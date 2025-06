Novi Pazar od početka izraelske agresije čija se godišnjica navršava danas, 7. oktobra, novi je dom za nekoliko palestinskih porodica koje su tu sklonište i mir pronašle nakon višegodišnjih patnji. Jedna od njih je i porodica Al-Husseine, palestinska porodica sa Zapadne obale koja je poslednja tri meseca utočište pronašla u tom gradu regije Sandžak u Republici Srbiji.

Ahmed al-Husseine, njegova supruga i tri sina, pronašli su mir u Novom Pazaru nakon godina patnje na Zapadnoj obali.

“Rat u Gazi i na Zapadnoj obali započeo je zbog Kudsa (Jerusalem, op.a.), a situacija je alarmantna. Palestinski narod na Zapadnoj obali nema nikakva prava, život tamo je poput života u jednom velikom zatvoru, obeležen stalnim terorom i mučenjem. Tako je nama bilo, uporedio bih Zapadnu obalu sa zatvorom, samo što je to jedan veći zatvor, uz stalne upade u domove, mučenja i odvođenja mojih sunarodnika. Moji roditelji su izbegli u Jordan. Moja porodica je jedna od najstarijih i najuglednijih u Jerusalemu i okupiranoj Zapadnoj obali. Mnogi moji rođaci su politički zatvorenici, mimo svih zakona i bez ikakvih dokaza životi im prolaze u zatočeništvu. Moj amidža koji je preminuo, jedan je od najpoznatijih palestinskih zatvorenika, proveo je 32 godine u izraelskom zatvoru. Većina članova moje familije poznata je po svom otporu izraelskoj okupaciji, i mnogi od njih su proveli godine u zatvorima”, rekao je za Anadolu Ahmed al-Husseine.

Kaže da nema informacija o porodičnoj kući i da se sa prijateljima na Zapadnoj obali retko čuje zbog brojnih poteškoća sa kojima se tamo suočavaju.

“Ili nema struje ili nema interneta, sve je stalno u prekidu. Avioni su iznad njih, a u domovima stalni upadi izraelske vojske, sve se kontroliše, tako da se retko čujem sa prijateljima. Srcem i dovama smo uz našu braću i sestre. Supruga, deca i ja stalno smo uz televizor i sa mukom pratimo novosti. Od moja tri sina jedan ima poteškoće u razvoju, to me drži ovde. Radije bih birao da budem tamo i da doprinesem oslobađanju naše zemlje od okupacije. Celom svetu narod Palestine pokazuje svoj sabur, mi znamo zašto smo strpljivi. Strpljivi smo jer verujemo u našu pobedu, jer verujemo u Allaha i njegove reči. Ceo svet da stane na stranu Izraela, i neka je ta podrška do neba velika, mi smo strpljivi jer znamo da je iznad te njihove podrške naš Gospodar koji će nam dati da iz ovoga izađemo slobodni i kao pobednici. A boli nas sve, boli nas i osećamo se izdano od strane arapskog sveta i muslimana koji nemo posmatraju ubijanje naše dece, starih očeva i majki”, naglasio je Ahmed.

On i njegova porodica poslednja tri meseca borave u Novom Pazaru, gde se osećaju koliko-toliko spokojni.

"Novi Pazar je kao naša kuća. Grad je pun prijatnih iznenađenja i narod je bratski nastrojen. Istinski saosećaju sa narodom Palestine. Moja deca osećaju tu ljubav i toplinu. Pohađaju školu i doživljavaju ljubaznost svojih vršnjaka, što je dokaz da su ovde deca od svojih dedova i očeva naučena da saosećaju. Ovde je ljudima iman u srcima, to se oseća i vidi kod ljudi, sve ih krasi i sadaka koju daju i namaz koji obavljaju. Ovde smo prihvaćeni, osećamo se kao kod svoje kuće”, ističe Ahmed.

U Novom Pazaru pomoć im dolazi sa svih strana, žele što pre da pokrenu svoj posao, kako ne bi zavisili od drugih ljudi, iako su svima zahvalni za nesebičnu podršku i pomoć.

“Zahvalni smo Allahu dž.š. što nas je put doveo do Novog Pazara. Mi sa ovim divnim ljudima želimo da kroz hranu prenesemo kulturu Palestine, sabur i prkos palestinskog naroda. Želja nam je da u Novom Pazaru imamo svoj objekat u kom bi smo ponudili palestinske slane i slatke delikatese. Ja sam u Jerusalemu bio profesionalni fudbaler sve do teške povrede. Novi Pazar je fudbalska sredina pa možda i tu ima mesta za mene, u nekoj školi fudbala da svoja znanja prenesem mališanima. Želja nam je da ekonomski budemo nezavisni, da i mi pomažemo onima koji su u potrebi, kako to čine i građani Novog Pazara”, naveo je Ahmed.

Iako je pronašla mir u Novom Pazaru, porodica Al-Husseine i dalje mašta o povratku u oslobođenu Palestinu. Njihov cilj je da se jednog dana vrate u domovinu, kada bude oslobođena i kada budu mogli da žive u miru i slobodi. Do tada nastaviće da prate situaciju u Palestini i podržavaju svoj narod na svaki mogući način.

“Jednog dana ćemo opet klanjati u Al-Aksi, bez ograničenja i uperenih puški. Svi zajedno u safovima koji će biti nepregledni. Moja porodica, moji sunarodnici i svi Novopazarci koji to tako žele, žele slobodnu Palestinu i prestanak patnje njihove braće i sestara”, kazao je Ahmed.

Njegova supruga, Neda al Negare nedavno je u centru Novog Pazara organizovala bazar na kom je zajednici ponudila tradicionalne palestinske slane i slatke delikatese s ciljem zbližavanja i ekonomskog osnaživanja svoje porodice.