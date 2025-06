Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan prisustvovao je danas ceremoniji ispraćaja u Somaliju broda za seizmička istraživanja “Oruc Reis“, koji je Turkiye razvila i izgradila domaćim resursima.

Ovaj kolos na vodi će raditi u okviru Sporazumu u oblasti kopnenih i priobalnih blokova Somalije kojeg su u martu potpisali Ministarstvo energetike i prirodnih resursa Republike Turkiye i Ministarstvo nafte i mineralnih resursa Somalije.

Brod plovi iz Crnog mora i trenutno prolazi kroz Istanbulski moreuz (Bosfor).

Upriličena je ceremonija ispraćaja broda ispred predsjedničke kancelarije Dolmabahce.

Događaju je prisustvovao i turski predsjednik Erdogan, kao i turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar.

Nakon ceremonije, brod za seizmička istraživanja “Oruc Reis“ nastavio je plovidbu ka Somaliji.

Na putu ka Somaliji, brod “Oruc Reis“ će ploviti kroz Sredozemno more, Suecki kanal i Crveno more. Dolazak u Somaliju planiran je do kraja oktobra.

U vodama Somalije, ovaj broj će obavljati seizmička istraživanja nalazišta nafte i prirodnog gasa u tri licencirane pomorske jurisdikcije. Tokom svoje misije, brod će pratiti dvije fregate iz mornarice, kao i brod za podršku “Zaganos Pasha“, brod za podršku platforme “Sancar“ i brod za praćenje “Ataman“.

Tokom misije brod će prvi put provesti trodimenzionalne seizmičke studije uz obalu Somalije. Misija će trajati otprilike sedam mjeseci, a na bazi rezultata istraživanja će biti napravljen i plan bušenja.