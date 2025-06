Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otvorili su 3. sastanak na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Evropa, koji se održava u Dubrovniku.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da su samit, kao i pomoć i podrška Ukrajini važni su ne samo za okončanje krize, već i za osiguranje stabilne budućnosti za Evropu i za svoju djecu.

"I upravo smo zato čvrsto odlučni da pomognemo i nemamo nikakve dvojbe da će Ukrajina pobijediti", rekao je Plenković.

Rekao je da se tokom sastanka žele usredsrediti između ostalog na odnos s Evropskom unijom, kao i prekid stradanja u Ukrajini i podršku koju mogu ponuditi putem međunarodnih sporazuma.

Naglasio je da Hrvatska stoji uz Ukrajinu i pruža punu podršku i pomoć, kao i od prvog dana ruske invazije koja traje gotovo hiljadu dana.

"Hrvatska je ponudila svoju stručnost u području skrbi za veterane, razminiranja i mirne reintegracije odnosno u poslijeratnom razdoblju i u području procesuiranja ratnih zločina", rekao je Plenković.

Podsjetio je da je sa Zelenskim danas potpisao sporazum o dugoročnoj saradnji i podršci između Hrvatske i Ukrajine.

"Naša zajednička deklaracija koju ćemo danas potpisati naglašava nastojanje ove regije koja se upoznala s ratom da pruži punu potporu. Neke od zemalja članice su EU, neke su na putu da postanu članice, a neke nisu i Hrvatska nudi punu potporu Ukrajini u njenom pristupu Evropskoj uniji zajedno s Moldavijom, isto tako i Bosnom i Hercegovinom. Vidimo to kao izrazito bitan dio dinamike proširenja EU koja će uslijediti nakon rješenja sukoba s Rusijom", rekao je Plenković.

Istakao je mnogi od prisutnih vide proširenje kao jedno od prioriteta pri čemu je važna sigurnosna politika.

"Ukrajina bi trebala pristupiti u Evropskoj uniji i zato mi vjerujemo da je ukrajinska borba važna za naše države i za svijet. Odbrana protiv ruske agresije nije samo pitanje solidarnosti s tom nacijom koje se bori za svoj opstanak već predstavlja i ključni geopolitički interes za sve nas. Nije Rusija samo napala Ukrajinu već je potkopavala i same temelje evropske sigurnosti, kršila načela međunarodnog prava i poretka. To je napad na suvereno pravo svake države da odabere svoje političke partnere, a to je sam kamen temeljac Evropske unije", rekao je Plenković

Naglasio je da znaju jako dobro da u jugoistočnoj Evropi Rusija koristi svoje obavještajne, privredne, diplomatske i druge kanale i da je to nešto što narušava sklad.

"Međutim, svjesni smo i toga da treba dati potpunu potporu mirovnom planu predsjednika Zelenskog i to će se ponoviti na samitu u Švicarskoj. Budući da sve strane moraju biti uključene, a naša mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja mogla bi biti dobar model za istu takvu integraciju ukrajinskih dijelova", kazao je on.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je zadovoljstvo zbog sastanka s liderima zemalja Jugoistočne Evrope te se zahvalio svim zemljama koje su primile ranjene ukrajinske borce i djecu.

"Svi ste zaista pokušali pomoći da se ovaj rat okonča na pravedan način, što je za nas od najveće važnosti. Želimo dobre odnose između naših naroda i država i želimo stabilnost. Nažalost, stabilnost je postala resurs koji je važan u međunarodnim odnosima. Ne treba posebno podsjećati koliko je stabilnost važna. Koliko je važna u Jugostočnoj Evropi, što se dogodilo na balkanskom području i što su sve pretrpjele države tog dijela svijeta", rekao je Zelenski.

Dodao je da su sve prijetnje Jugoistočnoj Evropi stvarne i da "Moskva želi destabilizirati Evropu, bilo na Balkanu ili Baltiku".

"Zajednički nam je interes da onemogućimo Rusiji da to čini i da se miješa u živote drugih država. I zato, dragi prijatelji, moramo jačati kapacitete za borbu protiv destabilizacije Evrope i svijeta", rekao je ukrajinski predsjednik.

Istakao je da je ruski rat protiv Ukrajine pokazao svijetu kako izgleda moderno ratovanje i da se svaki lider mora fokusirati na to da vojska bude tehnološki napredna.

Istakao je da sve demokratske zemlje uključujući i zemlje regiona moraju biti dijelom Evropske unije.

"Vjerujem da svi podržavate i naše članstvo u EU-u, čemu se nadam uskoro. Potaknuo bih na još bliskiju saradnju s državama kandidatkinjama", rekao je Zelenski.

Na kraju je poručio da će Rusija "izgubiti svoju sposobnost da bude prijetnja cijeloj Evropi".

"Vjerujemo da će Putin izgubiti geopolitičku snagu i da će se Rusija prestati miješati u slobodu država s kojima se graniči te da više nikad neće doći do ovakve agresije", poručio je Zelenski, istakavši da bi odlučnom akcijom rat u Ukrajini mogao biti završen najkasnije u 2025. godini.

Na sastanku na vrhu učestvuju i predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Kosova Vjosa Osmani, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjednik Vlade Grčke Kyriakos Mitsotakis, predsjednik Vlade Bugarske Dimitar Glavchev, premijer Albanije Edi Rama, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Moldavije Mihai Popsoi, ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan, ministrica vanjskih poslova Rumunije Luminita Odobescu i potpredsjednica Evropske komisije za demografiju i demokratiju Dubravka Šuica.