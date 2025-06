Iako je palestinsko pitanje i nepravda s kojom se ova zemlja suočava, decenijama prisutno u medijima, neprofesionalni pristup zapadnih medija temama poput ove došao je do izražaja naročito poslije 7. oktobra 2023. godine i početka izraelskog genocidnog rata u Gazi.

CNN, The New York Times, BBC i brojni drugi zapadni mediji, koji se među većinskom populacijom smatraju cijenjenim, vjerodostojnim i renomiranim, svojim neprovjerenim i, nadasve lažnim izvještavanjem, u protekloj godini su dokazali da ih ti epiteti često neutemeljeno krase.

Kako su zapadni mediji postali saučesnici izraelskog genocidnog rata u Gazi?

Od plasiranja neprovjerenih informacija, preko „ublažavanja“ narativa do prikrivanja činjenica, novinarska etika nerijetko se narušavala tokom izvještavanja zapadnih medija.

Jedan od najeklatantnijih primjera desio se samo nekoliko dana od početka rata u Gazi. Naime, reporterka CNN-a Sara Sidner u programu uživo branila je izraelske tvrdnje da je Hamas odrubljivao glave bebama tokom napada, što se ispostavilo kao potpuno netačna informacija.

Nakon što se suočila s brojnim kritikama javnosti, izvinila se i demantovala ovu plasiranu dezinformaciju putem svog X naloga.

Ovaj potez reporterke Sidner dokaz je da su zapadni mediji, u ovom slučaju američki CNN, spremni na dehumanizaciju njihovih „neprijatelja“, odnosno pripadnika Hamasa. A, ako se pitate zašto se mediji koriste dehumanizacijom „neprijatelja“ – odgovor je vrlo jednostavan.

Na taj način javnost dobija sliku o (u ovom slučaju) članovima Hamasa kao o osobama koje su bezdušne, bezosjećajne i u potpunosti spremne na teror i divljaštvo.

No, vremenom se ispostavilo da je upravo američki saveznik – Izrael – spreman na najgnusnije zločinačke poteze, o čemu je pisao i medij The New Arab u junu 2024. godine, prenoseći svjedočenje palestinskog oca čije je osamnaestomjesečno dijete zaista obezglavljeno.

Lažne informacije plasirao je još jedan američki list – The New York Times.

U članku nazvanom „Screams Without Words: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7“, koji je objavljen krajem prošle godine, autor članka nije se libio pripadnike Hamasa prikazivati kao silovatelje.

Iako su ove tvrdnje nedokazane, dokazan je seksualni napad izraelskih vojnika na palestinskog zatočenika u izraelskom zatvoru Sde Teiman, vojnoj instalaciji u pustinji Negev na jugu Izraela.

Zatvor, nazvan "izraelski Guantanamo", od prvih je dana izraelskog rata u fokusu javnosti, budući da su se pojavljivali izvještaji o razmjerama mučenja palestinskih zatočenika u objektu, koji je daleko od nadzora grupa za ljudska prava.

„Ublažavanje narativa“ – još jedna od metoda fabrikovanja laži

Redakcije na Zapadu su više puta optuživane da daju prednost izraelskim izvorima, da usvajaju proizraelsku terminologiju i da se suzdržavaju od razotkrivanja izraelskih akcija.

To se, recimo, najbolje pokazalo na ubistvu petogodišnje palestinske djevojčice Hind Rajab.

Naime, i pored brojnih dokaza da je Izrael u nju “ispalio” više od 300 metaka, medij Sky News nije želio da istakne ko stoji iza njenog ubistva, ili, recimo, medij CBS News, prilikom pisanja o izraelskim vojnicima koji guraju mrtvo tijelo s krova tokom racije na okupiranoj Zapadnoj obali, u svom narativu izbjegava napomenuti da je ubijeni zapravo Palestinac, te, recimo, medij NBC News koji navodi da je mladić iz Gaze umro, izbjegavajući napomenuti da je zapravo ubijen.

Dakle, ovo su samo neki od primjera medijske proizraelske propagande kojoj nema kraja.

Ko bi rekao da su mediji poput CNN-a, The New York Timesa, BBC-ja i drugih, kojima smo oduvijek vjerovali, spremni na širenje neprovjerenih informacija? Ili su možda oduvijek bili takvi, a mi to ipak primjećujemo sada više nego ikad prije?