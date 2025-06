Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye Fahrettin Altun poručio je kako će veze uspostavljene na osnovu istine i pravde kroz građansku diplomatiju doprinijeti izgradnji globalnog poretka u kojem se jaki ne smatraju pravednima, već pravedni jakima.

U svom govoru na programu "Globalno predstavljanje Turkiye u sportu - Projekat građanske diplomatije" u organizaciji Direkcije za komunikacije, Altun je naveo da je svijet iz 20. vijeka ušao u 21. vijek pod sjenom nekih regionalnih i globalnih sukoba i kriza.

Navodeći da su se ovi sukobi produbljivali i u prvoj četvrtini 21. vijeka, Altun je rekao da su danas suočeni s političkim, društvenim i ekonomskim izazovima, a u ovom okruženju se mijenja i transformiše i priroda međunarodnih odnosa.

Altun je objasnio da dok se međunarodni odnosi odvijaju uz razumijevanje klasične diplomatije, s druge strane, oni su poprište sukoba, kriza i ratova, ali su uspostavljeni novi kanali interakcije između država i društava.

"U ovom periodu kada se ubrzava mobilnost ljudi, ideja i roba i intenzivira globalizacija, u prvi plan dolaze ne samo međudržavne interakcije, već i interakcije između društva. To nije dovoljno, transformišu se i procesi interakcije od društva do društva i dominantno je novo shvatanje javne diplomatije, koje možemo nazvati interakcijom pojedinaca. Kao velika, jaka zemlja, prilagođavamo se promjenjivoj prirodi međunarodnih odnosa i u skladu s tim organiziramo svoje aktivnosti. Trudimo se da budemo prisutni u svim oblastima javne diplomatije, od sporta do kulture i umjetnosti, od gastrodiplomacije do digitalne diplomatije", poručio je Altun.

S tim u vezi, Altun je podsjetio da su u junu implementirali "Projekat građanske diplomatije" kako bi promociju zemlje podigli na viši nivo, otklonili uobičajene predrasude o zemlji, borili se protiv dezinformacija i ojačali vrijednost brenda zemlje.

"S 'Projektom građanske diplomatije' svaki naš građanin ima potencijal da doprinese građanskoj diplomatiji kao kulturni ambasador. Posebno vidimo naše građane koji žive u inostranstvu ili često putuju u inostranstvo", pojasnio je Altun te dodao: "Veze uspostavljene na osnovu istine i pravde kroz građansku diplomatiju doprinijeće izgradnji globalnog poretka u kojem se jaki ne smatraju pravednima, već pravedni jakima."

Altun je podsjetio da je stav turskog strijelca Yusufa Dikeca tokom nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. pregledan milionima puta na platformama društvenih mreža.

Navodeći da je utvrđeno da su nakon nastupa Dikeca vršene pretrage na internet platformama u više od 180 zemalja, te da su se ti ljudi raspitivali i o Turkiye, Turcima i turskim gradovima, Altun je iznio sljedeće ocjene:

"Kao što pokazuje ovaj konkretan primjer koji smo doživjeli prije nekoliko mjeseci, učinak sportista jedne zemlje, tehnički i organizacioni kapaciteti, sportska kultura i infrastruktura povećavaju vidljivost te zemlje u svjetskim medijima i jačaju vrijednost njenog brenda na globalnom nivou. Opet, bliski primjer u tom smislu je nastup naše fudbalske reprezentacije na EURO 2024. Naši mladi igrači, od kojih su mnogi uspješno nastupali u vodećim svjetskim klubovima i obećavaju sjajnu budućnost, ističu se svojim sportskim identitetom, dok s druge strane kao građanske diplomate predstavljaju našu zemlju svojim trudom, poštenjem i odnosom prema zajedničkim problemima čovječanstva", pojasnio je Altun.

Programu održanom u Ankari prisustvovao je i turski ministar omladine i sporta Osma Askin Bak.