"Za Evropsku uniju je neophodno prisustvo zemalja Zapadnog Balkana", izjavio je ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjarto u Banjaluci.

On se sastao sa predsjednikom bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) Miloradom Dodikom i članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović.

"Živimo u periodu opasnih događanja, u takvom vremenu kada regionalna stabilnost i mir imaju sve veći i veći značaj. Za nas, Mađare, naš nacionalni interes je da na Zapadnom Balkanu bude mir i stabilnost. Imamo dosta problema na našim istočnim granicama vezano za konflikt koji se odvija tamo. Nema potrebe da i s ove strane imamo slične izazove“, rekao je Szijjarto.

Istakao je da Mađarska vodi odgovornu politiku prema svojim susjedima i zbog toga, za vrijeme redovnog predsjedavanja Mađarske Evropskom unijom (EU), jedna od glavnih tačaka je ubrzavanje proširenja EU.

"Mi smatramo da je za EU neophodno prisustvo Zapadnog Balkana, zato što su nam potrebna svježina, dinamika i novi elan koji može doći iz ovog regiona. Sa toga aspekta je nepovoljno što kandidati za članstvo Zapadnog Balkana u prosjeku čekaju više od 14 godina za članstvo. Mi to smatramo za neku vrstu nepoštovanja od strane Brisela i pozivamo članice EU da prestanu sa foliranjem i da kažu isto u javnosti što govore iza zatvorenih vrata i da završe politiku koja je u suštini dovela do potpunog kraha politike proširenja EU", rekao je on.

Prema njegovim riječima u isto vrijeme za vrijeme integracionih procesa EU veoma je važno da svaka članica EU i svaka institucija u Briselu mora da ispoštuje odluke državljana i građana i da svaka država i nacija ima pravo da sama odluči o svojoj sopstvenoj budućnosti i da sama izabere svoje rukovodioce.

"I zbog toga mi i dalje na bazi uzajamnog poštovanja nastavljamo saradnju sa državama Zapadnog Balkana, među njima i sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa dva entiteta ove države. I dalje se protivimo da neki naši prijatelji iz Zapadne Evrope prijete rukovodiocima Zapadnog Balkana, a u posljednje vrijeme i sankcije žele da uvedu“, rekao je on i dodao da je saradnja Mađarske i Republike Srpske bazirana na uzajamnom poštovanju.

Istakao je da su ponosni na zajedničke konkurse u oblasti poljoprivrede, više od 40 miliona eura poljoprivrednih investicija gdje je kupljeno 4.700 komada poljoprivredne mehanizacije.

Dodao je da će se u tri razvojna projekta uključiti mađarski preduzetnici i firme, a to su gradnja parka solarnih elemenata, projekat prečišćavanje otpadnih voda i turbina na vjetar.

"Danas smo pričali o tome da mi želimo u Republici Srpskoj da mađarski program podrške poljoprivredi i malim preduzećima proširimo i na opštine Federacije BiH u kojima oni žele da učestvuju u tom programu. I mi ćemo to, naravno uz odobrenje ministra, a svakako kroz konkurs koji ćemo objaviti, i uključiti“, kazao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Istakao je da je danas potpisan protokol između ministarstava energetike Mađarske i RS-a o budućoj saradnji u oblasti energetike.

Zahvalio se mađarskom ministru na „upornoj podršci principima koji podrazumijevaju mir u novom prostoru, saradnju među ljudima, koji podrazumijevaju podršku ne samo RS-u nego i FBiH, svim ljudima u BiH“.

Dodik je dodao da su razgovarali i o evropskom putu.

"Mi smo opredjeljeni za evropski put, ali svakako mislimo da mora da se poštuje ustavni poredak u BiH“, dodao je Dodik.