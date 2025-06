Ministar nacionalnog obrazovanja Turkiye Yusuf Tekin, koji boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, izjavio je kako je ovo područje bilo izloženo jednom od najvećih genocida u novijoj ljudskoj historiji i da upravo ovi prostori danas mogu biti najkompetentniji primjer i mjesto sa kojeg će se poslati zahtjev za slobodnim i pravednim svijetom koji će okončati stalne represije i masakre širom svijeta, posebno u Palestini i Libanu.

Tekin je u okviru boravka u Bosni i Hercegovini posjetio Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), obišao kampus, nakon čega se obratio i na svečanosti upriličenoj povodom početka nove akademske 2024./2025. godine te obilježavanja 20 godina rada IUS-a.

Svečanosti su prisustvovali ministar nacionalnog obrazovanja Turkiye Yusuf Tekin, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović, savjetnik člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Mehmed Pargan, ambasador Republike Turkiye u BiH Sadik babur Girgin, predsjednik Fondacije za razvoj obrazovanja (SEDEF) Hasan Topaloglu, predsjednica Upravnog odbora IUS-a Sevgi Kurtulmus, rektor Univerziteta zdravstvenih nauka u Istanbulu Kemalettin Aydin, brojne druge zvanice i gosti.

Pozdravnu poruku prisutnima uputila je predsjednica Upravnog odbora IUS-a Kurtulmus, uputivši svim gostima riječi dobrodošlice.

Ministar Tekin je na početku obraćanja iskazao rahmet svim poginulim u poplavama u BiH, njihovim porodicama poruke saučešća, ističući da će njegova zemlja nastaviti biti podrška Bosni I Hercegovini u ovim teškim trenucima.

Govoreći dalje o važnosti univerziteta, Tekin je podsjetio kako univerziteti općenito predstavljaju strukture koje služe podizanju novih generacija koje mogu prevladati tekuće nepravde koje će utjecati na područje u kojem žive ili širom svijeta, koji su pioniri perspektive mira i pravde čovječanstva, te stoga usmjeravaju ovu percepciju univerzalne civilizacije budućim generacijama.

"Iako ovaj cilj izražava ideal za budućnost, on zapravo odražava tradiciju koja je ukorijenjena u klimi mira koja seže stotinama godina unazad, koju prihvaćamo kao zajedničko naslijeđe svijeta i nacija svijeta, gdje u univerzalnom smislu svi žive u miru. Danas možemo ponovo uspostaviti ovu klimu mira putem naših univerziteta i akademskih radnika, gdje razlike poput rase, vjere, kulture ili mezheba nisu razlog za razdvajanje ili sukobe, gdje se uzajamno poštovanje uzima kao osnova i gdje se svi slobodni formiraju u jedan harmoničan integritet", rekao je Tekin, te nastavio:

"To možemo početi upravo odavde, sa ovog područja koje je izloženo jednom od najvećih genocida u novijoj ljudskoj historiji. Možemo ga predstaviti kao najkompetentniji primjer zahtjeva za slobodnim i pravednim svijetom koji će okončati stalne represije i masakre širom svijeta, posebno u Palestini i Libanu."

Tekin je dalje naveo kako su zemlje koje imaju vojnu, industrijsku i ekonomsku moć uspostavile sistem eksploatacije na globalnom nivou, koji je oblikovan političkim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim, nacionalnim razlozima ili drugim parametrima i prema poziciji moćnog, principi univerzalnog prava ostaju samo diskurs koji lijepo zvuči i često se instrumentaliziraju kao kamuflaža za zataškavanje tekućih nejednakosti i nepravdi.

Rekao je da čak i struktura Ujedinjenih naroda, koja je navodno osnovana radi uspostavljanja i zaštite svjetskog mira i sigurnosti, jasno otkriva ovu činjenicu.

"Mnoge međunarodne organizacije, uključujući UN, koje ih koriste za stvaranje ekonomske, socijalne i kulturne saradnje među ljudima svijeta, pod kontrolom su dominantnih zemalja koje upravljaju i usmjeravaju globalni svijet prema svojim interesima. Odnosi između pet zemalja koje koordiniraju UN i ostatka svijeta jesu ili mogu biti uređeni u skladu sa zajedničkim interesima ovih pet zemalja, a ponekad čak i prema pojedinačnim interesima bilo koje od ovih zemalja. Međutim, kako što naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan u svakoj prilici ističe, 'svijet je veći od pet'. Svijet je zaista veći od pet", poručio je Tekin.

Ulazujući na važnost Bosne i Hercegovine i regije Balkana za njegovu zemlju, Tekin je dodao:

"Želimo zajedno ići naprijed prema pravednoj i slobodnoj budućnosti ponovnom uspostavom i snažnim jačanjem naših veza sa svim bratskim zemljama i područjima, posebno Bosnom i Hercegovinom i Balkanom."

Kazao je kako se danas želi prisjetiti i mudrog vođe Alije Izetegovića, koji je, kako je rekao, bio je upravo jedan od važnih branitelja vrijednosti koje o kojima je govorio.

"Alija, čovjek od akcije i ideja koji je svoj život posvetio jedinstvu, proživljenju i pravdi muslimana, svojim idejama i borbom rasvijetlio je bezizlaznu situaciju u kojoj se današnji svijet nalazi. Vjerujem da svi naši studenti na fakultetu posebno proučavaju Aliju Izetbegovića i njegov svijet ideja", dodao je Tekin, te osoblju i svim studentima poželi uspjeh u predstojećoj novoj akademskoj godini.

Zvizdić: Svako društvo će napredovati, ako svako od nas u poslu koji radi bude najbolji

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Zvizdić je govoreći o važnosti obrazovanja istakao kako su najbolje ustanove one koje su ujedno i obrazovnog i odgojnog karaktera.

“Ako mlade ljude nismo naučili pravim životnim vrijednostima, ako ih nismo naučili da budu moralni, solidarni, pravedni, dobri prema svojim kolegama, prijateljima, roditeljima i kompletnom društvu, onda, naravno, nismo ništa postigli. Čvrsto sam uvjeren da će svako društvo napredovati, ako svako od nas u poslu koji radi bude najbolji”, poručio je Zvizdić.

Zvizdić je podsjetio kako je filozof Francis Fukuyama 1992., nakon raspada Sovjetskog saveza i poraza komunizma, objavio praktično kraj historije.

“On je tada kazao da je liberalna demokratija završetak historije i da je to sistem koji je pobijedio zato što se je pokazao kao najbolji, najotporniji. Samo tri godine nakon trijumfalne objave kraja historije i pobjede liberalne demokratije, u Bosni i Hercegovini je, pred očima čitavog svijeta, počinjen najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata, zločin genocida u Srebrenici. Samo u zadnjih osam mjeseci u Gazi je ubijeno preko 15.000 djece, a da ne govorimo o ratovima u Iraku, Siriji, Afganistanu, pa do posljednjeg u Ukrajini i Libanu. Naravno, sve ovo ne znači da je liberalna demokratija loš sistem vladanja. Naprotiv, to nas uči da nikada ne smijemo podcijeniti ljudsku mržnju, nacionalizam i radikalizam kao pojave koje su stanju inspirirati strašna zlodjela”, poručio je Zvizdić.

Ademović: Turkiye i Bosna i Hercegovina dvije izuzetno prijateljske zemlje

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Ademović podsjetio je kako su Republika Turkiye i Bosna i Hercegovina dvije izuzetno prijateljske zemlje, te kako mu je drago što su dvije zemlje i institucionalno povezani na polju obrazovanja. Za IUS je kazao donosi nove edukativne programe i trendove u Bosni i Hercegovini i da podstiče domaće univerzitete što doprinosi kvalitetu i konkurentnosti.

“Živimo u vremenu u kojem demokratija slabi, u kojem pravo i pravda više nisu na onome nivou. Ali to nas ne smije obeshrabriti. Vi mladi studenti trebali bi da razmišljate i da se ponašate na način da ako će sutra biti Sudnji dan, ti danas posadi drvo. Vi ste naša budućnost. Vi ste budućnost generacija koja dolazi iza vas. Morate biti uporni, uporno se boriti, obrazovat u svakom pogledu, to je cijeloživotni proces”, poručio je Ademović.

Prisutnima se kratko obratio i rektor Univerziteta zdravstvenih nauka u Istanbulu Kemalettin Aydin.

Nakon obraćanja uručeni su pokloni, kao i certifikati najuspješnijima na testu stipendiranja na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Planirano je da ministar Tekin tokom dana posjeti i obrazovne ustanove Maarif u Sarajevu, ali i Šehidsko mezarje Kovači.