacin u krugu Hepoka, Bišće Polje.

U Bihaću će se prikupljanje pomoći vršiti u halama Šipada, iza benzinske pumpe Gazprom.

U Sarajevu se prikupljanje pomoći nastavlja vršiti na Čengić Vili, adresa Dr. Fetaha Bećirbegovića 8.

“Najneophodnije su voda, konzervirana hrana, higijenske potrepštine…“, poručili su iz Pomozi.ba.

Za unesrećene u poplavama otvoren je humanitarni telefonski broj 17039. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Donacije za ljude pogođene poplavama moguće su osim poziva na broj 17039 i donacijama putem web platforme www.pomoziba.org ili žiro računa i PayPala Pomozi.ba organizacije, sa naznakom „Poplave 2024“,

21:30 - Ekipe Turskog crvenog polumjeseca na terenu

Ekipe Turskog crvenog polumjeseca na terenu pomažu mještanima područja koja su pogođena katastrofalnim poplavama u Bosni i Hercegovini.

Iz delegacije Turskog crvenog polumjeseca u BiH su saopćili da su na terenu i da, zajedno sa drugim spasilačkim ekipama i pod koordinacijom Crvenog križa BiH, dostavljaju mještanima hranu i čistu vodu.

19:58 - Borrell: Spremni smo pružiti pomoć BiH kroz Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izrazio je solidarnost s Bosnom i Hercegovinom koja je pogođena katastrofalnim poplavama i klizištima.

"Katastrofalne poplave u BiH već su uzrokovale nekoliko žrtava i mnoge nestale. EU se solidariše sa BiH. EUFOR podržava hitnu reakciju. Spremni smo pružiti dalju pomoć kroz Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu", rekao je Borrell na platformi X.

Mehanizam ima za cilj ojačati saradnju između zemalja EU-a i 10 država učesnica u civilnoj zaštiti kako bi se poboljšala prevencija, pripravnost i odgovor na katastrofe.

U hitnim slučajevima svaka zemlja može zatražiti pomoć putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Komisija ima ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u cijelom svijetu, pridonoseći s najmanje 75 posto transportnih i/ili operativnih troškova raspoređivanja.

19:30 - Oružane snage BiH biće angažovane i u Kiseljaku

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je vanrednu sjednicu na kojoj je donesena odluka o angažiranju resursa Oružanih snaga BiH na području općine Kiseljak.

Ovom odlukom odobreno je angažiranje inžinjerijske jedinice, jedinice za spašavanje ljudi i helikoptera Oružanih snaga BiH, u cilju urgentnog pružanja pomoći civilnim organima vlasti u reagovanju na prirodnu nesreću – obilne poplave i klizišta na području općine Kiseljak.

"Prethodno su na sjednicima Predsjedništva BiH donesene odluke o angažiranju resursa Oružanih snaga BiH na širem području Jablanice, Mostara i Konjica", saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

18:40 - Premijer Nikšić i članovi Vlade FBiH obilaze područja zahvaćena poplavama i klizištima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i članovi Vlade tog bosanskohercegovačkog entiteta od ranih jutarnjih sati nalaze se na terenu i obilaze područja zahvaćena poplavama i klizištima.

Nikšić je tokom dana obišao ugrožena područja na teritoriji općina Konjic i Jablanica. Zamjenik premijera Federacije BiH Vojin Mijatović i federalna ministrica Nasiha Pozder posjetili su Donju Jablanicu i Buturović Polje. Također, federalni dopremijer Toni Kraljević, koji je i komandant Federalnog štaba civilne zaštite, te federalna ministrica Andrijana Katić obišli su područja zahvaćena poplavama i klizištima u općini Jablanica, dok je federalni ministar Adnan Delić posjetio federalne ustanove socijalnog zbrinjavanja u općini Fojnica.

Članovi Vlade FBiH na terenu koordiniraju institucijama koje rade na spašavanju ljudskih života, osiguranju potrebne pomoći stradalim, raščišćavanju poplavljenih područja, saniranju šteta, te uspostavljanju putne komunikacije.

18:30 - Helikoper EUFOR-a evakuisao povrijeđeno dijete s područja Donje Jablanice

Helikoper EUFOR-a učestvovao je u petak u evakuaciji povrijeđenog djeteta sa područja Donej Jablanice koje je pogođeno poplavama.

"Jutros je EUFOR primio zahtjev Ministarstva odbrane BiH za pomoć u medicinskoj evakuaciji povrijeđenog djeteta, sa područja pogođenog poplavama u Donjoj Jablanici. Medicinski helikopter H-145 izvukao je povrijeđenog pacijenta iz zone slijetanja na platou željezničke stanice i uspješno ga evakuirao u Kantonalnu bolnicu Mostar 'Safet Mujić'. EUFOR želi brz oporavak našem malom heroju i stoji uz sve građane koji su pogođeni katastrofalnim poplavama u BiH, u vrijeme kada im je to potrebno", poručili su iz EUFOR-a.

17:50 - Saobraćaj prema Mostaru i dalje zatvoren kod Donje Jablanice

Džamija i kuće u Donjoj Jablanici gotovo su u potpunosti ostale ispod vode, nasipa i nakupljenog materijala, a pripadnici Oružanih snaga BiH, civilne zaštite, gorskih službi spašavanja uz upotrebu teške mehanizacije otklanjaju slojeve nakupljenog materijala donešenog bujicom.

Putna komunikacija iz pravca Sarajeva do Donje Jablanice je otežana zbog odrona kamenja i zemlje, ali i cijelih stabala na kolovozu, koje uz poteškoće uklanjaju nadležne službe. Telekomunikacijske usluge i internet u potpunom su prekidu u užoj regiji pogođenoj bujičnim poplavama.

Akcije potrage i otklanjanja štete nastavljaju se, a bilans štete i stradanja još uvijek nije konačan.

16:45 - Na području Jablanice stradalo 16 osoba

Prema posljednim informacijama iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), na području Jablanice poginulo je 16 osoba.

16:29 - Na dionici od Konjica prema Jablanici trenutno mogu saobraćati samo vozila interventnih službi

Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru, Prozoru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj. Na dionici od Konjica prema Jablanici trenutno mogu saobraćati samo vozila interventnih službi. Alternativni pravci su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

16:04 - Centar u Salakovcu na raspolaganju ugroženim u poplavama

Resorni ministar Sevlid Hurtić, s kolegama iz Vijeća ministara, poručio je kako će učiniti sve što je u njihovoj moći da pruže pomoć najugroženijim područjima.

"Suosjećam sa svim ljudima u Fojnici, Busovači, Kreševu, Konjicu i Jablanici koje su zadesile poplave. Vijeće ministara preuzima određene aktivnosti, a osim toga, Ministarstvo na čijem sam čelu koordinira aktivnosti sa Društvom crvenog krsta/križa na dostavljanju prehrambenih i svih drugih potrepština ugroženom stanovništvu. Osim hrane, higijenskih potrepšina i garderobe, potrebna je i oprema za hitni smještaj. S obzirom na to da je u nadležnosti Ministarstva izbjeglički i readmisioni centar u Salakovcu kod Mostara, raspolažemo sa 120 kreveta raspoređenih po paviljonima i uslovi za boravak su dobri. Pozivamo sve one koji nemaju alternativu, ranjive skupine, stare osobe, žene s malom djecom da dođu i borave na sigurnom", kazao je Hurtić.

Poručio je da će razgovarati s kolegama u Vijeću ministara da se iz budžetske rezerve osiguraju sredstva za ishranu svih koji dođu, kao i za ostale hitne potrebe.

16:00 Proglašeno stanje elementarne nepogode u Drvaru

Saobraćaj je obustavljen na dionici puta Zorić raskršće, dok se prema mjesnoj zajednici Prekaja odvija otežano, samo jednom trakom.

Uočen je veliki broj klizišta koja dodatno otežavaju saobraćaj na toj dionici. Kako je za Fenu izjavila općinska načelnica Dušica Runić, na saobraćajnicama su se, po prvi put, pojavila izvorišta, što se dosad nikad nije događalo.

Poplavljen je i regionalni put prema općini Glamoč, posebno na dionici koja spaja Put oficirske škole prema Zavdju. Centralni dio grada također je pod vodom, a mnogi podrumi su poplavljeni.

Na prijedlog Štaba civilne zaštite, načelnica općine Drvar proglasila je stanje elementarne nepogode na cijelom području općine.

15:40 -Odgođene nogometne utakmice u Federaciji BiH

Nogometni savez BiH donio je odluku o odgađanju svih utakmica koje su se ovoga vikenda trebale igrati na području Federacije BiH.

Novi termini odgođenih utakmica biće određeni naknadno.

15:11 - Otvoren magistralni put Konjic – Jablanica

Magistralni put Konjic - Jablanica otvoren je za saobraćaj, nakon što je od jutros bio blokiran uslijed odrona na cesti, saopštili su iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).

Iz BIHAMK-a napominju da saobraćaj magistralnim putem M-17 dalje od Jablanice ka Mostaru nije moguć jer je uslijed klizišta oštećen cestovni pravac. Na putnim pravcima Jablanica - Prozor i Jablanica - Blidinje i dalje je saobraćaj obustavljen. Alternativni pravci su: Sarajevo - Novi Travnik - Rostovo - Bugojno - Kupres - Tomislavgrad - Posušje - Mostar ili Sarajevo - Foča - Tjentište - Gacko - Mostar.

Iz BIHAMK-a napominju da se na magistralnom putu Gacko-Nevesinje (u mjestu Rilja), zbog izlijevanja rijeke Zalomka, saobraća naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na regionalnom putu Konjic - Borci - Ruište saobraćaju putnička, kombi i terenska vozila.

Na putevima na području Kiseljaka (prema Kreševu, Fojnici i Sarajevu) saobraća se otežano, s obzirom da još uvijek ima vode i mulja na cesti, ali je prohodno. Na putnim pravcima Visoko - Kiseljak i Breza - Vareš, zbog većeg odrona, saobraća se otežano jednom trakom.

15:00 - UN u BiH: Građani da daju prioritet svojoj sigurnosti i prate savjete nadležnih službi

"Pozivamo sve građane da prioritet daju svojoj sigurnosti i da se informišu prateći savjete lokalnih vlasti i hitnih službi. Inspirisani smo solidarnošću zajednica koje se okupljaju i pružaju podršku jedni drugima u ovim teškim vremenima. Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim razarajućim poplavama, a posebno s porodicama onih koji su izgubili svoje najmilije ili koji su nestali", navode iz Ureda rezidentne koordinatorice UN-a za BiH.

Dodaje se kako su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini spremne pružiti podršku vlastima u njihovim naporima za pružanje pomoći i oporavak.

14:07 -Vlada FBiH proglasila stanje prirodne nesreće na području Federacije

Zamjenik premijera Federacije BiH Vojin Mijatović izjavio je da je Vlada FBiH na vanrednoj telefonskoj sjednici proglasila stanje prirodne nesreće na području Federacije.

Istakao je da je formiran krizni štab Vlade koji je u stalnom zasjedanju i ima zadatak da koordinira aktivnosti na spašavanju.

Mijatović je naglasio da je Federalna uprava civilne zaštite zadužena da na zahtjev kantonalnih štabova CZ angažuje specijalizovane jedinice i da ljudski i materijalno-tehnički resursi budu stavljeni na raspolaganje za pomoć ugroženim područjima.

14:00 - VM BiH: Dogovorena finansijska pomoć područjima pogođenim poplavama i klizištima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH odobriti sredstva za pomoć stanovništvu pogođenih područja, a sukladno iskazanim potrebama kantona, gradova i općina. S tim u vezi, Ministarstvo sigurnosti će, u saradnji s Ministarstvom financija i trezora, hitno pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH pogođenim područjima.

13:36 -Putevi Konjic-Jablanica i Konjic-Borci-Ruište prohodni za putnička i kombi vozila

Na putevima Konjic-Jablanica i Konjic-Borci-Ruište sada mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila. Na putevima: Jablanica-Mostar, Jablanica-Prozor i Jablanica-Blidinje i dalje je saobraćaj obustavljen.

Alternativni pravci su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar. Na magistralnom putu Gacko-Nevesinje (u mjestu Rilja), zbog izlijevanja rijeke Zalomka, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Obustavljen je saobraćaj na putnim pravcima Kiseljak-Kreševo, zatim na ulazu u Kiseljak (iz smjera Sarajeva) i Breza-Vareš. Na putu Visoko-Kiseljak, zbog većeg odrona, saobraća se otežano jednom trakom.

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na putevima.

13:29 - Bećirović uputio saučešće porodicama stradalih

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je saučešće porodicama stradalih u poplavama i klizištima

"Izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih u poplavama i klizištima, koje su pogodile našu državu. S dužnim pijetetom prema stradalima, dijelim bol i tugu svih članova porodica žrtava u ovim teškim trenucima. Svim povrijeđenima želim što brži oporavak", naveo je Bećirović, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

13:14 - Vijeće ministara BiH pozvalo zemlje EU-a i regije u pomoć

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto pozvala je članove Vijeća ministara BiH na pripremu hitne vanredne sjednice vezane za pomoć žrtvama poplava i sanaciju posljedica, koja je u toku.

"Vijeće ministara BiH će aktivirati sve dostupne mehanizme, uključujući i EU operativni centar", saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. Krišto je pozvala zemlje EU-a i regije da pruže hitnu pomoć Bosni i Hercegovini", navodi se u saopćenju iz Vijeća ministara BiH.

Izrazila je saučešće porodicama stradalih u katastrofalnim poplavama koje su pogodile dijelove BiH, kao i solidarnost prema svim pogođenim područjima.

13:11 - Jedna osoba poginula na području Fojnice

"Jedna osoba je poginula na području Fojnice", potvrdio je Hasan Hodžić, portparol SBK.

Prilikom pregleda objekata u jednoj kući, oštećenoj od poplava, umjestu Dusina u Fojnici, pronađeno je beživotno tijelo starije ženske osobe.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije i tužilaštva, a za sada nije poznato više detalja.

12:50 - Vlada KS: Opća bolnica i KCUS prihvatit će pacijente s poplavljenih područja

Vlada Kantona Sarajevo će povodom katastrofalnih poplava koje su zadesile dijelove Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Srednjobosanskog kantona (SBK), održati danas hitnu vanrednu sjednicu.

Iz Vlade KS su saopštili da će uputiti pomoć najteže pogođenim područjima te da Direkcija robnih rezervi KS priprema pakete najnužnije pomoći ugroženom stanovništvu.

Premijer KS Nihad Uk je istakao da će, nakon razgovora s premijerkom HNK Marijom Buhač, svi pacijenti direktno s ovog područja biti prihvaćeni u Opću bolnicu i Klinički centar Sarajevo.

Sve ustanove socijalne zaštite KS staviće na raspolaganje svoje kapacitete ukoliko bude potreban smještaj za djecu i starije osobe s poplavom ugroženih područja.

Prema izvještajima kantonalnih institucija, stanje u Kantonu Sarajevo je pod kontrolom.

Povodom teške situacije u dijelovima Hercegovačko-neretvanskog kantona i saradnje kantonalnih ministarstava i uprava policije izjavu je dao i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

"Uprave policije, policijski komesari Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona u stalnom su kontaktu povodom teške situacije izazvane obilnim padavinama u posljednja 24 sata koje su dovele do poplava, a nažalost i ljudskih žrtava. U dogovoru sa Upravom policije MUP-a HNK-a, Uprava policije MUP-a KS vrši obustavu i preusmjeravanje saobraćaja iz pravca Kantona Sarajevo u pravcu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također, ponuđena je pomoć Sektora za policijsku podršku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i isti će biti angažovani u skladu sa potrebama Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona", kazao je Katica.

12:40 - 14 potvrđenih smrtnih slučajeva

Prema zvaničnim informacijama vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, 14 osoba na području općine Jablanice izgubilo je život u strašnim poplavama. "Jako je puno unesrećenih i teže unesrećenih, a službe rade sve što mogu na terenu kako bi unesrećene izvukli do najbližih medicinskih ustanova", kazao je Darko Juka, šef Odjela za odnose s javnošću Vlade HNK-a. Na području HNK-a proglašeno je stanje prirodne nepogode.

12:17 - U prekidu željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo - Čapljina

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopštile su da je zbog elementarne vremenske nepogode koja je zahvatila veći dio Bosne i Hercegovine došlo do ozbiljnog oštećenja pruge i pružnih postrojenja na dionici Ostrožac - Grabovica u dužini od 17 kilometara, usljed čega je obustavljen kompletan putnički i teretni saobraćaj na pruzi Sarajevo - Čapljina - Sarajevo.

“Stručne ekipe ŽFBiH su na terenu i utvrđuju stepen oštećenja željezničke infrastrukture. Najkritičnije mjesto je na području Donja Jablanica, lokalitet Komadinovo vrelo, gdje su oborinske vode pokrenule ogromno klizište što je u potpunosti uništilo nekoliko propusta, te je pruga u dužini od 200 metara ostala visiti u zraku“, navode iz ŽFBiH.

Dodaju da uz svo aktivirano ljudstvo i mehanizaciju, s obzirom na stepen devastacije, ŽFBiH ne mogu samostalno riješiti ovaj problem i o istom su informisale Vladu Federacije BiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

“U današnjem razgovoru, istaknuta je podrška Ureda Vlade FBiH i resornog ministarstva o hitnom djelovanju i pružanju podrške ŽFBiH u cilju što bržeg otklanjanja posljedica prirodne nesreće i kako bi se čim prije uspostavila normalizacija odvijanja željezničkog saobraćaja na ovoj dionici. Procjenu štete i prijedloge rješenja dat će nadležne stručne službe i zajedničke komisije“, navodi se u saopštenju.

Željeznice FBiH upućuju apel svojim komintetima i putnicima da iznađu alternativna rješenja za transport roba i prevoz putnika na ovoj dionici, dok se ne saniraju velika oštećenja na željezničkoj infrastrukturi.

11:58 - Predsjedništvo BiH donijelo odluku o angažiranju OSBiH u Jablanici

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o angažiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Jablanici, koja je pogođena katastrofalnom poplavom nakon obilnih padavina tokom protekle noći.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici jednoglasno donijelo odluku o angažiranju resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na širem području općine Jablanica.

Urgentno su angažirane inžinjerske jedinice, jedinice za spašavanje ljudi i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u cilju hitnog pružanja pomoći civilnim organima vlasti u reagovanju na prirodnu nesreću – obilne poplave i klizišta na širem području općine Jablanica.

11:38 - Obustavljen saobraćaj na putu Konjic-Jablanica-Mostar, te iz Jablanice ka Prozoru i Blidinju

Obilne padavine koje su tokom protekle noći i jutros pogodile veći dio Bosne i Hercegovine, izazvale su brojne probleme u saobraćaju. Na magistralnom putu Konjic-Jablanica-Mostar, kao i na putu Jablanica-Prozor i Jablanica-Blidinje došlo je do brojnih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz, klizišta i bujičnih poplava zbog čega je saobraćaj obustavljen.

Alternativni pravci (Sarajevo-Mostar) u vrijeme ove obustave su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar, javili su iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).

Obustavljen je saobraćaj i na putevima: Busovača-Kiseljak, Kiseljak-Kreševo i na ulazu u Kiseljak (iz smjera Sarajeva), zbog izlijevanja vode na kolovoz, bujičnih poplava i odrona.

U područjima gdje pada kiša apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

Zbog izvođenja radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Reljevo, na dionici autoceste Sarajevo sjever-Butila, vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. Na dionici Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina ograničena na 60 km/h.

Na magistralnim putevima Matuzići-Doboj i Vitez-Kaonik zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom na to da se radi o izrazito frekventnim dionicama, na mjestima izvođenja radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Livno-Kamensko (Podgradina), Doboj-Gračanica (Brijesnica Velika), Kladanj-Živinice, Prozor/Rama-Jablanica, Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

11:26 - Pomozi.ba pokrenuo akciju pomoći za unesrećene u poplavama u BiH

Humanitarna organizacija Pomozi.ba je uslijed obilne kiše i materijalne štete nastale u nekoliko bosanskohercegovačkih gradova i zahtjeva za pomoć koji već dolaze pokrenula apel za pomoć poplavljenim područjima.

Za unesrećene u poplavama otvoren je humanitarni telefonski broj 17039. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

“Situacija je dramatična u brojnim mjestima širom BiH, a najviše su pogođeni Tarčin, Kiseljak, Kreševo, Jablanica, Konjic, Fojnica… Vodena bujica je tokom noći odnijela mostove, poplavila kuće i potpuno odsjekla pojedine puteve“, navode iz Pomozi.ba.

Donacije za ljude pogođene poplavama moguće su osim poziva na broj 17039 i donacijama putem web platforme www.pomoziba.org ili žiro računa i PayPala Pomozi.ba organizacije sa naznakom „Poplave 2024“.

11:24 - Smrtonosne poplave u BiH

11:13 - Komšić uputio izraze saučešća porodicama nastradalih u poplavama

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio izraze saučešća porodicama nastradalih u poplavama koje su zadesile BiH.

"Izražavam najiskrenije saučešće porodicama nastradalih u poplavama koje su zadesile našu zemlju. U ovim teškim trenucima izražavam duboku solidarnost sa građanima koji su pogođeni vremenskim nepogodama, i stojim na raspolaganju za svaki vid pomoći“, naveo je Komšić.

Dodao je da će institucije Bosne i Hercegovine poduzeti sve mjere kako bi posljedice poplava što brže bile sanirane i kako bi stanovništvu bila pružena adekvatna pomoć.

11:11 - Ministarstvo sigurnosti BiH proslijedilo zahtjev za pomoć vojske i helikoptera na poplavljenim područjima

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine jutros je putem Operativno-komunikacijskog centra 112 BiH, dobilo zahtjev Federalne uprave Civilne zaštite za pružanjem dodatne pomoći u spasilačkim timovima i mehanizaciji.

Iz Ministarstva navode da je ovaj zahtjev je odmah proslijeđen Ministarstvu odbrane BiH, kojim se traži angažiranje helikoptera, mehanizacije i dodatnog ljudstva.

„Također, upućen je zahtjev EUFOR-u za angažiranje helikoptera za medicinsku evakuaciju. Trenutno se helikopterom EUFOR-a vrši hitni prevoz teško povrijeđenog djeteta iz Jablanice“, navode iz Ministarstva.

Dodaje se da osoblje Operativnog-komunikacijskog centra 112 BiH od dobijanja prvih informacija o poplavama radi u punom kapacitetu i u stalnoj je komunikaciji sa Civilnom zaštitom FBiH, Ministarstvom odbrane BiH i međunarodnim partnerima.

„Ministarstvo sigurnosti BiH nastavlja pratiti situaciju na terenu te će nastaviti koordinirati pružanje pomoći najugroženijim područjima“, navodi se u saopštenju.

10:36 - Helez: Na poplavljena područja Jablanice bit će upućeni helikopteri OSBiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je kako su Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH) potpuno spremne da pomognu stanovništvu područja ugroženih poplavama, objavio je web portal BHRT-a.

Helez je potvrdio da je situacija u Jablanici najteža, te da je na teren rano jutros upućena izviđačka jedinica kako bi procijenila situaciju.

Kako je kazao Helez, na teren će biti upućeni helikopteri OSBiH, a helikopter EUFOR-a već je djelovao, spasivši iz ruševina jedno dijete.

10:28 - Na području opštine Vareš izlila se rijeka Stavnja

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona objavili su da je nakon obilnih kiša tokom noći došlo do izlijevanja rijeke Stavnje zbog čega je na području opštine Vareš proglašeno stanje prirodne nepogode.

“Nakon obilnih kiša koje su se desile na području opštine Vareš rijeka Stavnja se izlila i ide regionalnom cestom. Većina lokalnih puteva je neprohodna zbog obilnih padavina i potoka. Potporni zid je obrušen na zgradu u Vareš-Majdanu i stanari ne mogu izaći iz svojih domova. Klizište u Dabravinama je odnijelo štalu. Tunel je poplavljen vodom. Pripadnici službe za Civilnu zaštitu i Profesionalne vatrogasne jedinice su na terenu te pomažu građanima i rade na sanaciji posljedica“, naveli su iz Kantonalne uprave civilne zaštite ZE-DO kantona.

Dodaju da je na području kantona snabdijevanje električnom energijom i vodom uredno te da telekomunikacioni saobraćaj u funkciji.

“Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području ZE-DO kantona je normalan, osim rijeke Stavnja koja se uslijed obilnih padavina izlila na regionalni put“, zaključuje se u izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite.

10:25 - Policija kod Mostara blokirala jedan od najfrekventnijih puteva u BiH

Policija je mjestu Salakovac kod Mostara blokirala jedan od najfrekventnijih cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini, magistralni put M-17, u pravcu Jablanice koja je uslijed poplava odsjećena od ostatka države.

U poplavama s katastrofalnim posljedicama, u kojima su potvrđene i ljudske žrtve te značajan broj za sada nestalih osoba, stradao je veći dio sjevera Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), tačnije područja Jablanice i Konjic. U Jablanici je i telekomunikacijska mreža u kvaru.

Osim na sjeveru Hercegovine, jutros je poplavljen i dio srednje Bosne, općine Kreševo, Kiseljak i Fojnica. Prema posljendjim informacijama, vanredno stanje je i u Varešu radi izlijevanja rijeke. Jako teška situacije je i u Tarčinu.

10:20 - Federalni premijer Nikšić: Nažalost, u poplavama ima ljudskih žrtava

Premijer bosanskohercegovačkog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom poplava i velikog nevremena koje je tokom protekle noći pogodilo dijelove FBiH te je potvrdio da ima i ljudskih žrtava.

“Zbog obilnih padavina tokom noći nekoliko mjesta na području Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Kreševa i Fojnice su zahvaćena poplavama i odronima. Od noćas sam u komunikaciji s ekipama na terenu i koordiniramo akciju pomoći, uz sve poteškoće koje imamo s komunikacijom zbog oštećenih mreža. Situacija je vrlo ozbiljna jer su brojni građani još uvijek zarobljeni u svojim kućama i pronalazimo način da dođemo do njih. Nažalost, bilo je i ljudskih žrtava, ali još uvijek nemamo sve informacije vezane za to. Javnost ćemo informisati o svemu čim dobijemo potvrdu s terena“, kazao je Nikšić i dodao:

“Sve nadležne i interventne ekipe su od ranih jutarnjih sati mobilizovane. Uspjeli su evakuisati određeni broj građana koje je voda zarobila u njihovim domovima, a nastavljaju i dalje obilaziti pogođena područja kako bi spasili ljude i pružili im pomoć. Tokom dana očekujemo i dodatnu pomoć. U akciju je uključen i MUP, čiji helikopter je krenuo da evakuira jedno povrijeđeno dijete. Sada je najvažnije da evakuišemo ugroženo stanovništvo i da spriječimo nastanak daljnje štete.“

Zasad nepotvrđene informacije kažu da ima pet žrtava nevremena u Jablanici, kazala je za Anadolu Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Obilne padavine tokom noći izazvale su poplave i klizišta na području Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Kreševa i Fojnice.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) saopštili su da je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica - Mostar, te na putevima Jablanica - Prozor - Blidinje, Busovača - Kiseljak i Kiseljak - Kreševo zbog odrona zemlje, kamenja i bujica.

09:50 - Poplave i u Hrvatskoj: Zbog obilnih kiša vatrogasci imali povećan broj intervencija

Zbog velike količine padalina vatrogasci u nekoliko županija bilježe povećan broj tehničkih intervencija ispumpavanja vode, punjenja vreća s pijeskom i uklanjanju stabala, priopćili su u petak iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Velika količina oborina uzrokovala je plavljenje objekata na području Gračaca, a vatrogasci su zaprimili 19 dojava o potrebi ispumpavanja. Ukupno je angažirano 55 vatrogasaca s 21 vatrogasnim vozilom iz IVP Zadar, JVP Zadar, JVP Benkovac, VP Gračac, DVD Srb i DVD Obrovac.

„Vatrogasci su cijelu noć radili na obrani naselja Žabarica kod Gračaca s pumpom visokog kapaciteta, ali možemo kazati da je najgore iza nas te da je vodostaj lagano u padu. Oko 20 objekata je poplavljeno koji se nalaze na takvoj konfiguraciji terena da je to bilo nemoguće spriječiti, radi se o podrumskim i prizemnim prostorijama, a vatrogasci su na terenu i rade ispumpavanja“, rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske Županije Matej Rudić. Dodao je i kako je kod Obrovca u rastu vodostaj Zrmanje, a lokalne vatrogasne snage su u pripravnosti te prate situaciju na terenu zajedno s djelatnicima Hrvatskih voda.

I vatrogasci Istarske županije zaprimili su dojave o padu stabala i grana te plavljenju objekata. Na tehničkim intervencijama ispumpavanja vode i uklanjanju stabala angažirano je 76 vatrogasaca s 35 vatrogasnih vozila s područja Labina, Poreča, Umaga, Pazina i Buzeta.

I na području Karlovca zabilježen je povećan broj ispumpavanja, punjenja vreća s pijeskom za izradu nasipa te uklanjanja stabala. Na 13 intervencija sudjeluju 54 vatrogasca i 19 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci Zagrebačke županije su odradili 11 tehničkih intervencija ispumpavanja objekata i uklanjanja stabala, a ukupno ih je angažirano 35, s 15 vatrogasnih vozila, stoji u priopćenju Hrvatske vatrogasne zajednice.

09:30 - FUCZ: Zasad nepotvrđene informacije kažu da ima pet žrtava u Jablanici

Zasad nepotvrđene informacije kažu da ima pet žrtava nevremena u Jablanici, kazala je za Anadolu Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Istakla je da su kišne padavine u protekla 24 sata na području Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Fojnice i Kreševa prouzrokovale velike poteškoće stanovnicima ovih općina.

"Bio je veliki broj poziva građana zbog ulaska vode u prizemne prostorije, prekinute su putne i telefonske komunikacije. Prekinute su putne komunikacije iz pravca Jablanica - Mostar, Jablanica - Risovac, Jablanica - Prozor Rama, Jablanica - Konjic. Komuniciramo sa ljudima na terenu. Zbog velikih bujica i odrona ugroženo je mnogobrojno stanovništvo uz informacije da ima žrtava, kao i veliki broj nestalih i povrijeđenih. Dobili smo informaciju koja je nezvanična, kada se ta informacija provjeri onda možemo govoriti o njoj kao zvaničnoj, da ima pet žrtava u Jablanici", pojasnila je Kovač.

Naglasila je da je i dio Buturović Polja odsječen od lokalnog puta.

"Teško je pristupiti unesrećenim ljudima. U mjestu Ostrožac došlo je do odrona pruge", kazala je Kovač.

Stupili su u kontakt sa Ministarstvom odbrane, Ministarstvom sigurnosti, federalnim MUP-om, kantonalnim uprava i svima koji u ovim situacijama mogu angažovati sredstva za pomoć građanima. Upućen je i zahtjev prema Ministarstvu odbrane BiH za angažman Oružanih snaga i letjelice.

"Treba evakuisati jedno povrijeđeno dijete. S terena se najviše traže teške mašine", izjavila je Kovač.

Dotakla se i situacije na području Fojnice navodeći da je bilo evakuacija.

"Došlo je do plavljenja na više lokaliteta na području Fojnice. I dole su sve snage na terenu. U Zavodu za mentalno zbrinjavanje, centar za stanovanje ljudi, evakuisano je 17 ljudi. Evakuisani su na sprat objekta. Jedna osoba je zarobljena u autu na cesti, s njom je izgubljen kontakt", kazala je Kovač za AA.

Dodala je da je potrebna i evakuacija osoba na različitim područjima ove opštine.

09:15 - Apel Vlade HNK-a: Ne idite ka Konjicu i Jablanici

Zbog iznimno velikih oborina izlijevanja rijeka i odrona potpuno je prekinuta prometna, te djelomično i telekomunikacijska infrastruktura na sjeveru Hercegovine.

Upozoravamo na krajnje kritičnu situaciju na sjeveru Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), gdje su zbog iznimno velikih oborina izlijevanja rijeka i odrona potpuno prekinute prometna, te djelomično i telekomunikacijska infrastruktura. Vlada HNK-a apelira da niko od građana ne kreće na put prema Jablanici i Konjicu, saopštili su iz Vlade HNK-a.

Radi velikih bujica i odrona ugroženo je mnogobrojno stanovništvo na područjima Jablanice i Konjica. Strahuje se da ima i žrtava kao i veliki broj povrijeđenih i nestalih osoba, istakli su ranije jutros iz Federalne uprave civilne zaštite.

Osim na sjeveru Hercegovine, poplave su jutros i u srednjoj Bosni, na područjima Kiseljaka, Kreševa, Busovače i Fojnice.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) saopštili su da je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Mostar, te Jablanica-Prozor-Blidinje, Busovača-Kiseljak i Kiseljak-Kreševo zbog odrona zemlja, kamenja i bujice.

09:00 - Gorska služba spašavanja (GSS) Jablanica poziva stanovnike ovog bosanskohercegovačkog grada da se jave za pomoć GSS-u i vatrogascima kako bi im pomogli u akcijama spašavanja zbog poplava koje su sinoć izazvale obilne kišne padavine.

U ranim jutarnjim satima su izdali i upozorenje da su zabilježeni odroni i bujice prema Doljanima, Sovićima i Risovcu. Uz video koji su objavili na društvenim mrežama napisali su: "Ne krećite se ulicama ni pješke ni u vozilima. Bujice su preplavile saobraćajnice." Na magistralnom putu Konjic - Jablanica - Mostar, kao i na putu Jablanica - Prozor i Jablanica - Blidinje došlo je do brojnih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz zbog čega je saobraćaj obustavljen, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK). Iz Vatrogasne stanice Jablanica navedeno je da u gradu rade fiksni telefoni, ali da nema signala kada je riječ o mobilnoj telefoniji.

Iz Službe za civilnu zaštitu općine Kiseljak mole stanovništvo da ne polaze na put, a u hitnim slučajevima da pozovu navedene službe, Profesionalnu vatrogasnu jedinicu, hitnu pomoć ili policijsku stanicu Kiseljak na broj 030 879 150. Sve hitne službe s područja općine Kiseljak su na terenu kako bi pomogli stanovništvu. "Zbog izvanredne situacije na području općine Kiseljak i susjednih općina, nastava za petak je odgođena. Svima koji su pogođeni poplavama želimo što prije oporavak", objavljeno je iz Srednje škole "Ivan Goran Kovačić" u Kiseljaku. Na putevima Busovača - Kiseljak, Kiseljak - Kreševo i na ulazu u Kiseljak (iz smjera Sarajeva) došlo je do brojnih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz zbog čega je saobraćaj obustavljen, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).