18:30 - U Konjicu odsječeno 20 sela

Stanje na poplavama i klizištima pogođenim područjima i dalje je izuzetno teško, a akcije potrage i čišćenja nakupljenog nasipa i materijala nastavljene su i danas.

Pristup Buturović Polju na području Konjica gotovo je nemoguć, a brojne ekipe civilne zaštite, gorske službe spašavanja, Oružane snage BiH i mnogobrojni volonteri rade na raščišćavanju terena i pomoći ugroženim stanovnicima.

Na terenu su i mašine brojnih preduzeća, uključujući Bosman, Euroasfalt, turski Cengiz Insaat i HGG, koji pružaju podršku nadležnim službama upotrebom teške građevinske mehanizacije.

Uklanjanje prvih slojeva nasipa i povlačenjem vode na vidjelo izlaze razmejere devastirajućih nepogoda koje su zahvatile ovaj kraj.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić kaže da je zahvaćeno područje od 300 kilometara kvadratnih, a 20 sela je i dalje odsječeno.

"Ono što je u ovom trenutku najbitnije to je da pokušamo ovim ljudima koji su ostali bez krova nad glavom da obezbijedimo krov nad glavom. Da pokušamo prnaći osobe koje se već treći dan vode kao nestale, tu su injihove pordice, stručne službe na čelu s GSS-om pretražuju teren i nadamo se što bržem pronalasku tih osoba", rekao je Ćatić.

Ćatić je uputio izraze zahvalnosti građanima i vlastima Turkiye čije su delegacije danas i jučer posjetile to područje i najavile pomoć.

Kazao je da će s unesrećenim porodicama biti najprije utvrđeno, nakon svega, da li na istom mjestu žele da grade kuće.

"Sumnjam da će to biti na istim lokacijama, ali su najavili da žele da ostanu ovdje u Buturović Polju, to su vrijedni ljudi koji žive od svog rada i zato je važno da što prije saniraju štetu", rekao je Ćatić.

Prema informaciji Stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje na područjima pogođenim poplavama, Jablanici i Konjicu, nepromijenjeno je u odnosu na sinoć.

Noć je protekla mirno, bez novih pomjeranja tla i bez dodatnih ugroza. Vodostaji rijeka u HNK su stabilni.

Na terenu su profesionalne spasilačke i volonterske ekipe, potraga za unesrećenima i aktivnosti na uspostavljanju prometne, telekomunikacijske i elektroenergetske infrastrukture intenzivirane su već od svanuća.

16:48 - Von der Layen: Šaljemo spasilačke timove u BiH

Naša srca i misli su s narodom Bosne i Hercegovine pogođenim razornim poplavama. Aktivirali smo naš mehanizam civilne zaštite EU i šaljemo spasilačke timove na teren - napisala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Layen na platformi X.

Ovo je solidarnost EU na djelu, poručila je ona.

16:35 - FUCZ: Radi se na probijanju puta do Doljana

Na području Jablanice i Konjica od ranih jutarnjih sati sve angažirane ekipe za spašavanje su na terenu. Situacija je i dalje teška, a trenutni prioritet je što brži pronalazak nestalih osoba, priopćio je u najnovijem izvješću Federalni operativni centar.

U tijeku dana će na pogođena mjesta stići i pripadnici spasilačkih ekipa sa mehanizacijom, ljudstvom i potražnim psima u sklopu mehanizma međunarodne pomoći, dodaje se.

Putni pravci se raščišćavaju i prioritet je uspostava bar jednog prometnog pravca do svih naseljenih mjesta. Uspostavljena je putna komunikacija između Prozor-Rame i Jablanice, preko mjesta Djevor do Mostara. Trenutno se radi na probijanju puta do Doljana, stoji u izvješću.

16:15 - Federalna inspekcija u punom kapacitetu angažirana na poplavama pogođenom području BiH

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) i članica Federalnog štaba civilne zaštite Ivana Prvulović s direktorom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Aldinom Brašnjićem te glavnim federalnim veterinarskim inspektorom Dražanom Pavićem i federalnim šumarskim inspektorom Muharemom Ćosibegovićem, obišla je Donju Jablanicu i Buturović Polje.

Članovi tima FUCZ na terenu su informisali direktore o stanju na pogođenim područjima i potrebama daljeg angažmana na spašavanju i zaštiti ljudi, životinja, prirode i materijalnih dobara te sanaciji štete.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, shodno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Federacije BiH, V. broj 1520/24 od 4. oktobra, svoje ljudske i materijalno-tehničke kapacitete stavila na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

U okviru svojih nadležnosti, Federalni vodni inspektorat će u toku dana obilaziti vodotoke prve kategorije na poplavljenim područjima, a Federalni saobraćajni inspektorat prati provođenje mjera raščišćavanja i osposobljavanja magistralnih saobraćajnica.

Federalni veterinarski inspektorat će, shodno ukazanoj potrebi, biti angažovan na poslovima provođenja mjera zaštite, spašavanja i zbrinjavanja ugoženih, ozlijeđenih i oboljelih životinja, neškodljivog uklanjanja leševa životinja i asanacije terena poduzimanjem sanitarno-higijenskih mjera na područjima pogođenim poplavama, s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

12:45 - Situacija na poplavljenim područjima vrlo teška, rad otežan i zbog potresnih scena

Volonteri i profesionalci Crvenog križa FBiH, kao dio strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH, prisutni su na svim područjima pogođenim poplavama i klizištima u Jablanici, Konjicu, Kiseljaku, Fojnici, Kreševu te Drvaru, gdje su timovi prisutni preventivno.

"U Drvaru je situacija pod kontrolom, ali je Crveni križ u pripravnosti sa svojim kapacitetima. U Kiseljaku je u toku akcija čišćenja poplavljenih domova lokalnog stanovništva, a na terenu je oko 200 volontera. U Jablanici, Konjicu, Fojnici i Kreševu trenutno se radi na sortiranju i distribuciji higijenskih potrepština i hrane te vode", kazala je Lamija Alić iz Crvenog križa FBiH.

Ona ističe da je, prema kazivanju pripadnika CK FBiH sa terena, situacija vrlo teška pogotovo u Jablanici i Konjicu gdje ima smrtno stradalih od posljedica poplava i klizišta.

11:50 - Broj žrtava u poplavama povećan na 20

Prema posljednjim informacijama sa terena, nadležne ekipe za potragu nestalih pronašli su u nedjelju tijela još dvije nestale osobe na području Donje Jablanice.

11:21 - Elektroprivreda BIH: U pogođenim područjima u kvaru 36 trafostanica, 1.100 domaćinstava bez struje

U izuzetno teškim uslovima i bez mogućnosti korištenja mehanizacije, zbog oštećene putne infrastrukture, elektromonterske ekipe Elektroprivrede BiH (EP BiH) su intenzivnim radovima na terenu uspostavile uredno snabdijevanje električnom energijom 3.000 kupaca na području Konjica i Jablanice.

Zbog kvarova na 36 trafostanica, bez napajanja na tim prostorima je još oko 1.100 kupaca, među kojima su i kupci čiji su stambeni objekti uništeni. U Buturović Polju otklanjanje kvarova se vršilo prije nego što je pristup naselju bio omogućen.

U toku dana elektromonterske ekipe će, korištenjem čamaca, izvršiti obilazak tri lokacije u Jablanici, na kojima je oko 210 kupaca.

Dalje aktivnosti na saniranju kvarova bit će planirane nakon utvrđivanja oštećenja.

Predviđeno je i osposobljavanje jedne trafostanice u Donjoj Jablanici i obezbjeđenje napajanja za 20 kupaca. Ekipe na području Konjica bez korištenja prijevoza vrše obilazak teško pristupačnog terena, u širem opsegu i snimanje oštećene mreže.

Pokrivenost GSM signalom područja zahvaćenih poplavama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća jer je većina baznih stanica pod naponom.

11:00 - Vlada TK uputila prve oblike pomoći unesrećenom stanovništvu u Hercegovini

Vlada Tuzlanskog kantona uputila je, odlukom današnje vanredne sjednice, prve konkretne oblike pomoći unesrećenom stanovništvu u gradovima i općinama pogođenim elementarnim nepogodama u Hercegovini. Iz robnih rezervi Tuzlanskog kantona, Vlada je izdvojila i Crvenom krstu/križu Tuzlanskog kantona dodijelila artikle ukupne vrijednosti skoro 230.000 KM.

Crveni krst TK će, u cilju pomoći lokalnom stanovništvu, dodijeljenu robu dostaviti u područja pogođena elementarnom nepogodom. Pomoć je dodijeljena u brašnu, ulju, konzerviranom grahu, ribljim konzervama i goveđem gulašu, te kompletima prve pomoći.

10:37 - Pripadnici OS BiH pomažu u otklanjaju posljedica razornih poplava i klizišta

Oružane snage Bosne i Hercegovine sa svim potrebnim resursima treći dan otklanjaju posljedice razornih poplava i klizišta u najugroženijim dijelovima zemlje, prenosi Anadolu.

U nedjelju inžinjerijske jedinice, služba traganja i spašavanja unesrećenih, helikopterski skvadron, pješadija sa logističkom podrškom, djeluju u skladu sa planom Kriznog štaba.

Danas, kao i juče pripadnici OS BiH su angažovani u opštinama Konjic i Jablanica na raščišćavanju putnih komunikacija.

U općini Kiseljak od juče su angaživani pripadnici OS BiH na raščišćavanju ruševina izazvanih poplavama.

Dostavljena su i četiri vojna agregata opštini Konjic radi uspostave struje u ugroženim područjima.

10:15 - Počela trodnevna žalost u Jablanici

Načelnik općine Jablanica Damir Šabanović donio je odluku o proglašenju Dana žalosti koji će trajati od danas do 8. oktobra.

Kako se navodi, odluka je donesena povodom tragične smrti sugrađana u prirodnoj nesreći koja je zahvatila općinu Jablanica.

Dani žalosti obilježavaju se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama općine i javnih ustanova čiji je osnivač općina Jablanica.

Tokom trajanja dana žalosti, na javnim mjestima neće biti održavani kulturni, zabavni i slični programi, dok će fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, te lokalni mediji prilagoditi svoje poslovanje ovom razdoblju.

09:45 - Bez novih pomjeranja tla u poplavljenim područjima, intenzivirana potraga za nestalima

Prema informaciji Stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje na područjima pogođenim poplavama, Jablanici i Konjicu, nepromijenjeno je u odnosu na sinoć, prenosi Anadolu.

Noć je protekla mirno, bez novih pomjeranja tla i bez dodatnih ugroza. Vodostaji rijeka u HNK su stabilni.

Na terenu su profesionalne spasilačke i volonterske ekipe, potraga za unesrećenima i aktivnosti na uspostavljanju prometne, telekomunikacijske i elektroenergetske infrastrukture intenzivirane su već od svanuća.

Sinoć je iz Jablanice zaprimljen zahtjev za osiguranjem dodatnih 200 kreveta za spasioce koji dolaze iz drugih zemalja. Zahtjev je proslijeđen u Federalnu upravu CZ-a i Federalni stožer, kao i na adresu Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije čiji je ravnatelj Drago Martinović odmah odobrio 100 kreveta koji će tokom današnjega dana biti prebačeni u Jablanicu.

U odnosu na sinoćnji izvještaj u Konjicu je uspostavljen prometni koridor prema Buturović Polju gdje spasilačke službe mogu prometovati jedni prometnim trakom.

09:34 - U BiH stižu spasilački timovi i pomoć iz regiona i EU, pomoć ponudila i Turkiye

Nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine putem Mehanizma Civilne zaštite Evropske unije uputilo zahtjev za međunarodnu pomoć u saniranju poplava u toj državi, tokom noći se odazvalo desetak zemlja regiona i Evropska unija (EU).

Spasilački tim iz Republike Hrvatske već je jutros stigao u bazu operacija i biće raspoređen na području Jablanice, a spasilački tim iz Republike Srbije je ušao u BiH, i u popodnevnim satima se očekuju da budu na najugroženijim područjima.

Pomoć MUSAR tima sa psima za potrage i ljudstvom uputila je i Republika Slovenija.

Pomoć je ponudila i Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Poljska, Republika Češka, Turkiye.

Timovi će po prioritnim potrebama biti upućivani na najugroženija područja. Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić će tokom dana obići spasilačke timove na terenu.

08:10 - Putna komunikacija od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje prekinuta

Na dionici magistralnog puta Konjic-Jablanica mogu saobraćati putnička i teretna vozila bez prikolice, kao i teretna vozila sa prikolicom koja prevoze humanitarnu pomoć.

Kako navode iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) otežano, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Jablanica-Prozor.

Alternativni pravci prema Mostaru su: Sarajevo-Vitez-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Na putu Konjic-Borci-Ruište ima vode i mulja na kolovozu, ali putnička, kombi i terenska vozila mogu saobraćati otežano.

Na regionalnom putu R-408 Drvar-Glamoč zbog oštećenja kolovoza zabranjen saobraćaj za vozila preko 7,5 tona do daljnjeg (alternativni pravci su u funkciji).

Obustavljen je saobraćaj na lokalnim cestama Dusina (Fojnica), Vrani, Gunjani, Bijelovići (Kreševo).

Zbog izvođenja radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Reljevo, na dionici autoceste Sarajevo sjever-Butila, vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. Na dionici Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina ograničena na 60 km/h.

Na magistralnom putevima Matuzići-Doboj i Vitez-Kaonik zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom da se radi o izrazito frekventnim dionicama, na mjestima izvođenja radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Kaonik-Gromiljak, Doboj-Gračanica (Brijesnica Velika), Livno-Kamensko (Podgradina), Kladanj-Živinice, Prozor/Rama-Jablanica, Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.