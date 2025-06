Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović izjavio da je nakon prirodne nepogode koja je zadesila područja nekoliko općina, posebno Jablanicu, da je važno ublažiti patnju preživjelih.

Kavazović je tokom posjete Donjoj Jablanici gdje je stradalo najmanje 12 osoba, rekao da je situacija veoma teška i da je katastrofa uništila brojne porodice.

"Šta čovjek može reći? Može samo da se ibreti kolika može biti snaga, prirode, razaranja, ali moramo prihvati da je ovo sve Božije davanje. Na ljudima s kojima sam razgovarao, koji su izgubili članove uže i šire porodice, vidi se trauma, naravno,, vidi se da su jako pogođeni, potreseni svim i trebaće im puno vremena i godine, da se vrate sebi, ali ima u njima snage, vidim ipak tu nadu i na koncu i sami su kazali, samo je dragi Bog spasio ove koji su preživjeli tu tragediju", kazao je Kavazović za agenciju Anadolu.

Kavazović je ukazao i na dužnost pokazivanja solidarnosti s porodicama žrtava.

"Najvažnije je da se posvetimo, da nađemo one koji su stradali, da pokušamo ublažiti patnju onih koji su preživjeli, da budemo uz njih svih ovih dana, mjeseci i godina, da pokušamo sanirati materijalna dobra koja su stradala. Te porodice će morati ponovo, ispočetka, započeti svoje živote. To će biti, naravno, bolno i teško, ali čovjek, živ čovjek, sve prebaci preko svojih leđa, kao što kaže naš narod", rekao je Kavazović.

Istakao je da mu je drago što je narod u Donjoj Jablanici i u Buturović Polju, u općini Konjic, pritekao u pomoć unesrećenima.

"Raduje me da je civilna zaštita tu. Raduje me, naravno, da je vojska ovdje, raduje me da su snage sigurnosti i reda tu sa nama, vidim jako puno dobrovoljaca, vidio sam jako puno omladinaca koji su došli sa lopatama, ašovima, krampama i drugim alatima da pomognu da taj mulj iz kuća izvuku i to me zaista raduje. Naš narod je u ovakvim trenucima zna pokazati veliku solidarnost i tu ljubav bratsku i patnju podijeliti sa ljudima. To daje nadu. Materijalna sredstva će se nadoknaditi, žrtve nećemo moći nadoknaditi, a s tom boli ćemo morati živjeti. Pamtićemo žrtve ove nesreće", rekao je reisul-ulema Islamske zajednice u BiH.