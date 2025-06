Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) Irena Hadžiabdić izjavila je da su dosad obradili 59,88 posto rezultata za načelnike i gradonačelnike izabrane na lokalnim izborima u BiH.

"Dok ističe 6. oktobar mi na stranici CIK-a objavljujemo prve preliminarne rezultate izbora za načelnike i gradonačelenike, i to samo sa 59,88 posto obrađenih redovnih biračkih mjesta. Ovako nizak postotak unosa je rezultat rada i biračkih odbora i općinskih i gradskih izbornih komisija ali o našem kompleksnom sistemu govori upravo u prilog neophodnost opredjeljenja za nekim efikasnijim načinima dostave rezultata direktno sa biračkih mjesta", rekla je Hadžiabdić na konferenciji za novinare, održanoj u ponoć.

U skladu sa odredbama Izbornog zakona, kako je kazala, CIK objavljuje preliminarne nezvanične i nekompletne rezultate po određenom rasporedu.

"Prve u 24.00 sati na dan izbora, što smo upravo učinili, a zatim smo u obavezi da to učinimo dva puta u naredna 24 sata. Osvježavanje ovih preliminarnih rezultata ćemo imati ujutro u 9 i popodne u 15 sati. U narednih pet dana činit ćemo to svaka 24 sata, dakle svaki dan u 15 sati, a narednih dana iza toga svakih 48 sati sve do objavljivanja konačnih i kompletnih izbornih rezultata", pojasnila je Hadžiabdić.

Ponovila je da je izlaznost na redovnim biračkim mjestima bila 47,73 posto, bez podataka sa dva biračka mjesta - biračko mjesto u Kotor Varoši i boračko mjesto u Čapljini.

Na kraju je istakla da su zabilježene i određene nepravilnosti tokom izbornog procesa.

"Najviše prigovora smo dobili, ukupno 164, u pogledu povreda vezanih za kršenje izborne šutnje. Što se tiče povreda na biračkom mjestu, imamo trenutno prijave za kršenja na 72 biračka mjesta, a već su počeli da stižu i zahtjevi političkih subjekata za poništenje izbora", kazala je Hadžiabdić.

U nedjelju su u Bosni i Hercegovini održani redovni lokalni izbori. Građani i građanke s pravom glasa birali su ukupno 3.200 vijećnika i odbornika u gradskim i općinskim vijećima u Federaciji BiH te gradskim, odnosno skupštinama opština u Republici Srpskoj, kao i novi saziv Skupštine Brčko distrikta. Osim toga, birali su i 143 gradonačelnika i načelnika u lokalnim zajednicama u oba entiteta u Bosni i Hercegovini.

Pravo glasa imalo je 3.406.088 birača, od čega je 44.789 građana registrovano za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine.