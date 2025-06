"Pojavila su se neka kriva tumačenja i dezinformacije o tome da uredba brani rad od kuće petkom ili ponedjeljkom, no moram reći da to nije točno. Uredba ne brani takvu mogućnost", izjavila je Bahović u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, komentirajući javnu raspravu o Prijedlogu uredbe o radu na izdvojenom mjestu rada i na daljinu u državnoj službi.

Kada je riječ o povremenom radu, prijedlog uredbe predviđa obavezna najmanje dva dana rada u tjednu u prostoru državnog tijela.

Bahović je pojasnila da se uredba donosi na temelju Zakona o državnim službenicima koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine.

"Službenici mogu raditi od kuće bilo koji dan u tjednu, a koji će to dan biti ovisi o čelniku odgovornom za rad tijela", poručila je.

Uvođenjem tog modela rada u državnu službu željelo se osigurati veću ravnotežu između privatnog i poslovnog života, no računa se vodilo i o zadovoljstvu građana pruženim uslugama.

"Potenciralo se i pitanje zašto to nije pravo službenika, već samo mogućnost rada od kuće. To ne može biti pravo jer ni jedna članica EU nije to propisala kao pravo i zato što je poslodavac, čelnik tijela, odgovoran za nesmetano funkcioniranje i pružanje usluga građanima", rekla je Bahović.

Poručila je da postoje poslovi koji se ne mogu raditi od kuće petkom, jer je možda baš petak udarni dan.

"Uredbom nismo htjeli propisivati takva ograničenja nego smo pustili svakom čelniku tijela da on najbolje odredi u svom tijelu kako će sustav funkcionirati", istaknula je.

Napomenula je da je u javnom savjetovanju bila i uredba o fleksibilnom radnom vremenu i nepunom radnom vremenu službenika.

Prema prikupljenim podacima u 2024. godini, u pojedinim je mjesecima dosegnuta stopa od čak 26 posto državnih službenika koji su radili od kuće.

Prijedlogom uredbe definira se i da privremeno na izdvojenom mjestu ili na daljinu mogu raditi u državnoj službi roditelji ili posvojitelji djeteta do navršene osme godine života ili pružatelji skrbi sukladno posebnom zakonu.

"Najviše koriste tu mogućnost roditelji male djece. I sama direktiva Europskog parlamenta i vijeća s kojom smo se uskladili, isto daje prednost trima kategorijama službenika - roditeljima djece do osam godina, roditeljima djece s teškoćama u razvoju i službenicima koji se skrbe o nekom članu kućanstva", rekla je.

Istaknula je da su te tri kategorije službenika izdvojene i u prednosti pri odobravanju povremenog rada na daljinu koji može trajati cijelu godinu.