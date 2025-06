Ambasador Države Palestine u Bosni i Hercegovini Rezaq Namoora izjavio je da Gaza proživljava humanitarnu katastrofu u punom smislu te riječi, a da izraelski okupator genocidnim ratom pokazuje da ne želi mir, već da želi iskorijeniti palestinski narod iz njegove domovine i protjerati ga.

Blokirani Pojas Gaze već godinu dana je na meti brutalnih izraelskih napada i genocida u kojem je do sada ubijeno najmanje 41.825 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranjeno blizu 97.000 osoba. Infrastruktura Gaze je devastirana, pod ruševinama se nalaze hiljade tijela stradalnika, a na meti izraelskih napada su škole, bolnice, džamije i drugi civilni objekti.

Tim povodom za Anadolu je govorio ambasador Države Palestine Rezaq Namoora i istakao je da Izrael vrši okupaciju i genocidni rat protiv Palestinskog naroda u Gazi.

"Tu je i više od 110.000 ranjenih i povrijeđenih, a većina njihovih povreda su teške, amputacije ekstremiteta, gubitak očiju i ekstremiteta. Stoga, oni su u jako teškom stanju i potrebna im je cjeloživotna njega. Osim toga, tu ima i preko dva miliona Palestinaca koji su postali beskućnici u Pojasu Gaze, čije kuće su uništene te sada žive u plastičnim šatorima ili šatorima od običnog platna. Oni žive u teškim uslovima, bilo to u zimskom periodu nakon početka genocidnog rata ili nakon toga tokom ljeta ili sada kada smo pred vratima hladne i teške zime u Palestini. Pored toga, naravno, granični prelaz Rafah je zatvoren zbog okupacije vojske izraelskog entiteta koja je okupirala koridor Salahuddin, koji zovu Filadelfija, kao što su i drugi granični prelazi zatvoreni. Stoga, žive pod opsadom i samim time i izgladnjivanjem, smrtonosnim izgladnjivanjem", rekao je Namoora.

Ističući kako palestinskom narodu u Gazi nedostaje zdravstvena njega, jer su bolnice devastirane, ambasador Namoora je kazao da u Gazi nema ni dovoljno hrane i namirnica za blizu dva i pol miliona Palestinaca.

- Humanitarna katastrofa -

"Svi ovi uslovi su apsolutno nehumani i nisu dostojni života ljudi. Dodao bih tome da je cjelokupna infrastruktura u Pojasu Gaze uništena, putevi, ceste, elektrane, bolnice, škole, univerziteti, sjedišta općina, sjedišta institucija, čak i škole UNRWA-e koje pripadaju Ujedinjenim nacijama. Naravno, većina njih je napadnuta i uništena. Naravno, isto tako vodovod i vodovodna mreža, kao što i mreža električne energije više ne postoji, a najopasnije od svega toga je što još uvijek i svakodnevno traju bombardovanja i genocidni rat protiv našeg naroda u Pojasu Gaze, danonoćno i neprekidno. Praktično, možemo reći da je više od 85 posto, do 90 posto objekata, infrastrukture, stanova i kuća uništeno. Gaza sada proživljava pravu humanitarnu katastrofu, u punom smislu te riječi", rekao je Namoora.

Naglasivši da je od početka agresije i genocidnog rata protiv palestinskog naroda u Pojasu Gaze svijet izgubio mnogo kredibiliteta i ponašao se ravnodušno, Namoora je kazao tu prvenstveno misli da Sjedinjene Američke Države koje tvrde da su zaštitnik sloboda, demokratija i ljudskih prava.

"Uvijek govore da Izrael, država okupator, ima pravo na samoodbranu. Ja, kao čovjek, ne samo kao ambasador Države Palestine, već kao čovjek, ne razumijem kako okupator ima pravo da se brani od naroda kojeg okupira. Okupirate jedan narod, kakvo to pravo imate da ubijate taj narod? Nažalost, također Sjedinjene Američke Države svaki put u Vijeću sigurnosti i institucijama međunarodne zajednice su te koje koriste veto protiv prekida vatre, protiv zaustavljanja ovih masakara te zaustavljanja genocidnog rata protiv našeg naroda. To je nešto što ne može proći nezapaženo. To je nešto sramotno za SAD, odnosno američku administraciju te sramota za međunardno pravo i međunarodnu zajednicu koja stoji posmatrajući jedan narod koji se masakrira i istrebljuje od strane okupatora. A taj okupator je izraelski entitet, izraelski okupator", kazao je Namoora.

Licemjernost Zapada

Palestinski ambasador Namoora je također kazao da je Zapad licemjeran u priči o slobodama, demokratijama, ljudskim pravima, međunarodnom pravu, međunarodnom humanitarnom pravu te je dodao da Zapad općenito, ali konkretno američka administracija, predvodi metodu uništavanja međunarodnog sistema, sistema međunardonog prava, sistema ljudskih vrijednosti kojih bi trebalo da se pridržavaju sve članice međunarodne zajednice.

"Američka administracija je istinski saučesnik, ne samo onaj ko pruža podršku, već istinski saučesnik u svim ovim zločinima i genocidnom ratu koji se još uvijek čini protiv našeg palestinskog naroda te protiv čitave regije. To je s jedne strane. S druge strane, naoružavanje; a ovo oružje, zapanjujuće bombe i rakete čija težina je više 1000 ili 2000 kilograma, kojim se bombarduju goloruki civili, stambena područja, infrastruktura, sve to je američka proizvodnja koja se daje Izraelu od strane Amerikanaca; informacije, tehnika, sve... Amerika je zaista saučesnik u ovoj agresiji i genocidnom ratu. A iznad toga, štiti ovu operaciju istrebljenja, štiti Izrael i također opravdava ono što radi", poručio je Namoora.

Jasan stav i podrška Turkiye

Palestinski ambasador Namoora je pozdravio napore koje Republika Turkiye ulaže u pokušaju zaustavljanja tragedije u Gazi te je kazao da je stav Ankare od početka bio jasan, određen i otvoren, a to je da se stane uz Palestinu u suočavanju s agresijom i genocidnim ratom protiv nje od strane izraelskog okupatora.

Dodao je da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uvijek imao jasan i snažan stav i da Turkiye za Palestince jeste bratska i prijateljska država.

"Mi smo braća. Stoga, nismo iznenađeni stavom turskom naroda i stavom predsjednika Erdogana još od prvih trenutaka. Mi se ponosimo ovim stavom, naš narod se ponosi ovim stavom, naše palestinsko rukovodstvo na čelu s predsjednikom Mahmoudom Abbasom se ponosi ovim stavom. Dodajem i da se Turkiye, što je obznanio predsjednik Erdogan, priključila Međunarodnom sudu pravde u vezi tužbe podignute protiv izraelskog okupatora te protiv genocidnog rata koji sprovodi Izrael nad našim narodom u Pojasu Gaze. Pored toga, tu je i obustava izvoza proizvoda i trgovinske razmjene. Mi znamo i cijenimo to. Znamo da to Turkiye košta milijarde i utiče na tursku ekonomiju", kazao je Namoora.

Pozdravio je Namoora i to što je palestinski predsjednik Abbas na poziv turskog predsjednika Erdogana nedavno imao priliku da održi važan govor u turskom parlamentu. Dodao je da je to bio svojevrsni odgovor na potez američke administracije koja je omogućila izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da se obrati u Kongresu, gdje je dočekan aplauzima američkih parlamentaraca.

"Ne znam kome aplaudiraju. Jesu li aplaudirali jednom ubici djece i ubici žena? Jesu li aplaudirali osobi koja je optužena za korupciju čak u svojoj zemlji od strane svoga naroda i na samim izraelskim sudovima? Jesu li aplaudirali devastaciji sistema ljudskih vrijednosti? Čudim se tome", rekao je Namoora.

Sarajevo na strani potlačenih

Komentirajući val propalestinskih protesta širom svijeta, Namoora je kazao da je upravo Sarajevo bilo jedna od prvih prijestolnica u svijetu u kojoj se održao ogroman protest podrške palestinskom narodu i odbacivanja agresije na Pojas Gaze i genocidnog rata koji se vodi od strane izraelskog okupatora.

"Sarajevo je slobodan grad i grad slobodnih. Srca sve naše braće i prijatelja u Bosni i Hercegovini su uz Palestinu, mi to znamo i ja to osjećam svakodnevno. Cijenim svu podršku koja je pružena Palestini i palestinskom narodu, a konkretno i naročito u Pojasu Gaze, od strane svih slojeva naroda u Bosni i Hercegovini i nivoa države, općina, ljudi, udruženja, institucija, škola, pojedinaca. Mi gledamo, i naš palestinski narod gleda na Sarajevo kao sestrinski grad Jerusalema. Sarajevo je istovremeno evropski Jerusalem. Stoga, nije čudno što je Sarajevo jedna od prvih prijestolnica u svijetu, koja se identifikuje kao grad slobodnih ljudi, prijestolnica slobodnih i prijestolnica časnih, koja stoji na strani potlačenih, na strani ugnjetavanih i na strani nadvladanih naroda na čelu kojih je palestinski narod", rekao je Namoora.

Pozdravio je ambasador Namoora interesovanje koje je BiH pokazala za Palestince koji su nosioci bh. državljanstva te za dio njihovih najbližih rođaka koji su prihvaćeni ovdje i izvedeni iz Pojasa Gaza.

"To je nešto divno. Prema mojim informacijama, neki od njih su zaposleni na različitim mjestima, a pomoć od strane naroda u Bosni i Hercegovini i njegovo interesovanje za njih nije izostalo. Narod u Bosni i Hercegovini, naša draga i voljena braća u Bosni i Hercegovini i i sve razine vlasti još uvijek im pružaju sve što je potrebno", kazao je Namoora.

Namoora je pozdravio propalestinske proteste i solidarnost koju građani širom svijeta pružaju palestinskom narodu, a posebno studenti brojnih univerziteta u SAD-u, Evropi i šire.

"Ovo je nešto važno i nešto što privlači pažnju. Ovo ukazuje na to koliki jaz postoji između naroda i rukovodstava ovih naroda ili vlada ovih naroda, na veliku žalost", kazao je Namoora.

Palestinska ruka ispružena za mir

Palestinski ambasador u Sarajevu Namoora naglasio je da Palestinci od početka zagovaraju mir jer bi palestinska država trebalo da bude zemlja mira i sveta zemlja za sve ljude na zemaljskoj kugli i za cijelo čovječanstvo.

Podsjetivši da je prije više od tri decenije pod pokroviteljstvom SAD-a i međunarodne zajednice potpisan Sporazum iz Osla, ali da izraelska strana nikada nije implementirala taj dogovor.

"Uprkos našoj uvijek i konstantno pruženoj ruci za mir, jasno je da izraelski okupator i da izraelske vlade jedna za drugom ne žele mir niti osnivanje palestinske države, to jest, ne žele pristati na osnivanje palestinske države. Oni žele sve samo za sebe. Oni žele da u Palestini nema njenih legitimnih i nativnih stanovnika, svejedno da li na teritorijama 194., u Pojasu Gaze ili na Zapadnoj obali", rekao je palestinski diplomata.

Namoora je također kazao da je za rješenje krize na Bliskom istoku neophodno hitno zaustaviti bol i patnje palestinskog naroda te napetosti i bol u cijeloj regiji.

"Jedino rješenje je implementacija rezolucija međunarodnog prava i rezolucija Vijeća sigurnosti i Arapske mirovne inicijative, koja je kasnije postala dijelom sistema međunarodnog zakona, sistema rezolucija međunarodnog prava. Stoga, stabilizacije i mira neće biti bez osnivanja palestinske države na cijeloj teritoriji okupiranoj 5. juna 1967. godine, na čelu koje je prijestolnica časni Jerusalem. Mir služi svima i ostvaruje stabilnost, razvoj i napredak za sve narode regije, a prije svih za palestinski narod i izraelski narod. Međutim nažalost, mi i svijet pred sobom još uvijek imamo jednu ekstremnu terorističku izraelsku vladu koja želi iskorijeniti, još jednom ponavljam da želi iskorijeniti palestinski narod iz njegove domovine i protjerati ga", zaključio je Namoora.