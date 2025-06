Bivša premijerka Republike Turkiye Tansu Ciller izjavila je da je 1994. godine u opkoljeno Sarajevo dolazila kako bi svijet pozvala na savjest i da zaustavi masakr, ali da se danas slična tragedija ponavlja u Gazi i da svijet mora reagirati i njegovati kulturu suživota.

Bivša šefica turske vlade Ciller boravi u posjeti Sarajevu radi učešća na muzičko-scenskom spektaklu “Requiem u Sarajevu“, a kako bi lično podržala umjetnicke koji na svoj način izražavaju istodobno i protest i molbu za mir u svijetu.

Ciller je na čelu turske vlada bila u periodu od 1993. do 1996. godine, a u društvu tadašnje pakistanske premijerke Benazir Buto je u februaru 1994. godine posjetila opkoljeno Sarajevo, što je u periodu agresije na BiH i opsade glavnog grada bila centralna vijest u svim svjetskim medijima.

“Sarajevo je granatirano kada smo došli 1994. godine i neprijatelji nisu željeli da naš avion sleti na aerodrom. Ovdje je proživljavana duboka tragedija. Predsjednik Alija Izetbegović nas je dočekao pod granatama i u periodu kada se ovdje događao masakr. Mi smo, prije svega, željeli da se odavdje obratimo svjetskoj svijesti, razumu i skrenuti pažnju na Sarajevo“, kazala je Ciller za Anadolu tokom posjete šehidskom mezarju Kovači, gdje je odala počast prvom predsjedniku Predsjedništva BiH Aliji Izetbegoviću.

Ističući kako je poruka iz opkoljenog Sarajeva taj dan poslana kako se takvi masakri više nikada ne bi ponovili, Ciller je kazala da su tom posjetom pokušale poslati i poruku o idealu Evrope u vremenu kada je jedna civilizacija uništavala drugu.

Dodala je da je tako tada rekao i predsjednik Alija Izetbegović, za kojeg je kazala da je bio dobar prijatelj i lider.

Sarajevo kao svjetlo nade

Za Ciller je te 1994. godine posebno emotivan bio obilazak ranjene djece na Kliničkom centru Sarajevo.

“Sjećam se kako sam tada posjetila bolnicu u kojoj su bile majke, djeca i novorođenčad. Nije bilo vode, nije bilo doktora, nije bilo ničega. Toliko je emotivno bilo za mene da nisam željela da izađem iz te bolnice“, prisjetila se Ciller.

Ističući da je tužna i ovog puta zbog poplava koje su pogodile nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, Ciller je kazala da je vjeruje da ovo mjesto i ljudi uvijek prevaziđu svaku bol i izazov.

“Onomad sam kazala da ideal Evrope jeste kultura koja njeguje i razvija multietničnost, multikonfesionalnost i demokratske standarde. Ako Zapad zagovara to, neka to i pokaže. Sretna sam da vidim da stvari ide nabolje u Sarajevu, zgrade više nisu porušene, obnovljene su i vidimo da ovaj grad gaji kulturne i evropske vrijednosti. To me raduje i to je svjetlo nade“, kazala je Ciller.

Ono što se dešava u Gazi nije ništa drugačije od onog što se desilo u Sarajevu

Prisjetivši se opkoljenog Sarajeva iz perioda agresije, Ciller je kazala da se u Pojasu Gaze danas događa ista tragedija.

“Ono što se dešava u Gazi nije ništa drugačije, još je i gore. I tamo ubijaju ljude i događa se genocid. Jedna civilizacija uništava drugu. Poruka koju smo onomad poslali iz Sarajeva bila je poziv da se to zaustavi, baš kao što i danas treba poručiti za Gazu“, kazala je Ciller.

Podsjetivši kako je Republika Turkiye ulagala velike napore za zaustavljanje rata u BiH i da je poslala mirovne snage, Ciller je kazala da Turkiye i danas ulaže maksimalne napore da se zaustavi tragedija u Gazi.

“Još jednom želim poručiti da ono što se dešava u Gazi, nije ništa drugačije od onog što se desilo u Sarajevu, još je stravičnije. Ukoliko se ne budemo vodili kulturom suživota, bojim se da će biti i gore. Svijet prolazi kroz razdoblje promjena i neće to moći podnijeti. S velikom tugom to kažem, da je Alija Izetbegović živ, vjerujem da bi i on na isti način otišao tamo i poslao iste poruke“, zaključila je Ciller.